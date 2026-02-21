João Fonseca e Marcelo Melo alcançam final do Rio Open

COPA DO BRASIL

Clube encerra sua primeira participação na competição nacional com derrota por 2 a 0

Em estreia na competição nacional, o Futebol Clube Pantanal perdeu para o Ji-Paraná Futebol Clube (RO) em partida válida pela Copa do Brasil na noite de ontem (18). A equipe sul-mato-grossense foi a Rondônia para o confronto na casa do time adversário e encerrou a sua primeira participação sem gols.

Pantanal FC encerra a curta primeira participação na competição nacional - Foto: Reprodução Redes Sociais / Pantanal FC Pantanal FC encerra a curta primeira participação na competição nacional - Foto: Reprodução Redes Sociais / Pantanal FC

Disputada no Estádio Biancão, a partida da SAF Pantanal contra o líder do Campeonato Rondoniense foi intensa e de oportunidades no início. Isso porque o primeiro gol do Ji-Paraná foi aos 14 minutos do primeiro tempo e o segundo aos cinco minutos do segundo tempo.

No primeiro gol do 'Galão da BR', o atacante Juan Palácios recebeu o passe na entrada da área e tocou na saída do goleiro Flaysmar. Já no segundo gol, com chute fora da área, próximo a meia lua, Wesley Lelo ampliou o placar para o time da casa.

O Pantanal tentou buscar converter o resultado e a melhor chance foi quando ficou cara a cara com o gol adversário, mas foi desperdiçada com a finalização para fora. As demais oportunidades foram de ataques que não se concluíram e algumas defesas do goleiro Evandro, um dos destaques da partida.

A primeira participação da equipe campo-grandense na Copa do Brasil se encerra, mas o time sai do torneio com R$ 400 mil da primeira fase. Agora, o Pantanal foca no Campeonato Sul-Mato-Grossense, em que ocupa a sexta posição, com oito pontos acumulando três derrotas, dois empates e duas derrotas.

Operário-MS

O terceiro representante de Mato Grosso do Sul na competição é o Operário-MS, em sua 14ª participação na Copa do Brasil. A equipe está na segunda rodada da primeira fase e joga contra o ASA (AL) na próxima quarta-feira (25), no Estádio Fumeirão, às 19h.

Assine o Correio do Estado