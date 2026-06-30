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AZULÃO DO VALE

Ivinhema empata e alcança inédita terceira fase da Série D

Clube sul-mato-grossense tinha vantagem de primeiro jogo e garantiu feito inédito na competição nacional; time vai enfrentar o ASA na próxima segunda-feira (06)

Noysle Carvalho

30/06/2026 - 10h30
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Em uma segunda-feira (29) repleta de emoções no futebol com a Copa do Mundo, a Série D do Brasileirão também teve desfechos inéditos. A equipe sul-mato-grossense, Ivinhema Futebol Clube conseguiu segurar o empate de 1 a 1 e se classificou pela primeira vez para a terceira fase da competição.

O confronto contra o clube mineiro Democrata GV encerrou com placar suficiente para classificar o Azulão do Vale, que tinha vantagem pela vitória no primeiro jogo por 3 a 1.

Com a classificação, o Ivinhema se tornou o primeiro time sul-mato-grossense a chegar à terceira fase. Mas além disso, o clube também garantiu vaga na competição da Série D de 2027.

Com isso, pela primeira vez na história do futebol sul-mato-grossense, o Estado terá três representantes na quarta divisão do nacional. Os times Operário e Bataguassu haviam garantido suas vagas por meio da classificação no estadual, e agora o Ivinhema integra o trio. 

Foto: Reprodução redes sociais / Juninho Nogueira

A classificação do clube para a temporada do ano que vem é possível após o novo regulamento do campeonato, que permite 26 dos 32 times classificados para a terceira fase de uma temporada, garantirem vaga na edição do ano seguinte.

Agora, o Azulão do Vale enfrentará o clube alagoano ASA, a Agremiação Sportiva Arapiraquense, na próxima segunda-feira (06). O jogo acontecerá às 19h, no horário de Mato Grosso do Sul, no Saraivão, casa do Ivinhema.

O JOGO

A partida entre Ivinhema FC e Democrata GV aconteceu no Estádio José Mammoud Abbas, conhecido como Mamudão, e o Azulão do Vale saiu na frente.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, o marcador do terceiro gol no primeiro jogo, Gustavo Corona foi quem abriu o placar para o Ivinhema, com gol de fora da área. Enganando o goleiro Thúlio do Democrata, a bola desviou em um morrinho de grama no campo, sem chances de defesa.

O time mineiro então melhorou no segundo tempo, e deu intensidade nos ataques em busca do empate, mas o gol veio quando não dava mais tempo de marcar os outros dois que eram necessários para ao menos levar a disputa para os pênaltis.

Aos seis minutos do acréscimo, Gabriel Vieira acertou a bola que sobrou na área após a defesa de Neto e, do lado oposto onde o goleiro sul-mato-grossense estava, o camisa 18 empatou para o clube mineiro.

Logo em seguida o juiz apitou o final da partida, e manteve a classificação do Azulão do Vale para a terceira fase da Série D da competição nacional.

Copa do Mundo

Paraguai elimina Alemanha nos pênaltis e avança às oitavas da Copa do Mundo

Orlando Gill brilha nas cobranças, Enciso marca no tempo normal e seleção paraguaia derruba uma das favoritas ao título após duelo dramático nos Estados Unidos

29/06/2026 20h14

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Foto: Divulgação FIFA

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O Paraguai escreveu um dos capítulos mais marcantes da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (29). Em uma atuação marcada pela disciplina tática, resistência defensiva e frieza nas penalidades, a seleção sul-americana eliminou a Alemanha ao vencer por 4 a 3 nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação, garantindo vaga nas oitavas de final do Mundial.

Considerada uma das favoritas ao título, a equipe alemã dominou a posse de bola durante boa parte do confronto disputado em Foxborough, nos Estados Unidos, mas encontrou enormes dificuldades para superar a organização defensiva montada pelo técnico Gustavo Alfaro.

Quando conseguiu criar oportunidades claras, esbarrou na grande atuação do goleiro Orlando Gill, protagonista da classificação paraguaia.

Mesmo pressionado durante a maior parte da etapa inicial, o Paraguai mostrou eficiência no momento decisivo.

Aos 42 minutos, Julio Enciso apareceu na área para completar de cabeça uma jogada construída pela direita e abriu o placar, levando a vantagem mínima para o intervalo e aumentando a pressão sobre os europeus.

A Alemanha voltou mais agressiva para o segundo tempo e conseguiu o empate logo aos 54 minutos. Após cruzamento de Florian Wirtz, Kai Havertz desviou de cabeça e deixou tudo igual.

O gol intensificou o domínio alemão, que passou a rondar a área adversária em busca da virada, enquanto o Paraguai apostava nos contra-ataques e na solidez do sistema defensivo.

Nem mesmo a prorrogação foi suficiente para separar as duas seleções. Os alemães chegaram a balançar as redes novamente, mas o lance acabou invalidado após revisão do árbitro de vídeo, que identificou falta sobre o goleiro Orlando Gill na origem da jogada.

A decisão manteve o empate e levou a definição para a disputa por pênaltis.

Disputa por pênaltis

A classificação paraguaia foi definida em uma dramática disputa por pênaltis. Logo na primeira cobrança, Kai Havertz parou em defesa de Orlando Gill, que acertou o canto e deu vantagem ao Paraguai.

Foto: Divulgação FIFA

Maurício converteu na sequência, enquanto Joshua Kimmich e Jamal Musiala mantiveram a Alemanha viva ao balançarem as redes.

Pelo lado paraguaio, Gustavo Gómez e Matías Galarza também foram precisos. A emoção aumentou quando Nick Woltemade teve sua cobrança defendida por Gill, mas Antonio Sanabria desperdiçou a oportunidade de encaminhar a classificação ao chutar para fora.

Nadiem Amiri voltou a igualar a disputa, e Fabián Balbuena viu Manuel Neuer defender sua cobrança, levando a decisão para as alternadas.

Na série decisiva, Jonathan Tah isolou a penalidade alemã, abrindo caminho para que José Canale convertesse a cobrança seguinte e garantisse a vitória por 4 a 3, confirmando a classificação

Foto: Divulgação FIFA

O resultado representa uma das maiores surpresas da fase eliminatória da Copa do Mundo até o momento e reforça o bom momento vivido pela seleção comandada por Gustavo Alfaro.

Com uma campanha baseada na consistência defensiva, intensidade e eficiência nos momentos decisivos, o Paraguai segue vivo na disputa pelo título e enfrentará nas oitavas de final o vencedor do confronto entre França e Suécia.

Para a Alemanha, a eliminação precoce amplia a frustração de uma geração que chegou ao Mundial cercada de expectativas.

Apesar da superioridade em posse de bola e volume ofensivo, os alemães voltaram a sofrer com a falta de eficiência nas finalizações e pagaram caro pelos erros na disputa por pênaltis, encerrando sua participação antes do esperado.

Ficha técnica - Alemanha x Paraguai

Competição: Copa do Mundo 2026 - segunda fase
Data: 29 de junho de 2026
Horário: 17h30 (de Brasília)
Local: Gillette Stadium, em Boston, Estados Unidos
Árbitro: Jalal Jayed, do Marrocos

Placar: Alemanha 1 (3) x (4) 1 Paraguai
Gols: Enciso, aos 41 minutos do 1º tempo; Havertz, aos 8 minutos do 2º tempo

Cartões amarelos: Cubas e Galarza, do Paraguai; Havertz e Musiala, da Alemanha

Alemanha: Neuer; Kimmich, Rüdiger (Thiaw), Tah e Brown; Pavlovic (Anton), Nmecha (Goretzka), Wirtz (Amiri) e Sané (Woltemade); Undav (Musiala) e Havertz.
Técnico: Julian Nagelsmann.

Paraguai: Gill; Cáceres (Ojeda), Gómez, Canale e Alonso (Balbuena); Cubas, Bobadilla (Sanabria) e Galarza; Almirón (Velázquez), Enciso (Maurício) e Ávalos.
Técnico: Gustavo Alfaro.

Campo grande

Cidade da Copa comemora vitória do Brasil e classificação para as oitavas

Com emoção e sofrimento, campo-grandense acompanhou a Seleção Brasileira vencer o Japão com gol decisivo nos acréscimos do segundo tempo

29/06/2026 16h25

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Campo-grandense torcendo pelo Brasil, em jogo contra o Japão, na Cidade da Copa

Campo-grandense torcendo pelo Brasil, em jogo contra o Japão, na Cidade da Copa GERSON OLIVEIRA

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Campo-grandenses comemoram a vitória do Brasil (2) x (1) Japão, em grande estilo, na Cidade da Copa, localizada na Esplanada Ferroviária - avenida Calógeras, Centro, em Campo Grande.

Com emoção e sofrimento, o brasileiro pôde acompanhar a Seleção Brasileira avançar para as oitavas de final e a volta do Japão para a casa.

O brasileiro já estava se preparando para enfrentar a prorrogação, mas, o coração quase ‘saiu pela boca’ quando a Seleção fez o gol decisivo (2x1), nos acréscimos do segundo tempo, faltando 47 segundos para acabar o jogo.

Assim que o árbitro apitou o fim da partida e confirmou a vitória brasileira, a festa tomou conta da Cidade da Copa em um mar de camisas verdes e amarelas.

A tensão deu lugar ao alívio e logo a comemoração tomou conta do espaço.

Agora, o Brasil vai enfrentar a Noruega ou Costa do Marfim no domingo (5). O adversário será decidido no jogo desta terça-feira (30), às 13h30min (horário de Mato Grosso do Sul).

A energia contagiante transformou a Cidade da Copa em um dos principais pontos de encontro dos campo-grandenses para assistir os jogos do Brasil na Copa do Mundo FIFA 2026.

O local transmite os jogos do Brasil, com telão de alta definição, banheiros, praça de alimentação e segurança reforçada na Esplanada Ferroviária.

Estima-se que 400 pessoas marcaram presença na partida Brasil x Japão. É a primeira vez que o local recebe grande quantidade de torcedores e, inclusive, o tempo quente deu uma “ajudadinha”.

Nos jogos anteriores (Brasil x Marrocos e Brasil x Haiti), o clima estava chuvoso e frio, portanto, muitas pessoas não compareceram a Cidade da Copa. Na partida Brasil x Escócia, a transmissão do jogo foi cancelada no local devido ao frio.

Com a classificação garantida, a torcida já se prepara para o próximo jogo, no domingo (5). A previsão é que a Cidade da Copa esteja lotada de torcedores, pois, o clima vai ser quente e de sol.

CIDADE DA COPA

Campo Grande ganhou um novo local para servir de ponto de encontro de torcedores: a Esplanada se tornou o palco oficial da torcida campo-grandense na Copa do Mundo 2026.

Pela primeira vez na história, a Esplanada Ferroviária se transformou em ‘Cidade da Copa’ e sedia a transmissão dos jogos da Seleção Brasileira para o público.

Nos dias de jogos do Brasil, espaço contará com telão de alta definição, banheiros, praça de alimentação e segurança reforçada. O espaço é gratuito e aberto ao público.

Após os jogos e durante os intervalos, atrações culturais, musicais e artistas tomarão conta do espaço.

O objetivo é reunir os apaixonados por futebol, torcer pela Seleção Brasileira e valorizar a Esplanada Ferroviária como um espaço acolhedor e de lazer.

A realização é da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), por meio da Fundação Municipal do Esporte (Funesp), em parceria com o Ponto Bar.

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