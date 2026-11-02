Goiano vence etapa de Campo Grande da PBR

Natural de Campo Alegre de Goiás, o peão Elzisclay dos Santos, 25, venceu a etapa de Campo Grande do Campeonato Brasileiro de montaria em touros da Professional Bull Riders (PBR), no fim de semana.
Ele dominou todos os touros que montou na prova e conquistou a fivela de ouro com um somatório de 352,9 pontos e R$ 46,250 mil em prêmios.
Passada a fase classificatória, seis peões se classificaram para a rodada final. Elzisclay, último a se apresentar, nem precisaria montar, já que todos os demais concorrentes caíram de seus touros. Mas, no duelo contra Emocionante, da Companhia Califórnia, carimbou a vitória com uma nota 89,15.
O segundo colocado na etapa foi John Carlos Moreira, com uma soma de 259,4 pontos depois de quatro rodadas. Guilherme Meira (258,1), Lucas Araújo (173,4) e Uemerson dos Santos (171,2) fecharam a lista dos mais bem classificados da etapa.
Com a vitória, Elzisclay somou 175 pontos na classificação geral do campeonato e chegou a 251. Ele agora ocupa a 8ª colocação no ranking nacional. O líder é Carlos Henrique Marques, com 51 pontos, seguido por João Paulo Velasco (435,5) e Gabriel Henrique da Silva (329).
Velasco, campeão brasileiro na temporada 2025/26, não encontrou seu melhor desempenho na etapa da capital sul-matogrossense. Caiu do touro nas duas primeiras rodadas classificatórias. Na terceira, no entanto, parou no touro e obteve a melhor nota da noite: 89,75.
A prova de Campo Grande, válida pela temporada 2026/27 da PBR Brasil, fez parte da programação oficial da Expogenética MS 2026. A final do campeonato brasileiro será na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, no ano que vem.