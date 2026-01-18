Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

João Fonseca tem data e hora de estreia no Australian Open; confira

João entra em quadra nesta segunda-feira, 19, por volta das 22h30, pelo horário de Mato Grosso do Sul

ESTADÃO CONTEÚDO

ESTADÃO CONTEÚDO

18/01/2026 - 12h00
João Fonseca já tem data e horário de estreia no Australian Open de 2026 definidos. O brasileiro de 19 anos e atualmente na 32ª posição no ranking da ATP enfrentará o americano Eliot Spizzirri em duelo válido pela primeira rodada da chave de simples do Grand Slam.

João entra em quadra nesta segunda-feira, 19, por volta das 23h30 (de Brasília). O carioca e Spizzirri farão o segundo jogo da 1573 Arena, depois do confronto entre o italiano Luciano Darderi e o chileno Cristian Garin.

Esta será a segunda participação de Fonseca no Australian Open. No ano passado, ele parou na segunda rodada, quando foi superado pelo italiano Lorenzo Sonego.

Na estreia, o brasileiro bateu o favorito russo Andrey Rublev por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1), 6/3 e 7/6 (7/5), em sua única vitória contra um top-10 do mundo na carreira.

Atual 85º colocado do ranking da ATP, Eliot Spizzirri tem 24 anos e disputa o Grand Slam na Austrália pela segunda vez na carreira. Ao todo, o americano acumula cinco finais de simples em torneios de nível Challenger, com dois títulos e três vices no currículo.

João Fonseca e Spizzirri já se enfrentaram uma vez no circuito profissional. Em 2024, o brasileiro foi superado pelo rival no qualificatório do US Open por 2 sets a 1.

 

DOHA

Hugo Calderano perde para promessa chinesa e cai na semifinal do WTT Star Contender

Calderano começou melhor a primeira parcial e chegou a abrir 6/3 de vantagem, mas Ruibo variou mais seus saques e aproveitou os erros não forçados do brasileiro para virar a partida

18/01/2026 10h00

brasileiro voltou para o quarto game sem muita criatividade

brasileiro voltou para o quarto game sem muita criatividade Reprodução/WTT

Hugo Calderano, o brasileiro referência no tênis de mesa, foi derrotado neste domingo pelo jovem chinês Wen Ruibo por 3 a 2, parciais de 11/9, 8/11, 11/9, 9/11 e 11/9, em 50 minutos de partida, e acabou eliminado na semifinal do WTT Star Contender de Doha, no Lusail Sports Arena, no Catar

Aos 19 anos, o algoz do terceiro colocado do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) ocupa a 53ª posição no ranking e é um dos novos talentos da China na modalidade. Ele vai enfrentar na final o conterrâneo Zhou Qihao, 36º do mundo, que passou pelo alemão Dimitrij Ovtcharov, 26º, por 3 a 2 na outra semifinal. A decisão está agendada para as 12h (horário de Brasília) deste domingo.

Calderano começou melhor a primeira parcial e chegou a abrir 6/3 de vantagem, mas Ruibo variou mais seus saques e aproveitou os erros não forçados do brasileiro para virar a partida em 7/6. O Chinês administrou a vantagem para fechar o game em 11/9.

O terceiro colocado do ranking voltou mais agressivo na segunda parcial e saiu na frente com 4/2, mas o chinês se recuperou e passou à dianteira em 6/4. Desta vez, porém, Calderano mudou sua tática e surpreendeu o adversário, fechando em 11/8 para igualar a partida.

Pela primeira vez no jogo, Ruibo largou à frente, no terceiro game, com 5/3, e manteve a consistência e a variação de jogadas para permanecer em vantagem. O brasileiro até conseguiu encostar em 10/9, mas o chinês aproveitou a boa margem e venceu por 11/9

Desconcentrado, o brasileiro voltou para o quarto game sem muita criatividade e saiu atrás do jovem rival de 19 anos por 3/0, a maior vantagem na partida de um dos jogadores até então. Calderano voltou para o jogo, melhorou a recepção e virou para 5/4. Com boa vantagem de 10/7, o brasileiro aproveitou seus três game points para fechar em 11/9.

O equilíbrio permaneceu no game decisivo, com os dois mesa-tenistas disputando a vitória ponto a ponto. O chinês acelerou a partida, Hugo perdeu o tempo da bola e deixou o adversário abrir vantagem em 7/4, pedindo tempo. O brasileiro reagiu e igualou em 9/9, mas o jovem chinês aproveitou o match point para fazer 11/9 e vencer por 3 a 2.

Antes da derrota deste domingo, Calderano, cabeça de chave número 2 do WTT Star Contender de Doha, havia derrotado o sul-coreano Gyuhyeon Park, 69º do mundo, o croata Tomislav Pucar, 25º, por 3 sets a 0, e o francês Simon Gauzy, 18º, por 3 a 1.

Depois do torneio no Catar, o brasileiro de 29 anos embarca para São Francisco, nos EUA, onde disputa a ITTF Americas Cup, que acontece entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro.

 

Brasileiro brilhou

Matheus Cunha dá assistência e Manchester United arrasa o City na estreia de técnico

Com o resultado, a equipe vermelha de Manchester interrompeu uma série de três empates

17/01/2026 23h00

Brasileiro deu assistência na vitória do United no clássico

Brasileiro deu assistência na vitória do United no clássico Foto: Darren Staples

Vindo de uma fase conturbada, incluindo a queda precoce na Copa da Inglaterra, o Manchester United voltou a empolgar seus torcedores na estreia do técnico Michael Carrick. O time dos brasileiros Casemiro, titular, e Matheus Cunha, acionado no segundo tempo, dominou completamente o maior rival, Manchester City, e venceu por 2 a 0 - teve outros três gols anulados -, neste sábado, no estádio Old Trafford, na abertura da 22ª rodada da Premier League.

Com o resultado, a equipe vermelha de Manchester interrompeu uma série de três empates, foi a 35 pontos e assumiu a quinta posição na tabela. Já os visitantes tiveram uma invencibilidade de 13 jogos - 10 vitórias e três empates - interrompida no clássico e permanecem com 43 pontos. Esta foi a quarta partida seguida do City sem vencer na Premier League.

Embora atravesse um momento conturbado dentro e fora das quatro linhas, diferentemente do rival, que não perdia desde novembro do ano passado, o Manchester United dominou completamente a equipe de Pep Guardiola no primeiro tempo. Carrick sacou Matheus Cunha e Sesko e apostou em Mbeumo no ataque, municiado por Diallo, Bruno Fernandes e Dorgu, com Casemiro e Mainoo na contenção.

O United aproveitou a inexperiência da defesa formada por Khuzanov e Alleyne e as falhas defensivas dos visitantes, inclusive do ex-melhor do mundo Rodri, para ameaçar a meta de Donnarumma. Logo aos 3 minutos, Maguire cabeceou a bola no travessão do time celeste. Na sequência, Dorgu exigiu boa defesa do goleiro italiano e Diallo e Bruno Fernandes tiveram seus gols anulados por impedimento.

Após um primeiro tempo inofensivo, com o artilheiro Haaland apagado e uma única chegada perigosa com Aké, Guardiola acionou na etapa final Cherki no lugar do pouco inspirado Foden. Os visitantes ganharam presença no campo ofensivo, mas foi Casemiro quem desperdiçou a chance de abrir o placar para o United em cavadinha na pequena área defendida com os pés por Donnarumma.

O gol dos anfitriões, porém, era questão de tempo. Aos 19 minutos, Bruno Fernandes puxou um contra-ataque fulminante, rolou para Mbeumo bater cruzado e o lado vermelho de Manchester, enfim, conseguiu comemorar a aguardada vantagem sobre os rivais: 1 a 0. Mesmo atrás no placar, o City buscava o ataque sem criatividade, sem ameaçar o gol de Lammens.

O castigo do vice-líder da Premier League veio aos 30 minutos. Logo após entrar em campo, Matheus Cunha construiu a jogada pela direita e cruzou para Dorgu ampliar para o United. O tento minou qualquer expectativa de reação do Manchester City - Haaland, Bernardo Silva e Doku foram imediatamente substituídos.

Nos minutos finais, Diallo ainda carimbou a trave de Donnarumma e Mount teve um tento anulado, o terceiro do United na partida, após outra jogada de Matheus Cunha. Mas a festa no Old Trafford estava garantida com uma atuação que nem o mais otimista torcedor da equipe vermelha esperava.

