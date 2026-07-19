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Inédito: Brasil cai na 1ª fase da Liga das Nações de vôlei masculino

Seleção se despede vencendo China, mas entrou em quadra já eliminada

Agência Brasil

19/07/2026 - 23h00
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A seleção masculina de vôlei está fora da fase final da Liga das Nações pela primeira vez desde a criação do torneio, em 2018. Neste domingo (19), em Chicago (Estados Unidos), o Brasil superou a China por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 25/20 e 25/21. O triunfo, porém, foi insuficiente para classificar o time comandado por Bernardinho.

Os brasileiros foram a quadra sabendo que já não tinham mais chances de ficar entre os sete primeiros da primeira fase. Após a derrota da última sexta-feira (17) para a Polônia, a equipe verde e amarela dependia de um revés da Bulgária para os Estados Unidos na noite de sábado (18). Também em Chicago, os búlgaros venceram por 3 a 1 e anteciparam a eliminação do Brasil.

Antes da queda precoce de 2026, as piores campanhas da seleção masculina na competição foram as eliminações nas quartas de final em 2022, 2023 e 2024. Em todas as outras edições, o Brasil alcançou pelo menos as semifinais. O único título brasileiro no torneio foi em 2021.

Pelo regulamento da Liga das Nações, vitórias por 3 sets a 0 ou 3 a 1 valem três pontos. Se o triunfo for por 3 a 2, a equipe vencedora faz dois pontos e a que perde soma um ponto.

Ao ganhar por 3 a 0 da China, o Brasil chegou a 19 pontos na classificação da Liga das Nações, atingindo apenas o nono lugar. A Ucrânia, sétima colocada e última seleção na zona de classificação às quartas de final, tem 23 pontos. São três de vantagem para a Bulgária, que ainda joga neste domingo e se igualar aos ucranianos.

O ponteiro Adriano, com 13 pontos, sendo três de saque, foi o melhor jogador do Brasil neste domingo. O central Flávio (12 pontos) e o oposto Darlan (11) também se destacaram. Do lado chinês, o ponteiro Bin Wang, com 10 pontos, foi o único a chegar aos dois dígitos na pontuação.

Apesar de ocupar o último lugar da primeira fase, com apenas um triunfo, a China estará nas quartas de final por ser o país-sede - os jogos, marcados para ocorrer entre 29 de julho e 2 de agosto, serão na cidade de Ningbo. A Polônia é a atual campeã.

TÁ ACABANDO

França e Inglaterra disputam terceiro lugar da Copa do Mundo 2026

Rivalidade histórica teve poucos capítulos em Copas do Mundo

18/07/2026 13h00

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Kylian Mbappé busca retomar a liderança da artilharia

Kylian Mbappé busca retomar a liderança da artilharia Foto: Reprodução/Instagram

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França e Inglaterra entram em campo neste sábado (18) para decidir a terceira colocação da Copa do Mundo de 2026. A rivalidade entre os dois países atravessa séculos, sendo marcante para a história europeia – ainda que com poucos capítulos em termos de Copas do Mundo.

A batalha de hoje será às 18h, em Miami, nos Estados Unidos. A partida reúne duas seleções que chegaram ao torneio apontadas como favoritas ao título, mas acabaram eliminadas nas semifinais.

A França foi derrotada pela Espanha nas semifinais, enquanto a Inglaterra perdeu para a Argentina. Duas derrotas que colocaram frente a frente duas das maiores potências do futebol europeu que raramente se enfrentaram em Copas do Mundo.

Histórico em Copas do Mundo
1966: Inglaterra 2 x 0 França
1982: Inglaterra 3 x 1 França
2022: França 2 x 1 Inglaterra

Antes da disputa pelo terceiro lugar de 2026, os dois países haviam se encontrado apenas três vezes na história da competição, que tem o Brasil como o maior ganhador com cinco títulos. O retrospecto favorece a Inglaterra, com duas vitórias, contra uma da França.

O primeiro duelo ocorreu na fase de grupos da Copa de 1966, disputada na Inglaterra. Em Wembley, os anfitriões venceram por 2 a 0 – resultado que ajudou na campanha que terminaria com a conquista do único título mundial inglês.

Os países voltaram a se enfrentar em 1982, também na fase de grupos. Novamente a Inglaterra levou a melhor, vencendo Les Bleus (como os franceses são conhecidos) por 3 a 1.

A primeira vitória francesa veio apenas quarenta anos depois, durante as quartas de final da Copa do Mundo do Catar, em 2022. A França derrotou a Inglaterra por 2 a 1, garantindo vaga nas semifinais da competição.

Guerra dos Cem Anos

Assim, além da medalha de bronze, a partida em Miami representará, na verdade, o confronto esportivo mais importante da história entre estes dois países que são rivais seculares, protagonistas da história do Continente Europeu.

Uma rivalidade que vai muito além de campos de futebol, envolvendo os dois adversários da chamada Guerra dos Cem Anos (1337-1453), disputa travada pelo controle do trono francês e de territórios estratégicos.

Nos primeiros anos da guerra, os ingleses saíram na frente, com vitórias militares que possibilitaram a conquista de extensas áreas do território francês.

Na sequência, os franceses conseguiram se reorganizar e, em contra ataques, recuperaram territórios que estavam sob domínio inglês.

A partida começou a mudar quando entrou em campo Joana d'Arc. Sob sua liderança, tropas francesas obtiveram vitórias importantes em momentos decisivos como o levantamento do Cerco de Orléans (1429), considerado o ponto de virada da guerra, quando os franceses conseguiram romper o bloqueio inglês. A região de Orléans, segundo historiadores, relevante na reconquista de territórios e para a vitória final da França no conflito.

ELE FICA

Após recuo de gigante inglês, jogador de MS assina renovação na Itália

Éderson e Atalanta firmaram novo acordo que vai até meados de 2031, quando o jogador terá 32 anos

18/07/2026 07h30

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Éderson fica na Atalanta depois do Manchester United desistir da contratação

Éderson fica na Atalanta depois do Manchester United desistir da contratação Foto: Atalanta

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O campo-grandense Éderson renovou o contrato com a Atalanta, da Itália, por mais cinco anos depois do gigante inglês Manchester United recuar e se retirar da negociação para contratar o volante.

Nesta sexta-feira, o clube italiano anunciou oficialmente a assinatura de um novo vínculo com Éderson, um dos pilares da equipe há três temporadas, o que foi citado pela instituição ao noticiar a renovação.

“Desde sua primeira temporada, 2022/23, “Édi” [como é chamado na Italia] se destacou como um dos líderes técnicos da equipe, tornando-se também um dos queridos pelos torcedores nerazzurri por seu número técnico e ardor competitivo”, descreve a Atalanta.

Na mesma nota, o clube italiano também cita a conquista da Liga Europa em 2024, quando o campo-grandense foi um dos protagonistas da equipe, e também os números com a camisa azul e preta: 180 jogos, 16 gols e 6 assistências.

Mesmo que no comunicado a Atalanta tenha evitado confirmar até quando vai o novo vínculo entre as partes, o jornalista Fabrizio Romano informou que vai até julho de 2031, quando o volante terá 32 anos.

Vale lembrar que o clube italiano está sob nova direção desde o mês passado, quando Maurizio Sarri foi anunciado como treinador da equipe a partir da temporada 2026/27. Na última temporada, a Atalanta amargou a 7ª colocação na liga nacional, o que lhe rendeu “apenas” uma vaga à Conference League.

Negócio fracassado

Nos últimos meses, Éderson e Manchester United estavam “flertando”, que se intensificou após Casemiro anunciar a saída do clube antes mesmo da Copa do Mundo, levando as partes a firmarem um acordo verbal antes mesmo da Atalanta aprovar os termos da transferência. Com o negócio praticamente fechado, faltavam apenas exames médicos para a contratação ser anunciada oficialmente pelo clube inglês.

Porém, devido à convocação de última hora do volante para a Copa do Mundo, esta etapa acabou sendo adiada, sendo realizada após a participação da seleção brasileira da competição.

De forma não esperada, Éderson foi reprovado nos exames médicos e o Manchester United se retirou da negociação, o que frustrou tanto o jogador quanto o clube, que já adotava muita cautela nas últimas semanas acerca da transferência.

Mesmo com outros clubes interessados, Éderson decidiu ficar na Atalanta e agora deve ser o principal jogador da equipe por pelo menos mais quatro temporadas. Do outro lado, o Manchester United anunciou duas novas contratações para o meio-campo: o brasileiro Andrey Santos e o belga Youri Tielemans.

Trajetória

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians a custo zero. 

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou três gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza , sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros. 

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador.

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