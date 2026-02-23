Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Jogador do Red Bull Bragantino que fez ataque machista a árbitra terá multa de 50% do salário

A penalidade está relacionada à fala do jogador após a partida

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

23/02/2026 - 23h00
O zagueiro Gustavo Marques, que atacou a árbitra Daiane Muniz após a derrota do Red Bull Bragantino para o São Paulo pelo Campeonato Paulista, receberá uma multa do clube no valor de 50% dos seus vencimentos.

Segundo anunciou o Red Bull Bragantino, a penalidade está relacionada à fala do jogador após a partida. O valor da multa será destinado à ONG Rendar, que cuida de mulheres em situação de vulnerabilidade na região de Bragança Paulista.

O atleta também não será relacionado para o próximo jogo do time O Red Bull Bragantino recebe o Atheltico-PR, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

"O Red Bull Bragantino mantém conversas com a própria ONG e com outras instituições de Bragança Paulista para que medidas sociais e educativas, que já acontecem ao longo do ano, sejam intensificadas e propagadas dentro do clube e em nossa sociedade", disse o clube em nota.

Após o jogador dizer "colocarem uma mulher para apitar um jogo deste tamanho" ao criticar a arbitragem de Daiane Muniz, o Red Bull Bragantino se manifestou em defesa da árbitra.

Na zona mista após a partida, o atleta admitiu estar errado e disse ter se desculpado à juíza. "Queria vir a público pedir perdão a todas as mulheres pela minha fala. Eu sei que eu sou ser humano. Todo ser humano erra. Naquele momento, eu estava com a cabeça quente, estava nervoso, falei coisas que eu não deveria Também fui ali na Daiane, pedi a ela perdão. Ela estava com uma assistente dela. Também pedi perdão a ela, porque ela também é mulher", falou Gustavo Marques.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) se manifestou dizendo que encaminhará o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), entidade responsável por avaliar quais as punições podem ser aplicadas ao jogador.

Gustavo Marques, de 24 anos, foi revelado pelo América-MG e passou por sucessivos empréstimos, chegando ao futebol de Portugal.

Na Europa, foi contratado pelo Benfica B e integrou o elenco principal do clube. Atualmente, ele continua vinculado ao time português e está emprestado ao Red Bull Bragantino.

2026

Cafu vê com bons olhos Copa do Mundo com 48 seleções: 'Mais diversão e oportunidades'

Torneio será realizado neste ano nos Estados Unidos, México e Canadá

22/02/2026 21h00

Foto: Instagram @fifaworldcup

O ex-jogador Cafu vê com bons olhos o fato da Copa do Mundo 2026 ter 48 seleções na disputa. O torneio será realizado neste ano nos Estados Unidos, México e Canadá. Ele, que conquistou títulos mundiais com o Brasil em 1994 e 2002, hoje atua como embaixador global da Fifa e acredita que o novo formato da competição permite mais oportunidades.

"São mais jogos, mais diversão, mais países engajados, a possibilidade de visibilidade para países como Haiti e Curaçao, nações que talvez não tivessem essa chance se fossem 32 seleções na disputa", disse, em entrevista à Fifa.

"É por isso que se chama Copa do Mundo, dando oportunidade a todas as seleções do mundo", afirmou o ex-jogador.

Cafu também celebrou ter o Brasil como país-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. "É um País onde o futebol feminino cresce a cada ano e revela craques para o mundo inteiro. Estava na hora de sediarmos um torneio como esse", afirma o ex-lateral, de 55 anos.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará equipes como Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será contra Marrocos no dia 13 de junho em Nova Jersey.

olimpíadas

Próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno acontece nos Alpes Franceses em 2030

A competição está programada para acontecer entre 1º e 17 de fevereiro de 2030

22/02/2026 19h00

Os próximos Jogos Olímpicos de Inverno já têm destino definido. A edição de 2030 será realizada na região dos Alpes Franceses, na França, marcando o retorno do maior evento de esportes de neve ao país depois de décadas.

A competição está programada para acontecer entre 1º e 17 de fevereiro de 2030 em diferentes cidades alpinas francesas.

A escolha dos Alpes Franceses como sede pelo Comitê Olímpico Internacional representa um modelo de organização regional, com eventos distribuídos por diversas localidades como Haute-Savoie, Savoie e Briançon, além de competições de gelo em Nice, no sul do país.

A edição deste ano, realizada na Itália, termina oficialmente neste domingo. A histórica Arena de Verona sediará a Cerimônia de Encerramento do evento a partir de 16h30 (horário de Brasília).

 

