Filipe Luís é demitido pelo Flamengo após 8 a 0 sobre o Madureira

A vitória garantiu a equipe rubro-negra na final do Campeonato Carioca, mas mesmo assim o técnico foi alvo de vaias da torcida

AGENCIA BRASIL

03/03/2026 - 07h30
O Flamengo anunciou a demissão do técnico Filipe Luís na madrugada desta terça-feira, 2. Até a última atualização desta matéria, o treinador não se pronunciou sobre a decisão do clube. Também deixam a comissão técnica o auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.

A demissão aconteceu logo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, em jogo que garantiu a equipe rubro-negra na final do Campeonato Carioca. Há menos de uma semana, a equipe rubro-negra perdeu a final da Recopa Sul-Americana para o Lanús, em pleno Maracanã. No início de fevereiro, o time foi derrotado pelo Corinthians, em Brasília, na decisão da Supercopa Rei.

"O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional", finaliza.

Filipe Luís teve cinco títulos com o Flamengo: Copa do Brasil (2024), Supercopa Rei (2025), Carioca (2025), Libertadores (2025), Brasileirão (2025). Ele ainda comandou a equipe até o vice-campeonato da Copa Intercontinental, contra o Paris Saint-Germain.

Ao todo, foram 101 jogos (63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas) Após um 2025 de sucesso, o técnico teve uma extensa negociação com a diretoria rubro-negra até acertar a renovação.

No topo

Arsenal derrota o Chelsea e retoma a vantagem de 5 pontos na liderança da Premier League

Atual líder está em busca de título que conquistou pela última vez na temporada 2003/2004

01/03/2026 23h00

Foto: Divulgação

O Arsenal venceu o clássico londrino contra o Chelsea por 2 a 1 neste domingo no Emirates Stadium e retomou a vantagem de 5 pontos na liderança da Premier League. O time de Mikel Arteta soma 64 pontos contra 59 do Manchester City, que com a vitória sobre o Leeds no sábado havia colocado pressão nos rivais. O Chelsea permanece com 45 pontos, na sexta posição.

O atual líder está em busca de título que conquistou pela última vez na temporada 2003/2004 e volta a jogar na quarta-feira como visitante contra o Brighton. No mesmo dia, o Chelsea enfrenta o Aston Villa. O Arsenal tem uma partida a mais do que o City e faz o confronto direto contra o time de Guardiola no dia 18 de abril, em Manchester.

O jogo deste domingo, que teve os três gols marcados após cobrança de escanteio, começou com muita marcação das duas equipes e pouco espaço no meio campo. Foram poucas as chances criadas com bola rolando. Aos 10 minutos, o defensor Mamadou Sarr, que fazia sua estreia na Premier League, teve uma excelente oportunidade de abrir o placar para o Chelsea ao surgir livre dentro da área do Arsenal. A falta de traquejo como atacante, porém, o fez finalizar de maneira bizarra, de canela.

Cinco minutos depois, Èze percebeu Sanchez, goleiro do Chelsea, bem adiantado e do meio de campo arriscou por cobertura. A finalização saiu sem a potência necessária e o goleiro espanhol conseguiu se recuperar e fazer a defesa.

Os gols acabaram saindo após cobranças de escanteio. O time da casa marcou primeiro, aos 21. O brasileiro Gabriel Magalhães subiu na segunda trave e conseguiu escorar para o centro da área, onde Saliba, seu companheiro de zaga, cabeceou para o gol. A bola ainda desviou em Sarr antes de entrar.

O Chelsea empatou nos acréscimos, aos 47. Após um primeiro escanteio pela esquerda, a bola desviou no braço de Declan Rice e foi em direção ao gol. Raya fez uma boa defesa e cedeu novo escanteio. Houve reclamação de pênalti de Rice, mas nada foi marcado. Na cobrança seguinte, Reece James voltou a levantar na primeira trave. Hincapie subiu e desviou para o próprio gol.

Os visitantes começaram melhor a segunda etapa, com mais finalizações nos 15 primeiros minutos do que todo o primeiro tempo (5 a 3), mas o Arsenal voltou a aproveitar a bola parada. Aos 21, Rice cobrou escanteio para a pequena área. Timber, de frente para o gol, subiu sob marcação de Saar, que ficou plantado, e cabeceou para fazer 2 a 1.

O Chelsea viu sua situação se complicar ainda mais aos 25, quando o Pedro Neto deu uma entrada dura no brasileiro Gabriel Martinelli, que puxava contra-ataque pela esquerda. O atacante, que entrou no início do segundo tempo, levantou e tentou dar continuidade no lance, mas o jogo foi paralisado pelo árbitro que deu o segundo cartão amarelo para o jogador do Chelsea.

Apesar de jogar com um homem a menos, o Chelsea ameaçou o Arsenal e chegou a marcar o gol de empate aos 51, com Delap, mas o brasileiro João Pedro estava em posição de impedimento no início do lance.

Confira os resultados dos jogos deste domingo na Premier League:

Brighton 2 x 1 Nottingham Forest

Fulham 2 x 1 Tottenham

Manchester United 2 x 1 Crystal Palace

Postura

Árbitro aciona protocolo antirracismo na Espanha após denúncia de jogador do Espanyol

Em uma discussão no gramado, o atacante do Elche disse para El-Hilali que ele "chegou de barco

01/03/2026 22h00

Rafa Mir quando atuava pelo Sevilla

Rafa Mir quando atuava pelo Sevilla Foto: Divulgação

Rafa Mir é um jogador polêmico que já foi preso na Espanha sob acusação de crime sexual. Neste domingo, o atacante do Elche voltou a dar vexame ao proferir palavras discriminatórias para o marroquino El-Hilali, do Espanyol. O árbitro acionou o protocolo antirracismo.

Em uma discussão no gramado, o atacante do Elche disse para El-Hilali que ele "chegou de barco" à Espanha, uma declaração discriminatória relatada de imediato ao árbitro Iosu Galech, que paralisou a partida de imediato.

O lance do racismo ocorreu após El-Hilali tentar proteger o companheiro Cabrera em disputa pelo alto com Rafa Mir. Ambos discutiram e o lateral comunicou ao árbitro o insulto. Não houve punição após o caso, porém.

A injúria aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo e o jogo ficou paralisado por três minutos. Tudo foi relatado na súmula pelo árbitro. O jogo de LaLiga terminou empatado por 2 a 2 com gol do acusado.

"No minuto 78, o número 23 do Espanyol, Omar El-Hilali, me comunicou que o camisa 10 do Elche, Rafa Mir Vicente, se dirigiu a ele nos seguintes termos 'Você veio no barco', que não pôde ser escutado por nenhum dos componentes da equipe de arbitragem. Em consequência, procedi para ativar o protocolo contra o racismo, motivo pelo qual o jogo esteve paralisado durante três minutos", relatou o árbitro na súmula.

Rafa Mir empatou o jogo no último minuto do tempo normal e polemizou ao colocar o dedo na boca pedindo silêncio de alguns torcedores que o vaiavam após o ato racista. Ele ainda levou cartão amarelo nos acréscimos e pode ser suspenso pelo tribunal esportivo da Espanha, já que o país vem travando forte luta pelo combate ao racismo em suas competições, nas quais o brasileiro Vini Júnior é vítima recorrente.

"Precisamos pôr fim a todos os insultos no futebol", cobrou o técnico Manolo González, do Espanyol, que saiu em defesa de seu lateral e também reprovando a atitude lamentável de Rafa Mir.

