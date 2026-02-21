Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

NA DECISÃO

João Fonseca e Marcelo Melo alcançam final do Rio Open

Brasileiros disputarão título de duplas da competição

Agência Brasil

21/02/2026 - 17h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Os brasileiros João Fonseca e Marcelo Melo se garantiram na decisão do Rio Open. A classificação foi alcançada após superarem os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 2/6 e 13/11, na tarde deste sábado (21) na quadra Guga Kuerten, a principal do Jockey Club Brasileiro, que fica na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro.

Agora, Fonseca e Melo aguardam a outra semifinal para conhecerem seus adversários na grande decisão. O outro finalista será definido no confronto entre o alemão Constantin Frantzen e o holandês Robin Haase e entre o argentino Guido Andreozzi e o francês Manuel Guinard.

Eliminação nas simples

Um título nas duplas pode servir como uma espécie de prêmio de consolação para João Fonseca, que ficou de fora da disputa de simples após ser surpreendido, na última quinta-feira (19), pelo peruano Ignácio Buse. O brasileiro foi derrotado pelo 91º do mundo em simples por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 3/6 e 4/6, nas oitavas de final do Rio Open.

O Rio Open é um torneio nível ATP 500, o terceiro em importância no circuito, que dá 500 pontos ao campeão no ranking. Apenas os eventos de nível ATP 1000 e os Grand Slams (Aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open) têm peso maior.

Mundial de Clubes

Uefa aceita proposta da Fifa para ter Mundial de Clubes com 48 times a cada quatro anos

O acordo já pode valer para a edição de 2029

19/02/2026 22h00

Compartilhar

Foto: Reprodução / X Fifa

Continue Lendo...

A Uefa deu sinal verde para a Fifa realizar um Mundial de Clubes com 48 equipes desde que seja disputado de quatro em quatro anos.

O acordo entre os Aleksander Ceferin e Gianni Infantino já pode valer para a edição de 2029, segundo informação do The Guardian.

A entidade que organiza o futebol europeu aceitou a proposta da Fifa depois de ter a garantia de que a nova competição não será disputada a cada dois anos, o que para a Uefa poderia diminuir o interesse pela Liga dos Campeões, campeonato disputado anualmente com os melhores times da Europa.

Um ponto que ajudou a conciliação das entidades foi o fato de o Real Madrid e Uefa encerrarem uma disputa judicial, com a saída do time espanhol da Superliga Europeia, torneio que reuniria apenas os times mais fortes do continente.

No ano passado, durante a disputa do Mundial nos Estados Unidos, com 32 times, o Real chegou a propor uma competição mundial a cada dois anos, mas não conseguiu apoio por parte das demais equipes europeias e da Uefa.

A intenção da Uefa ao aceitar a proposta da Fifa com um Mundial mais 'inchado' é dar a oportunidade para mais clubes do Velho Continente participarem do Mundial, evitando que equipes importantes como Barcelona, Liverpool e Manchester United fiquem de fora como ocorreu ano passado.

COPA DO BRASIL

FC Pantanal perde e é eliminado da Copa do Brasil

Clube encerra sua primeira participação na competição nacional com derrota por 2 a 0

19/02/2026 11h40

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais / Pantanal FC

Continue Lendo...

Em estreia na competição nacional, o Futebol Clube Pantanal perdeu para o Ji-Paraná Futebol Clube (RO) em partida válida pela Copa do Brasil na noite de ontem (18). A equipe sul-mato-grossense foi a Rondônia para o confronto na casa do time adversário e encerrou a sua primeira participação sem gols.

Pantanal FC encerra a curta primeira participação na competição nacional - Foto: Reprodução Redes Sociais / Pantanal FC

Disputada no Estádio Biancão, a partida da SAF Pantanal contra o líder do Campeonato Rondoniense foi intensa e de oportunidades no início. Isso porque o primeiro gol do Ji-Paraná foi aos 14 minutos do primeiro tempo e o segundo aos cinco minutos do segundo tempo.

No primeiro gol do 'Galão da BR', o atacante Juan Palácios recebeu o passe na entrada da área e tocou na saída do goleiro Flaysmar. Já no segundo gol, com chute fora da área, próximo a meia lua, Wesley Lelo ampliou o placar para o time da casa.

O Pantanal tentou buscar converter o resultado e a melhor chance foi quando ficou cara a cara com o gol adversário, mas foi desperdiçada com a finalização para fora. As demais oportunidades foram de ataques que não se concluíram e algumas defesas do goleiro Evandro, um dos destaques da partida.

A primeira participação da equipe campo-grandense na Copa do Brasil se encerra, mas o time sai do torneio com R$ 400 mil da primeira fase. Agora, o Pantanal foca no Campeonato Sul-Mato-Grossense, em que ocupa a sexta posição, com oito pontos acumulando três derrotas, dois empates e duas derrotas.

Operário-MS

O terceiro representante de Mato Grosso do Sul na competição é o Operário-MS, em sua 14ª participação na Copa do Brasil. A equipe está na segunda rodada da primeira fase e joga contra o ASA (AL) na próxima quarta-feira (25), no Estádio Fumeirão, às 19h.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3616, quinta-feira (19/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3616, quinta-feira (19/02)

2

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2974, quinta-feira (19/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2974, quinta-feira (19/02): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3617, sexta-feira (20/02)
LOTERIA

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3617, sexta-feira (20/02)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6956, quinta-feira (19/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6956, quinta-feira (19/02): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2974, quinta-feira (19/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2974, quinta-feira (19/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 2 dias

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 13/02/2026

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 12/02/2026

Você paga 27,5% de IR?