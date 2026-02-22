Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

polêmica

Jogador do Bragantino pede desculpas após fala machista contra árbitra de MS

Após a partida que eliminou o time do Paulistão, zagueiro questionou a capacidade profissional de Daiane com base em seu gênero

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

22/02/2026 - 15h30
O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, pediu desculpas após questionar e criticar a escalação da árbitra Daiane Muniz para o jogo no qual a sua equipe foi derrotada por 2 a 1 pelo São Paulo, na noite do último sábado (21), pelo Campeonato Paulista. Daiane é natural de Três Lagoas.

O resultado do jogo eliminou a equipe do Bragantino do Paulistão e, revoltado com a eliminação, o zagueiro concedeu entrevista em campo e direcionou críticas agressivas à arbitragem, questionando a capacidade profissional de Daiane com base em seu gênero.

“Primeiramente, quero falar da arbitragem porque não adianta jogar contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians e eles colocarem uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Era nosso sonho chegar à semifinal, ou até a final, mas ela acabou com nosso jogo. Acho que a Federação Paulista tem que olhar para os jogos desse tamanho e não colocar uma mulher. Todo respeito às mulheres do mundo, sou casado, tenho minha mãe, então desculpa se estou falando alguma coisa para as mulheres”, declarou o zagueiro em entrevista após a partida para uma equipe de reportagem da emissora TNT.

As declarações repercutiram negativamente dentro e fora do futebol e, em postagem nas redes sociais, o jogador pediu desculpas pelas declarações.

“Estava de cabeça quente e muito frustrado pelo resultado da nossa equipe e acabei falando o que não deveria e poderia. Isso não justifica minha atitude e peço desculpas a todas mulheres e em especial a Daiane […]. Espero sair desse episódio uma pessoa melhor. Prometo aprender com esse erro”.

O Bragantino já havia emitido uma nota na qual lamentou o episódio e afirmou que estudará uma punição ao jogador.

“O Red Bull Bragantino vem a público reforçar o pedido de desculpas a todas as mulheres e, principalmente, à árbitra Daiane Muniz. O clube não compactua e repudia a fala machista do zagueiro Gustavo Marques, dita após a partida […]. Sabemos que o peso de uma eliminação é frustrante, mas nada justifica o que foi dito. Seja no futebol ou em qualquer meio da sociedade. O clube vai estudar nos próximos dias a punição que será aplicada ao atleta”.

AFederação Paulista de Futebol (FPF) tamém se pronunciou e afirmou que encaminhará a declaração do zagueiro à Justiça Desportiva.

“É com profunda indignação e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a entrevista do atleta Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, após a partida contra o São Paulo […]. Uma declaração em relação à árbitra Daiane Muniz que reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. É absolutamente estarrecedor que um atleta, em qualquer circunstância, questione a capacidade de um árbitro com base em seu gênero. A FPF tem orgulho de contar em seu quadro com 36 árbitras e assistentes e continua trabalhando ativamente para que este número cresça […]. A FPF encaminhará tais declarações à Justiça Desportiva, para que esta tome todas as providências cabíveis”.

Árbitra é pioneira

O episódio contrasta com a trajetória de Daiane Muniz, que construiu carreira marcada por pioneirismo. Em 2020, ela se tornou a primeira mulher a atuar como árbitra principal em uma partida do Campeonato Sul-Mato-Grossense masculino. Posteriormente, transferiu-se para a Federação Paulista e passou a integrar o quadro de árbitros de vídeo (VAR) em competições nacionais.

A árbitra também tem experiência internacional. Atuou como árbitra assistente de vídeo na Copa do Mundo Feminina Sub-20, realizada na Costa Rica, em 2022, e repetiu a função na Copa do Mundo Feminina de 2023, consolidando seu nome entre as profissionais de maior projeção da arbitragem brasileira.

* Com Agência Brasil

olimpíadas

Brasil faz melhor campanha em Jogos Olímpicos de Inverno e termina na 19ª posição

No topo do quadro, a Noruega confirmou sua supremacia mais uma vez, liderando com folga em número de ouros (18) e de total de medalhas (41), seguida por Estados Unidos e Países Baixos

22/02/2026 18h00

Foto: Instagram @jogosolimpicos

O Brasil terminou na 19ª posição no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina, marcando a melhor campanha de sua história na competição.

Pela primeira vez desde que passou a disputar os Jogos de Inverno, a delegação verde-amarela conquistou uma medalha, um ouro histórico, graças ao desempenho de Lucas Pinheiro Braathen, que brilhou no esqui alpino e subiu ao lugar mais alto do pódio.

A conquista de Braathen não apenas quebrou um tabu, como também colocou o Brasil no quadro geral de medalhas ao lado de outras nações que tradicionalmente aparecem na lista de pontuadores.

No topo do quadro, a Noruega confirmou sua supremacia mais uma vez, liderando com folga em número de ouros (18) e de total de medalhas (41), seguida por Estados Unidos e Países Baixos.

Neste domingo, a histórica Arena de Verona sediará a Cerimônia de Encerramento do evento, a partir de 16h30 (de Brasília).

Futebol

Naviraiense empata com o Operário, mas garante classificação para a semifinal do Estadual

Líder do campeonato, Naviraiense aguarda agora pelo adversário da próxima fase, que poderá ser Operário ou Bataguassu, que se enfrentam no próximo domingo

22/02/2026 17h56

Partida entre Naviraiense e Operário terminou em 0 a 0

Partida entre Naviraiense e Operário terminou em 0 a 0 Foto: Reprodução

A disputa pela liderança do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol teve um confronto direto neste domingo (22), em jogo entre o Naviraiense e Operário, primeiro e segundo no ranking, respectivamente. Com um ponto de diferença, a equipe que vencesse ficaria a frente da tabela. O jogo, no entanto, terminou empatado em 0 a 0 e assegurou ao Naviraiense a primeira colocação e a classificação para a próxima fase.

A partida começou às 16h, no Estádio Virotão, em Naviraí, pela oitava rodada do Estadual.

O primeiro tempo teve chances de gol para as duas equipes, mas sem conversão. Já o segundo tempo começou mais morno, mas também houve lances que levaram risco ao adversário para ambos os times. A partida, no entanto, terminou sem gols.

Com o resultado, ambos os times somaram 1 ponto cada, mantendo a diferença que já existia antes da bola rolar.

Desta forma, o Naviraiense segue na liderança do Estadual, com 15 pontos, seguido pelo Operário, que soma 14.

Na terceira colocação vem o Bataguassu, que venceu o Costa Rica por 2 a 0 neste sábado (21) e tem 12 pontos.

O Naviraiense também assegurou a vaga na semifinal, pois na próxima rodada só poderia ser ultrapassado pelo Operário ou Bataguassu, mas ambos se enfrentam e apenas um pode ter ponto suficiente para ultrapassar o atual líder. Como são classificados os dois primeiros, qualquer resultado deixa o Naviraiense dentro da zona de classificação.

Pela oitava rodada, também jogaram no sábado o Corumbaense e Dourados, terminando em 2 a 0 para o Corumbaense.

Neste domingo, além de Operário e Naviraiense, há confronto entre Aquidauana e Pantanal e Ivinhema e Águia Negra, em partidas que ainda estão em andamento.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

