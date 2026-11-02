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Esportes

Vitória

Goiano vence etapa de Campo Grande da PBR

Natural de Campo Alegre de Goiás, o peão Elzisclay dos Santos venceu o certame neste domingo

Alison Silva

Alison Silva

02/11/2026 - 12h00
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Natural de Campo Alegre de Goiás, o peão Elzisclay dos Santos, 25, venceu a etapa de Campo Grande do Campeonato Brasileiro de montaria em touros da Professional Bull Riders (PBR), no fim de semana.

Ele dominou todos os touros que montou na prova e conquistou a fivela de ouro com um somatório de 352,9 pontos e R$ 46,250 mil em prêmios.

Passada a fase classificatória, seis peões se classificaram para a rodada final. Elzisclay, último a se apresentar, nem precisaria montar, já que todos os demais concorrentes caíram de seus touros. Mas, no duelo contra Emocionante, da Companhia Califórnia, carimbou a vitória com uma nota 89,15.

O segundo colocado na etapa foi John Carlos Moreira, com uma soma de 259,4 pontos depois de quatro rodadas. Guilherme Meira (258,1), Lucas Araújo (173,4) e Uemerson dos Santos (171,2) fecharam a lista dos mais bem classificados da etapa.

Com a vitória, Elzisclay somou 175 pontos na classificação geral do campeonato e chegou a 251. Ele agora ocupa a 8ª colocação no ranking nacional. O líder é Carlos Henrique Marques, com 51 pontos, seguido por João Paulo Velasco (435,5) e Gabriel Henrique da Silva (329).

Velasco, campeão brasileiro na temporada 2025/26, não encontrou seu melhor desempenho na etapa da capital sul-matogrossense. Caiu do touro nas duas primeiras rodadas classificatórias. Na terceira, no entanto, parou no touro e obteve a melhor nota da noite: 89,75.

A prova de Campo Grande, válida pela temporada 2026/27 da PBR Brasil, fez parte da programação oficial da Expogenética MS 2026. A final do campeonato brasileiro será na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, no ano que vem.

 

Decisão

Palmeiras x Estudiantes: Conmebol define horário da final da Libertadores; veja detalhes

Verdão disputará a decisão pelo segundo ano consecutivo

31/10/2026 23h00

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Taça da Copa Libertadores da America

Taça da Copa Libertadores da America Reproção/ CNN Brasil

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A Conmebol confirmou neste sábado (31) o horário da final da Libertadores de 2026, entre Palmeiras e Estudiantes. A partida será disputada no dia 28 de novembro, às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O Palmeiras disputará a decisão pelo segundo ano consecutivo, depois de terminar a edição de 2025 com o vice-campeonato. Tricampeão da Libertadores, com títulos em 1999, 2020 e 2021, o clube paulista tenta conquistar a quarta taça de sua história.

Do outro lado, o Estudiantes busca o quinto título continental. A equipe argentina, campeã em 1968, 1969, 1970 e 2009, não chegava a uma final desde a conquista sobre o Cruzeiro, há 17 anos.

Os dois finalistas garantiram a classificação nos pênaltis. O Palmeiras eliminou o Fluminense na semifinal, enquanto o Estudiantes deixou o Flamengo, atual campeão da competição, pelo caminho.

PALMEIRAS VOLTA AO ESTÁDIO ONDE CONQUISTOU A LIBERTADORES DE 2021

O Estádio Centenário receberá uma final de Libertadores em jogo único pela segunda vez. A primeira foi justamente em 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1, na prorrogação, e conquistou seu terceiro título continental.

Na ocasião, Raphael Veiga abriu o placar para o time paulista, Gabriel Barbosa empatou para os cariocas e Deyverson marcou o gol da vitória no tempo extra. Mais de 55 mil torcedores acompanharam a decisão em Montevidéu.

A capital uruguaia também tem importância histórica para a Libertadores. Foi na cidade que aconteceu a primeira partida da competição, em 1960, além do primeiro jogo de uma final do torneio.

Veja data, horário e local da final da Libertadores 2026

Palmeiras x Estudiantes

Data: sábado, 28 de novembro

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai

Futebol de MS

Em casa, Pantanal e Naviraiense fazem estreia na Copa MS

Equipes jogam neste domingo, pela segunda rodada do torneio que garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2027

31/10/2026 10h30

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A bola vai rolar para a segunda rodada da Copa MS. Pantanal e Naviraiense entram em campo neste domingo em busca dos primeiros pontos no torneio

A bola vai rolar para a segunda rodada da Copa MS. Pantanal e Naviraiense entram em campo neste domingo em busca dos primeiros pontos no torneio Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Neste domingo (1), o futebol de Mato Grosso Sul volta a ganhar espaço na rotina dos torcedores com a segunda rodada da Copa MS, competição criada em 2026 para encorpar o calendário dos clubes do estado. Além de ser um torneio a mais para os times, o campeão ainda garante vaga na Copa do Brasil de 2027. 

A primeira rodada já aconteceu durante a semana, e contou com a vitória do Dourados sobre o 7 de Setembro e o empate em 2 a 2 entre São Gabriel e União ABC. Ambas as partidas aconteceram na quarta-feira, dia 28. 

Para o domingo, ficou reservado para as estreias de Pantanal e Naviraiense, que irão enfrentar São Gabriel e Dourados respectivamente. 

Após perder parte do elenco após o fim do estadual, o Pantanal vem para a competição com caras novas e um novo comandante, já que o clube contratou o técnico português João Carlos Barros, que foi campeão da Série B Sul-Mato-Grossense pelo Aquidauanense. 

A equipe do Pantanal faz a estreia em casa jogando no Estádio Jacques da Luz, na cidade de Campo Grande.

O Naviraiense é outro time que teve sua estreia reservada para este domingo, jogando em casa contra o Dourados. E o time de Naviraí também vem com caras novas, tanto dentro de campo quanto na beira do gramado, o time anunciou Claudemir Sturion, com novo técnico da equipe. 

Formato de Disputa 

A competição será disputada em três fases, grupos, semifinal e final. Na primeira etapa, os clubes se enfrentarão em turno e returno dentro de seus respectivos grupos.

O Grupo A será formado por Naviraiense, Dourados e 7 de Setembro, enquanto o Grupo B terá Pantanal, São Gabriel e União ABC.

Após o término da fase de grupos, as duas equipes mais bem colocadas de cada chave avançam às semifinais. Os confrontos serão definidos da seguinte forma, o primeiro colocado do Grupo A enfrentará o segundo colocado do Grupo B, enquanto o líder do Grupo B medirá forças com o segundo colocado do Grupo A.

Os vencedores das semifinais disputarão a grande final, também em partidas de ida e volta. O campeão garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2027, ao lado de Operário e Bataguassu.
 

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