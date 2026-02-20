Ivinhema vence Independente-AP e se classifica na Copa do Brasil

O Ivinhema Futebol Clube está na segunda fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (18), no Estádio Saraivão, a equipe sul-mato-grossense venceu o Independente-AP por 1 a 0, com gol solitário de Fogliato aos 37' do segundo tempo. Com o resultado, o clube garante mais R$ 830 mil em premiação, que se somam aos R$ 400 mil já recebidos pela participação na primeira fase.
Na próxima etapa, o adversário será o Volta Redonda Futebol Clube, novamente em jogo único e com mando do Ivinhema.
O confronto
Em partida bastante equilirada, o primeiro tempo foi bastante disputado e com maior domínio do Independente, que teve maior posse de bola, mas criou poucas chances efetivas. Goleiro do Azulão, Neto praticamente não foi exigido, e o confronto foi para o intervalo sem gols.
Na etapa final, o Ivinhema passou a controlar mais as ações. Com melhor ritmo de jogo, o time conseguiu pressionar até abrir o placar. Após troca de passes pela esquerda, Eliezer fez o pivô e rolou para Fogliato, que finalizou de fora da área, no canto esquerdo baixo de Tião.
Em desvantagem, o time amapaense avançou as linhas e deu espaço para contra-ataques. Aos 47' Pedrinho ainda acertou a trave em jogada rápida, mas o lance não alterou o resultado.
Adeus
Fora de casa, o Futebol Clube Pantanal foi eliminado ao perder por 2 a 0 para o Ji-Paraná, no Estádio Biancão, em Rondônia. Palácios e Lelo marcaram os gols da vitória rondoniense, que agora enfrenta o Ypiranga-RS fora de casa.
Confrontos da 2ª fase
Terça-feira, 3 de março
- CRB-AL x Porto-BA
- Figueirense x Azuriz-PR
Quarta-feira, 4 de março
- Santa Catarina x Cuiabá-MT
- Betim x Operário-PR
- Ivinhema x Volta Redonda-RJ
- Nova Iguaçu x Lagarto-SE
- Velo Clube x Vila Nova-GO
- Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
- Avaí-SC x Porto Vitória-ES
- Rio Branco-ES x Athletic Club
- Manauara x Itabaiana-SE
- América-MG x Tirol-CE
Quinta-feira, 5 de março
- Trem-AP x Fluminense-PI
- Desportiva Ferroviária x Sport
- Portuguesa-RJ x Maracanã-CE
- Juventude x Guaporé
- Santa Cruz x Sousa-PB
Saiba*
Pela 2ª fase, o Operário enfrenta o ASA de Arapiraca, em Alagoas, na próxima quarta-feira (25).