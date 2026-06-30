Ivinhema empata e alcança inédita terceira fase da Série D

Apesar do empate, Ivinhema se classifica para terceira fase da Série D por vitória no primeiro jogo por 3 a 1 - Reprodução redes sociais / Juninho Nogueira

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em uma segunda-feira (29) repleta de emoções no futebol com a Copa do Mundo, a Série D do Brasileirão também teve desfechos inéditos. A equipe sul-mato-grossense, Ivinhema Futebol Clube conseguiu segurar o empate de 1 a 1 e se classificou pela primeira vez para a terceira fase da competição.

O confronto contra o clube mineiro Democrata GV encerrou com placar suficiente para classificar o Azulão do Vale, que tinha vantagem pela vitória no primeiro jogo por 3 a 1.

Com a classificação, o Ivinhema se tornou o primeiro time sul-mato-grossense a chegar à terceira fase. Mas além disso, o clube também garantiu vaga na competição da Série D de 2027.

Com isso, pela primeira vez na história do futebol sul-mato-grossense, o Estado terá três representantes na quarta divisão do nacional. Os times Operário e Bataguassu haviam garantido suas vagas por meio da classificação no estadual, e agora o Ivinhema integra o trio.

Foto: Reprodução redes sociais / Juninho Nogueira

A classificação do clube para a temporada do ano que vem é possível após o novo regulamento do campeonato, que permite 26 dos 32 times classificados para a terceira fase de uma temporada, garantirem vaga na edição do ano seguinte.

Agora, o Azulão do Vale enfrentará o clube alagoano ASA, a Agremiação Sportiva Arapiraquense, na próxima segunda-feira (06). O jogo acontecerá às 19h, no horário de Mato Grosso do Sul, no Saraivão, casa do Ivinhema.

O JOGO

A partida entre Ivinhema FC e Democrata GV aconteceu no Estádio José Mammoud Abbas, conhecido como Mamudão, e o Azulão do Vale saiu na frente.

Aos 34 minutos do primeiro tempo, o marcador do terceiro gol no primeiro jogo, Gustavo Corona foi quem abriu o placar para o Ivinhema, com gol de fora da área. Enganando o goleiro Thúlio do Democrata, a bola desviou em um morrinho de grama no campo, sem chances de defesa.

O time mineiro então melhorou no segundo tempo, e deu intensidade nos ataques em busca do empate, mas o gol veio quando não dava mais tempo de marcar os outros dois que eram necessários para ao menos levar a disputa para os pênaltis.

Aos seis minutos do acréscimo, Gabriel Vieira acertou a bola que sobrou na área após a defesa de Neto e, do lado oposto onde o goleiro sul-mato-grossense estava, o camisa 18 empatou para o clube mineiro.

Logo em seguida o juiz apitou o final da partida, e manteve a classificação do Azulão do Vale para a terceira fase da Série D da competição nacional.