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AZULÃO DO VALE

Ivinhema sofre goleada e é eliminado de Série D do Brasileirão

Apesar da eliminação, o Azulão do Vale tem vaga garantida para disputar a competição ano que vem

Noysle Carvalho

13/07/2026 - 11h30
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Com derrota por 4 a 0, o Ivinhema F.C está fora da competição pelo título da Série D do campeonato Brasileiro. O time sul-mato-grossense entrou em campo no último domingo (12), em partida válida pelo segundo confronto com o time alagoano ASA pela terceira fase da competição.

Na tarde de ontem, no Fumeirão, a equipe da Agremiação Sportiva Arapiraquense recebeu o Ivinhema Futebol Clube com uma vantagem no placar agregado do primeiro jogo, pela vitória de 2 a 1.

Para o Azulão do Vale, o único resultado que garantiria a classificação seria uma vitória por dois gols de diferença, no entanto, a equipe sul-mato-grossense enfrentou uma situação bem diferente.

O Fantasma das Alagoas fez o dever de casa e venceu o adversário sem levar gols, garantindo a classificação para as oitavas de final em casa.

Apesar da derrota e ter ficado no caminho, por ter chegado à terceira fase da competição, o Ivinhema garantiu sua participação na próxima temporada da Série D, no ano que vem.

Com isso, o futebol de Mato Grosso do Sul terá três representantes na competição nacional, sendo os outros dois as equipes do Bataguassu e Operário-MS, que conquistaram uma vaga pelo Campeonato Estadual.

O jogo

A partida no Fumeirão teve início difícil para ambas as equipes encontrarem chances de gol. O Ivinhema teve o único cartão amarelo da partida aos 6 minutos, para PH Santana, que fez falta perto da área no segundo ataque do ASA.

O clube alagoano teve uma boa oportunidade aos 25 minutos, quando marcou o primeiro gol. O atacante, Alex Bruno apareceu para o cruzamento por baixo do zagueiro Alysson Dutra e abriu o placar.

Durante o restante do primeiro tempo, o Ivinhema teve ainda uma boa chance de empatar o placar, com bola parada em falta cobrada por Ninho, mas o goleiro do ASA fez uma defesa e tirou para escanteio.

Com o fim dos acréscimos, a equipe do Azulão do Vale precisava alterar o jogo, mas não foi o que aconteceu no segundo tempo. Controlando mais o jogo, o ASA aparecia mais na área de ataque e conseguiu aos 13 minutos ampliar o placar.

Higor Leite, que aparecia no jogo em busca do dele, conseguiu em uma bola de rebote marcar o segundo do ASA.

Apesar de algumas tentativas falhas do Ivinhema, o adversário mostrou tranquilidade em casa e controlou o restante do jogo. Aos 21 minutos, Michel Douglas, em seu quarto jogo pela equipe Arapiraquense, marcou seu terceiro gol com a camisa do ASA e terceiro do jogo.

O Azulão do Vale teve ainda mais uma falta frontal, mas a cobrança parou ainda na barreira. Com pressão do ASA, no final da partida, Michel Douglas apareceu mais uma vez com cabeçada após cobrança de escanteio, o meia alagoano fez o quarto gol.

O juiz então apitou o fim da partida e confirmou a classificação do Fantasma das Alagoas para as oitavas de final, pelo placar agregado de 6 a 1.

ORGULHO NACIONAL

Ayrton Senna é oficialmente reconhecido como Herói da Pátria

Título de Herói ou Heroína da Pátria é uma homenagem para nomes de destaque com papel relevante na defesa ou na construção do país e foi criado em 1992

11/07/2026 15h30

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Ayrton Senna morreu tragicamente em um acidente no 1º de maio de 1994, aos 34 anos

Ayrton Senna morreu tragicamente em um acidente no 1º de maio de 1994, aos 34 anos Divulgação

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Tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna foi oficialmente Reconhecido como Herói da Pátria, através da Lei 15.447/2026, que prevê a inscrição do nome do ex-piloto no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria, mantido no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. 

Ayrton Senna morreu tragicamente em um acidente no 1º de maio de 1994, aos 34 anos

Essa legislação, já sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi oriunda do Projeto de Lei 789/2024, de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). A matéria teve relatório favorável do senador Jorge Kajuru (PSB-GO) e foi aprovada em decisão terminativa pela Comissão de Esporte do Senado, em maio, sem necessidade de votação no Plenário. 

O título de Herói ou Heroína da Pátria é uma homenagem para nomes de destaque com papel relevante na defesa ou na construção do país e foi criado em 1992.

Ayrton Senna conquistou três títulos mundiais de Fórmula 1 (1988, 1990 e 1991) e venceu 41 Grandes Prêmios ao longo da carreira. Em 2023, ele já havia sido declarado Patrono do Esporte Brasileiro. 

Senna morreu tragicamente em um acidente no 1º de maio de 1994, aos 34 anos, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.

 

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COPA DO MUNDO

Haaland e Harry Kane fazem embate de artilheiros por vaga na semifinal

Noruega e Inglaterra se enfrentam na tarde deste sábado, em confronto pelas quartas de final, no Hard Rock Stadium

11/07/2026 11h30

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Reprodução

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A segunda semifinal da Copa do Mundo começa a ser decidida na tarde deste sábado, às 17h (de MS), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, com o confronto entre Noruega e Inglaterra pelas quartas de final.

A partida coloca frente a frente dois dos maiores centroavantes da atualidade: Erling Haaland, algoz do Brasil nas oitavas e autor de sete gols no torneio, e Harry Kane, capitão inglês que soma seis gols e uma assistência na campanha inglesa e impressionantes 73 gols, até agora, na temporada.

De um lado, a Noruega está na sua melhor campanha da história em Copas do Mundo, nunca havia passado das oitavas e, após 28 anos sem jogar a competição, eliminou a Costa do Marfim e o Brasil no mata-mata e alcançou as quartas de final pela primeira vez.

Já a Inglaterra chega pela terceira vez consecutiva às quartas, depois de superar a República Democrática do Congo e o México em sua casa. Os ingleses, que só venceram em 1966, buscam o segundo título mundial.

Em confrontos diretos, o equilíbrio é total: uma vitória e um gol para cada lado. Eles se enfrentaram, porém, apenas duas vezes, em 2023, quando Harry Kane ainda jogava no Campeonato Inglês. Por seleções, nunca se encararam.

Haaland marcou ao menos um gol em todas as partidas da Copa - Foto: Reprodução X

COMO PARAR HAALAND

A imposição física e a artilharia de Haaland preocupam os defensores ingleses. Em entrevista, Morgan Rogers resume a pergunta que ecoa pelo mundo do futebol: “Alguém já conseguiu parar Erling Haaland?”

“Não tenho certeza se eles conseguiram, mas vamos ter de tentar”, reflete o meio-campista do Aston Villa, que saiu do banco contra o México para reforçar o esforço defensivo que garantiu a vitória por 3 a 2 nas oitavas de final.

Inicialmente visto como uma alternativa a Jude Bellingham para a função de camisa 10, ele acabou atuando lado a lado com o companheiro, movidos por puro espírito de sacrifício, para assegurar o triunfo mesmo com um jogador a menos.

Rogers conhece bem Haaland, tendo o enfrentado diversas vezes no Campeonato Inglês, em que o atacante norueguês foi o artilheiro em três das últimas quatro temporadas.

O goleador, que marcou 27 vezes em 35 partidas na temporada 2025/2026, estendeu seu domínio à sua primeira participação em Copas do Mundo, acumulando sete gols em quatro jogos: dois contra o Iraque, outros dois contra o Senegal, um contra a Costa do Marfim na segunda fase e dois contra o Brasil nas oitavas de final.

O Aston Villa teve um desempenho positivo na temporada 2025/2026 contra o City de Haaland: os villans venceram as duas partidas, com Ezri Konsa, titular da defesa inglesa, atuando como uma muralha para impedir que o norueguês marcasse no jogo de ida.

“Fomos bem naqueles jogos contra o City, mas cada partida é diferente e ele pode decidir o jogo num estalar de dedos. Precisamos manter o foco total e estar muito atentos às suas movimentações sem a bola e ao seu posicionamento dentro da área”, declarou o zagueiro.

Nico O’Reilly, lateral-esquerdo inglês, é seu companheiro de equipe no Manchester City. Sempre uma ameaça pelo lado esquerdo, a parceria entre eles foi uma constante ao longo da última temporada.

“O Erling é o Erling. Todos nós sabemos como ele é. Ele sabe fazer gols, é perigoso dentro da área e representa uma ameaça real”, disse ele antes da partida, enquanto a equipe estava em Kansas City.

“Ele é um atacante incrível, de nível mundial. Ele provou isso ao longo do torneio, marcando gols em todos os jogos que disputou”, completou.

Parar Haaland no mano a mano é um desafio para qualquer zagueiro, mas, para Rogers, uma grande atuação individual não basta.

“É preciso um esforço coletivo para parar alguém assim. Você tem que cortar as linhas de passe para ele e analisar o que eles fazem como equipe, como criam chances. Teremos de tentar atrapalhar o estilo de jogo deles, trabalhar nesses aspectos, impedir que a bola chegue até ele e evitar que ele tenha essas oportunidades”, afirmou.

Para O’Reilly, interromper os padrões de criação de jogadas da Noruega será fundamental.

“Para que Haaland cause estragos, eles primeiro precisam levar a bola até ele. Há muitos fatores envolvidos. Eles são um bom time, mostraram isso ao longo do torneio. Não são apenas alguns jogadores com quem precisamos nos preocupar, eles funcionam bem como um conjunto”, analisa Rogers.

Harry Kane é o artilheiro desta temporada por seu clube e a seleção - Foto: divulgação/Fifa

TEMPORADA

Se, por um lado, os ingleses temem o poder de decisão de Haaland, por outro, a Noruega também se preocupa com a temporada brilhante que vive o camisa 9 adversário.

Na partida contra o México, quando marcou de pênalti, Harry Kane chegou à marca de 73 gols marcados na temporada 2025/2026, contando números do seu time, o Bayern de Munique, e da seleção inglesa.

“Só o Messi teve uma temporada melhor. O que o Harry Kane está fazendo nunca foi visto por um inglês. Ele é o melhor a vestir a camisa da Inglaterra”, disse Anthony Gordon, após os dois gols de Kane contra a República Democrática do Congo, quando o inglês havia chegado à marca de 72 gols. Nas quartas, contra o México, o artilheiro marcou mais um de pênalti.

A temporada mais goleadora de Messi foi a de 2011/2012, quando ele marcou 82 gols.

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