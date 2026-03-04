Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

DECISÃO

Ivinhema busca classificação inédita na Copa do Brasil

Azulão do Vale joga hoje contra o Volta Redonda-RJ, e se ganhar, chega à terceira fase da disputa pelo título nacional

Noysle Carvalho

04/03/2026 - 10h35
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Em casa, o Ivinhema Futebol Clube enfrenta o Volta Redonda-RJ para decisão que determinará o futuro dos times na Copa do Brasil. A disputa acontece no Saraivão, às 18h, e time sul-mato-grossense pode garantir feito inédito ao chegar na 3ª fase da competição nacional.

A campanha do Azulão do Vale até o momento, acumula uma vitória em cima do Independente-AP, em que derrotou o adversário amapaense com gol de Douglas Fogliato, de fora da área. Já o Volta Redonda faz a sua estreia na competição no jogo de hoje.

Além da Copa do Brasil, ambos os times iniciaram a temporada de 2026 na disputa pelos Estaduais, mas estão em momentos diferentes. O Volta Redonda disputa o Campeonato Carioca e no último jogo, válido pela semifinal empatou em 1 a 1 contra o Bangu, mas foi eliminado da decisão pela Taça Rio devido ao placar agregado.

No lado sul-mato-grossense, o Ivinhema também empatou no último jogo, com placar final em 2 a 2, contra o F.C Pantanal. Porém, o jogo foi válido ainda pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Estadual, e agora o clube segue para disputa de quartas de finais.

Raro

O jogo entre o Ivinhema e o Volta Redonda definirá o tamanho do feito inédito que o clube sul-mato-grossense constrói até o momento. Essa é a primeira vez que o Azulão do Vale disputa a competição.

Além da conquista inédita para o próprio clube, em caso de vitória e classificação, o time será a segunda equipe de Mato Grosso do Sul a chegar à terceira fase nesta temporada, feito histórico para o futebol do Estado, visto que há 32 anos os representantes não chegavam à última etapa antes da fase de grupos. 

Já na terceira fase, outro clube do Estado, o Operário Futebol Clube venceu na última quarta-feira (26), por 2 a 1 em cima do ASA (AL) e garantiu a classificação. O Galo da Massa espera o vencedor do duelo entre Velo Clube (SP) e Vila Nova (GO), que acontece hoje (04), às 18h, no Benitão.

O Operário já embolsou até o momento R$ 1,78 milhão pelas classificações. Já o Ivinhema garantiu R$ 830 mil até agora, e ainda pode receber R$ 950 mil se conseguir a classificação para a terceira fase. Se acontecer, o Azulão do Vale enfrenta o América Futebol Clube, do Rio Grande do Norte.

*Saiba

Em 120 jogos dos times de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil, o maior destaque das equipes foi em 1994. Na ocasião, o Esporte Clube Comercial alcançou as quartas de final, após eliminar o Kaburé E.C (TO) e o Linhares F.C (ES), e segue desde então com marco de melhor campanha entre os clubes sul-mato-grossenses na competição.

> Serviço

Partida: Ivinhema x Volta Redonda
Data: hoje - 04/03
Horário: às 18h (MS)
Local: Estádio Saraivão
Transmissão: canal do Youtube da Federação de Futebol Sul-Mato-grossense (FFMS)

 

Assine o Correio do Estado

inexplicável

Filipe Luís é demitido pelo Flamengo após 8 a 0 sobre o Madureira

A vitória garantiu a equipe rubro-negra na final do Campeonato Carioca, mas mesmo assim o técnico foi alvo de vaias da torcida

03/03/2026 07h30

Compartilhar
Filipe Luís teve cinco títulos com o Flamengo: Copa do Brasil (2024), Supercopa Rei (2025), Carioca (2025), Libertadores (2025), Brasileirão (2025)

Filipe Luís teve cinco títulos com o Flamengo: Copa do Brasil (2024), Supercopa Rei (2025), Carioca (2025), Libertadores (2025), Brasileirão (2025)

Continue Lendo...

O Flamengo anunciou a demissão do técnico Filipe Luís na madrugada desta terça-feira, 2. Até a última atualização desta matéria, o treinador não se pronunciou sobre a decisão do clube. Também deixam a comissão técnica o auxiliar Ivan Palanco e o preparador físico Diogo Linhares.

A demissão aconteceu logo após a goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, em jogo que garantiu a equipe rubro-negra na final do Campeonato Carioca. Há menos de uma semana, a equipe rubro-negra perdeu a final da Recopa Sul-Americana para o Lanús, em pleno Maracanã. No início de fevereiro, o time foi derrotado pelo Corinthians, em Brasília, na decisão da Supercopa Rei.

"O Flamengo agradece ao ex-atleta e técnico por tudo o que foi conquistado e compartilhado nesta jornada. O clube deseja sucesso e muita sorte na continuidade de sua trajetória profissional", finaliza.

Filipe Luís teve cinco títulos com o Flamengo: Copa do Brasil (2024), Supercopa Rei (2025), Carioca (2025), Libertadores (2025), Brasileirão (2025). Ele ainda comandou a equipe até o vice-campeonato da Copa Intercontinental, contra o Paris Saint-Germain.

Ao todo, foram 101 jogos (63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas) Após um 2025 de sucesso, o técnico teve uma extensa negociação com a diretoria rubro-negra até acertar a renovação.

Protagonista

'Elite Mundial': Endrick encanta imprensa internacional após mais uma boa atuação pelo Lyon

Performance foi suficiente para ofuscar o revés e ganhar as manchetes dos principais periódicos

02/03/2026 23h00

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O jovem atacante Endrick vem aproveitando a sua passagem pelo Lyon para tentar colocar uma dúvida na cabeça do técnico Carlo Ancelotti na busca por uma vaga no ataque da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Neste domingo, o avante revelado pelo Palmeiras encantou a imprensa internacional e deixou o campo como destaque mesmo com a derrota de sua equipe para o Olympique de Marselha pelo placar de 3 a 2.

Além de colaborar com duas assistências, o seu desempenho ficou marcado por um lance acrobático na área. Ao aproveitar um rebote do goleiro rival após um cruzamento da esquerda, ele arriscou uma bicicleta e quase marcou um golaço no estádio Velodrome, casa do adversário.

A performance foi suficiente para ofuscar o revés e ganhar as manchetes dos principais periódicos. O Marca, da Espanha, usou um tom irônico para falar do protagonismo do brasileiro enquanto a equipe merengue sofre com o seu setor ofensivo.

"Atuação 'insuficiente' de Endrick: mais um recado para o Real Madrid". Após exibir um vídeo com ênfase à boa atuação do jogador brasileiro, o noticioso comentou sobre a fase do atleta. "Endrick, emprestado pelo Real Madrid ao Lyon, mais uma vez deu show de futebol e mostrou grande caráter contra o Olympique de Marselha. Duas assistências e um lance de bicicleta, que quase resultou em gol, não foram suficientes para garantir a vitória de sua equipe".

O As, também da Espanha, seguiu a mesma linha e classificou o atleta como uma realidade no competitivo cenário europeu. "Ele já é de nível mundial". O periódico destacou o fato de que, com apenas cinco minutos em campo, foi capaz de realizar um lance inacreditável, também em referência à bicicleta que quase terminou em gol.

Já o L'Equipe exaltou o perfil de grupo que o jogador apresentou em campo. Mesmo sem conseguir ajudar o time a somar pontos fora de casa, Endrick teve uma "atuação altruísta perfeita", na derrota de 3 a 2 do Lyon.

De acordo com o portal parisiense, o jovem atacante brasileiro teve a sua atuação mais brilhante e altruísta desde a sua chegada ao clube para a disputa do Campeonato Francês. Na classificação, o Lyon aparece na terceira colocação, com 45 pontos. O Paris Saint-Germain lidera com folga a competição com 57.
 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Pela 1ª vez na história, 108 mulheres ingressam como soldados nas Forças Armadas
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

Pela 1ª vez na história, 108 mulheres ingressam como soldados nas Forças Armadas

2

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2979, terça-feira (03/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2979, terça-feira (03/03)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3625, segunda-feira (02/03): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3625, segunda-feira (02/03): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3626, terça-feira (03/03)
LOTERIA

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3626, terça-feira (03/03)

5

Exército aguarda aval do governo para instalar ponte de guerra em Rio Negro
caiu em fevereiro

/ 1 dia

Exército aguarda aval do governo para instalar ponte de guerra em Rio Negro

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

O que não posso medir, não posso gerenciar: a ciência na política pública
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 5 dias

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 6 dias

Seguro rural e clima extremo
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 20/02/2026

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?