Azulão

Ivinhema vence Independente-AP e se classifica na Copa do Brasil

Com o resultado, o clube garante mais R$ 830 mil em premiação, que se somam aos R$ 400 mil já recebidos pela participação na primeira fase

Alison Silva

Alison Silva

20/02/2026 - 14h00
O Ivinhema Futebol Clube está na segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (18), no Estádio Saraivão, a equipe sul-mato-grossense venceu o Independente-AP por 1 a 0, com gol solitário de Fogliato aos 37' do segundo tempo. Com o resultado, o clube garante mais R$ 830 mil em premiação, que se somam aos R$ 400 mil já recebidos pela participação na primeira fase.

Na próxima etapa, o adversário será o Volta Redonda Futebol Clube, novamente em jogo único e com mando do Ivinhema.

O confronto

Em partida bastante equilirada, o primeiro tempo foi bastante disputado e com maior domínio do Independente, que teve maior posse de bola, mas criou poucas chances efetivas. Goleiro do Azulão, Neto praticamente não foi exigido, e o confronto foi para o intervalo sem gols.

Na etapa final, o Ivinhema passou a controlar mais as ações. Com melhor ritmo de jogo, o time conseguiu pressionar até abrir o placar. Após troca de passes pela esquerda, Eliezer fez o pivô e rolou para Fogliato, que finalizou de fora da área, no canto esquerdo baixo de Tião.

Em desvantagem, o time amapaense avançou as linhas e deu espaço para contra-ataques. Aos 47' Pedrinho ainda acertou a trave em jogada rápida, mas o lance não alterou o resultado.

Adeus

Fora de casa, o Futebol Clube Pantanal foi eliminado ao perder por 2 a 0 para o Ji-Paraná, no Estádio Biancão, em Rondônia. Palácios e Lelo marcaram os gols da vitória rondoniense, que agora enfrenta o Ypiranga-RS fora de casa.

Confrontos da 2ª fase

Terça-feira, 3 de março

  • CRB-AL x Porto-BA
  • Figueirense x Azuriz-PR

Quarta-feira, 4 de março

  • Santa Catarina x Cuiabá-MT
  • Betim x Operário-PR
  • Ivinhema x Volta Redonda-RJ
  • Nova Iguaçu x Lagarto-SE
  • Velo Clube x Vila Nova-GO
  • Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
  • Avaí-SC x Porto Vitória-ES
  • Rio Branco-ES x Athletic Club
  • Manauara x Itabaiana-SE
  • América-MG x Tirol-CE

Quinta-feira, 5 de março

  • Trem-AP x Fluminense-PI
  • Desportiva Ferroviária x Sport
  • Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
  • Juventude x Guaporé
  • Santa Cruz x Sousa-PB

Saiba*

Pela 2ª fase, o Operário enfrenta o ASA de Arapiraca, em Alagoas, na próxima quarta-feira (25).

COPA DO BRASIL

Ivinhema ganha em casa e segue na Copa do Brasil

Time venceu por 1 a 0 em cima do Independente-AP e garantiu classificação para próxima fase na competição nacional

19/02/2026 10h40

Fogliato (5) foi o herói da classificação do Ivinhema, marcando o gol da vitória no Saraivão

Fogliato (5) foi o herói da classificação do Ivinhema, marcando o gol da vitória no Saraivão Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia)

Apesar do placar de apenas um gol, o Ivinhema Futebol Clube fez história ao garantir a vitória em cima do time Independente Esporte Clube (AP) em disputa válida pela primeira rodada da primeira fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (18).

Com a vitória, o Azulão do Vale garante feito inédito ao continuar na disputa da Copa do Brasil, devido a essa ser a primeira vez que o clube consegue avançar para a segunda fase da competição em quatro participações.

A partida iniciou às 19h30, no Estádio Saraivão, em Mato Grosso do Sul, e com um início de jogo de poucos chutes a gol, a melhor chance no primeiro tempo foi do visitante Independente, aos 34 minutos em bola parada. O clube da casa também arriscou de fora da área, mas sem acertos.

Porém no segundo tempo, aos 37 minutos, em mais um chute de fora da área, o volante Douglas Fogliato recebeu a bola do atacante Eliezer e acertou o gol sem chance para o goleiro amapaense.

Fogliato (5) foi o herói da classificação do Ivinhema, marcando o gol da vitória no SaraivãoIvinhema garantiu vitória e classificação aos 37 minutos do segundo tempo -  Foto: Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

Com placar a favor do Ivinhema, o time ainda teve mais uma chance de ampliar a diferença, mas sem sucesso. O Independente tentou correr atrás, com mais uma oportunidade de empatar o jogo e levar a decisão aos pênaltis, mas não deu para o clube visitante.

Após o jogo, o técnico do Independente disse à imprensa local que a longa viagem do time e a falta de ritmo prejudicaram o desempenho dos jogadores em campo.

Esse foi o segundo jogo do clube amapaense na temporada, e o oitavo do time sul-mato-grossense.

Agora, o Ivinhema segue para próxima fase e enfrenta o Volta Redonda (RJ), na primeira quarta-feira de março (04), às 19h, com local a definir ainda.

*Saiba

A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogos únicos e participam desta etapa os 28 clubes piores colocados no Ranking da CBF, em busca de vagas na fase seguinte. Os jogos desta primeira fase acontecem na casa do time da pior posição no ranking entre os confrontos.

A segunda fase conta com os 14 classificados da primeira que se somam a outros 74 clubes e acontece entre 24 de fevereiro e 5 de março, também em jogo único.

Futebol

Philippe Coutinho faz juras de amor em despedida ao Vasco e justifica: 'Cansado mentalmente'

Foi uma explicação/defesa de Coutinho para os torcedores, que vinham acusando-o de "desinteresse" ao longo das partidas do ano

18/02/2026 23h00

Philippe Coutinho justifica: 'Cansado mentalmente'

Philippe Coutinho justifica: 'Cansado mentalmente' Divulgação

Philippe Coutinho fez uma emotiva carta de despedida do Vasco nesta quarta-feira na qual explicou o principal motivo para sua decisão em antecipar o fim do contrato que duraria até o meio da temporada e pedir a rescisão: a saúde mental. O meia ainda fez juras de amor ao clube e garantiu que jamais desrespeitaria a torcida.

Substituído diante do Volta Redonda no sábado, em jogo pelas quartas de final do Campeonato Carioca, o jogador foi bastante vaiado e xingado pela torcida e sequer ficou no banco de reservas no segundo tempo torcendo pelos companheiros. - o time perdia por 1 a 0, buscou a igualdade e se classificou nos pênaltis.

"Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto", iniciou seu texto de despedida o camisa 10.

"Eu escolhi voltar para o Vasco porque amo esse clube. Amo tudo que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E, em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre! Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento", garantiu.

Foi uma explicação/defesa de Coutinho para os torcedores, que vinham acusando-o de "desinteresse" ao longo das partidas do ano, sobretudo no Brasileirão, onde o time ainda não venceu e amarga a zona de rebaixamento.

"Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil demais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso", foi além, deixando claro que o tom forte das cobranças o desanimaram em seguir defendendo o clube - a diretoria acenava com a renovação do contrato.

"Naquele momento, na ida para o vestiário (sob vaias), eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei (ao banco de reservas) para priorizar minha saúde mental. Isso dói muito", esclareceu. "A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto", seguiu.

Deixando claro que a decisão não tem volta, se despediu em declaração de amor. "Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco", se declarou. "Eu sou grato por tudo que vivi aqui. Vou levar o Vasco comigo para sempre. No peito. Na história. Na vida. De coração... Obrigado por tudo."

