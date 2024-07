Na estreia brasileira em Paris, Ana Luiza Caetano faz sua melhor marca no tiro com arco

Paris 2024

Confira os favoritos e alguns destaques que vão brigar por medalhas nesta edição dos Jogos Olímpicos

Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, os brasileiros conquistaram um número recorde de medalhas, ficando na 12ª posição na classificação geral.

Foram 21 pódios, sendo 7 deles com medalhas de ouro, 6 de prata e 8 de bronze.

Agora, o objetivo é superar o desempenho da edição anterior. Para isso, o Time Brasil conta com atletas já medalhistas, mas também espera ver novos rostinhos triunfando em Paris.

Separamos alguns dos destaques brasileiros na competição, confira:

Rebeca Andrade - Ginástica Artística

Nas redes sociais, Rebeca já celebrou a chegada em Paris. Foto: Reprodução/Instagram

Dona de duas medalhas olímpicas, conquistadas em Tóquio, Rebeca Andrade é a atual campeã mundial no salto, e chega a Paris como forte candidata a vários pódios, disputando as categorias por equipe, individual geral e dos demais aparelhos.

Rebeca tem como maiores destaques na carreira o solo e o salto, aparelhos que a colocam na briga pelo topo do pódio no individual geral, modalidade em que foi prata na edição passada. Já na categoria por equipes, busca uma conquista inédita.

As disputas da Ginástica Artística acontecem entre os dias 28 de julho e 5 de agosto.

Rayssa Leal - Skate Street

Escreva a legenda aquiCom a medalha de prata, em 2021, Rayssa se tornou a brasileira mais jovem a conquistar uma medalha olímpica. Foto: Reprodução/Instagram

Depois de se tornar a atleta brasileira mais jovem a subir no pódio em uma Olimpíada, com a prata conquistada aos 13 anos de idade, em Tóquio, Rayssa chega a Paris ocupando o terceiro lugar do ranking mundial da modalidade, e tendo empilhado triunfos nestes últimos dois anos.

Entre 2022 e 2024, foram três ouros em Campeonatos Mundiais, sendo um no World Skate (WS) e dois no Street League Skateboarding (SLS), além de dois ouros nos X Games e um nos Jogos Pan-Americanos, realizados em Santiago, no Chile, no ano passado.

A competição feminina do skate street em Paris 2024 acontece no domingo, 28 de julho. As preliminares começam às 6h e a final tem início às 11h (horários de MS).

Alison dos Santos – Atletismo

Mais uma vez sendo um dos destaques do Time Brasil em Olimpíadas, Alison brigará por medalhas nos 400m com barreiras e no revezamento 4x400m.

Em junho, Alison dos Santos foi campeão (pela 3ª vez consecutiva) nos 400 metros com barreiras na Diamond League. Foto: Reprodução/Instagram

Carinhosamente apelidado como "Piu", o atleta foi bronze olímpico em Tóquio, campeão mundial em 2022, e nos últimos três anos conquistou quatro medalhas de ouro em etapas da Liga Diamante.

As provas de Alison Dos Santos serão disputadas entre os dias 5 e 10 de agosto, no Stade de France.

Beatriz Ferreira - Boxe

Brasileira foi prata nas Olimpíadas de Tóqui. Reprodução: Beatriz Ferreria/Instagram

Há quase dois anos sem perder uma luta, Beatriz Ferreira conquistou a prata na olimpíada passada e o ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2023.

Assim como em Tóquio, ela disputa a categoria peso-leve (-60kg), que terá a primeira fase preliminar disputada neste sábado (27), a partir das 11h. As oitavas, quartas, semifinais e a final estão marcadas para os dias 29 de julho, 31 de julho, 3 e 6 de agosto, respectivamente.

Filipe Toledo – surfe

Bicampeão mundial de surfe, Filipinho é uma das promessas de medalha de ouro em Paris. Depois de 14 anos competindo profissionalmente, no início de 2024 Toledo decidiu dedicar uns meses para cuidar da saúde mental e aproveitar a família. Agora, busca realizar o sonho da medalha olímpica.

Filipe Toledo está na terceira bateria do round de abertura, com o peruano Alonso Correa e o japonês Kanoa Igarashi, que eliminou Gabriel Medina na semifinal em Tóquio.

Gabriel Medina – surfe

Participando de sua segunda Olimpíada, já que participou da estreia do surfe como modalidade olímpica em 2020, o tricampeão mundial tem como missão conquistar uma colocação melhor do que a da edição anterior.

Em Tóquio, ficou em quarto lugar após perder para Kanoa Igarashi na semifinal e para Owen Wright na disputa pela medalha de bronze.

Assim como Filipe Toledo, Medina também fez uma pausa, no fim de 2022, para cuidar da saúde mental. Depois de uma lesão naquele mesmo ano, voltou a competir em 2023 e chega "novo" para o desafio olímpico, e otimista com o local da competição, já que Teahupo'o, no Haiti, foi palco de duas etapas do circuito mundial vencidas pelo brasileiro.

Fazem parte da bateria de Medina o japonês Connor O’Leary e o soteropolitano Bryan Perez.

Os brasileiros estarão nas ondas de Teahupo'o, no Haiti, entre os dias 27 e 30 de julho.

Filipe Toledo e Gabriel Medina. Foto: World Surf League.

Ana Patrícia e Duda – vôlei de praia

Brasileiras já fizeram o reconhecimento da quadra, que tem vista privilegiada da Torre Eifel. Foto: Reprodução/Instagram

Líderes do ranking mundial, Ana Patrícia e Duda são as favoritas a subir no pódio do vôlei de praia em Paris.

A dupla foi campeã mundial em 2022 e ficou com o segundo lugar em 2023. Ainda no ano passado, conquistaram o ouro nos jogos Pan-Americanos, e cinco títulos em etapas do Circuito Mundial.

Ana Patrícia e Duda estreiam na competição no domingo, dia 28 de julho, às 10h (horário de MS).

Isaquias Queiroz – canoagem

Porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura, Isaquias Queiroz está no caminho para se tornar o brasileiro com mais medalhas na história das Olimpíadas. No Rio de Janeiro, em 2016, ele se tornou o primeiro brasileiro a conquistar três medalhas em uma única edição dos jogos, com duas pratas e um bronze. Em Tóquio, chegou ao ouro.

Agora, está a uma medalha de alcançar Torben Grael e Robert Scheidt, donos de cinco medalhas cada na vela.

Isaías Queiroz competirá em duas categorias na canoagem de velocidade: C1 1000m e C2 500m.

As provas acontecem entre os dias 6 e 9 de agosto, no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne.

Martine Grael/Kahena Kunze – vela

Ouro nos Jogos Pan-Americanos do Chile, em 2023, e atuais bicampeãs olímpicas da vela na categoria 49er FX, Martine Grael e Kahena Kunze são as grandes favoritas ao ouro em Paris, que consagrará a hegemonia das brasileiras na modalidade.

No ano passado, durante um evento teste realizado na marina de Marselha, na França, a dupla ficou com a prata.

As competições da Vela acontecem entre os dias 28 de julho e 8 de agosto.

Marcus D'Almeida - Tiro com Arco

Eleito o melhor arqueiro do mundo em 2023, e líder do ranking mundial do arco recurvo, Marcus Vinícius D'Almeida chega à sua terceira Olimpíada no auge, e com o sonho da medalha de ouro inédita para o Brasil. Ele já detém o melhor resultado individual brasileiro, com um nono lugar em Tóquio 2020.

Além de disputar a modalidade Individual Masculino, Marcus D'Almeida estará junto com Ana Luiza Caetano na disputa de Duplas Mistas. Em 2022, eles conquistaram juntos um bronze inédito para o Brasil na Copa do Mundo de Tiro com Arco, realizada em Medellín, na Colômbia.

Marcus D'Almeida faz sua estreia na competição nesta quinta-feira (25), às 9h15, na rodada de classificaçãõ do individual masculino.

A briga por medalhas continua

Além dos citados, equipes de vôlei feminino e masculino podem surpreender e conquistar medalha Olímpica. Assim como diversos outros atletas brasileiros, que estão na briga por um espacinho no pódio e podem surpreender.

Como por exemplo Ana Marcela Cunha, que representa o Brasil na maratona aquática; as judocas Mayra Aguiar e Rafaela Silva; o skatista Augusto Akio, que competirá na modalidade skate park; os boxeadores Wanderlei Pereira e Bárbara dos Santos; as ginastas Flávia Saraiva e Jade Barbosa; e Ana Sátila, da canoagem slalom, que fez uma campanha histórica na Olimpíada de Tóquio,

