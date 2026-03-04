Ivinhema busca classificação inédita na Copa do Brasil

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em casa, o Ivinhema Futebol Clube enfrenta o Volta Redonda-RJ para decisão que determinará o futuro dos times na Copa do Brasil. A disputa acontece no Saraivão, às 18h, e time sul-mato-grossense pode garantir feito inédito ao chegar na 3ª fase da competição nacional.

A campanha do Azulão do Vale até o momento, acumula uma vitória em cima do Independente-AP, em que derrotou o adversário amapaense com gol de Douglas Fogliato, de fora da área. Já o Volta Redonda faz a sua estreia na competição no jogo de hoje.

Além da Copa do Brasil, ambos os times iniciaram a temporada de 2026 na disputa pelos Estaduais, mas estão em momentos diferentes. O Volta Redonda disputa o Campeonato Carioca e no último jogo, válido pela semifinal empatou em 1 a 1 contra o Bangu, mas foi eliminado da decisão pela Taça Rio devido ao placar agregado.

No lado sul-mato-grossense, o Ivinhema também empatou no último jogo, com placar final em 2 a 2, contra o F.C Pantanal. Porém, o jogo foi válido ainda pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Estadual, e agora o clube segue para disputa de quartas de finais.

Raro

O jogo entre o Ivinhema e o Volta Redonda definirá o tamanho do feito inédito que o clube sul-mato-grossense constrói até o momento. Essa é a primeira vez que o Azulão do Vale disputa a competição.

Além da conquista inédita para o próprio clube, em caso de vitória e classificação, o time será a segunda equipe de Mato Grosso do Sul a chegar à terceira fase nesta temporada, feito histórico para o futebol do Estado, visto que há 32 anos os representantes não chegavam à última etapa antes da fase de grupos.

Já na terceira fase, outro clube do Estado, o Operário Futebol Clube venceu na última quarta-feira (26), por 2 a 1 em cima do ASA (AL) e garantiu a classificação. O Galo da Massa espera o vencedor do duelo entre Velo Clube (SP) e Vila Nova (GO), que acontece hoje (04), às 18h, no Benitão.

O Operário já embolsou até o momento R$ 1,78 milhão pelas classificações. Já o Ivinhema garantiu R$ 830 mil até agora, e ainda pode receber R$ 950 mil se conseguir a classificação para a terceira fase. Se acontecer, o Azulão do Vale enfrenta o América Futebol Clube, do Rio Grande do Norte.

* Saiba

Em 120 jogos dos times de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil, o maior destaque das equipes foi em 1994. Na ocasião, o Esporte Clube Comercial alcançou as quartas de final, após eliminar o Kaburé E.C (TO) e o Linhares F.C (ES), e segue desde então com marco de melhor campanha entre os clubes sul-mato-grossenses na competição.

> Serviço

Partida: Ivinhema x Volta Redonda

Data: hoje - 04/03

Horário: às 18h (MS)

Local: Estádio Saraivão

Transmissão: canal do Youtube da Federação de Futebol Sul-Mato-grossense (FFMS)

