Na estreia do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Operário vence o Pantanal

O jogo de abertura do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol terminou com vitória do Operário, que derrotou o Pantanal por 3 a 0. A partida foi realizada no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande.

O confronto foi a partida antecipada da sétima rodada, a pedido dos clubes, que vão disputar a Copa do Brasil.

O jogo começou às 16h (de MS). Logo no início do jogo, aos 13 minutos, João Lucas, do Pantanal, foi expulso do jogo ao fazer uma falta e receber o segundo cartão amarelo.

Com um jogador a mais, o Operário abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. O volante Jonas pegou rebote de fora da área e bateu no gol, sem chance de defesa para o goleiro Rhuan.

O Pantanal teve a chance de empatar aos 32 minutos, quando o Paulo Rangel sofreu falta na área e o juiz marcou pênalti. No entanto, o goleiro do Operário defendeu a cobrança.

Pouco tempo depois houve outro pênalti, desta vez para o Operário, aos 39 minutos. Luisinho cobrou e converteu, ampliando o placar para 2 a 0.

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 48 minutos, o Operário aumentou ainda mais a vantagem, com o terceiro gol. Leonardo Bertelli recebeu livre na segunda trave após cruzamento na área e selou a vitória do Galo por 3 a 0.

Jonas, autor do primeiro gol, exaltou a equipe na vitória do clube. "Esse gol não é só meu. Feliz pela estreia e agradecer o torcedor pela presença. Fomos superiores o jogo todo. Vencemos a primeira batalha", disse, ao Globo Esporte.

Bicampeão, o Operário busca o tricampeonato, enquanto o Pantanal SAF busca levantar a taça pela primeira vez.

Após o jogo de abertura, a primeira rodada acontece no dia 24 de janeiro, com todos os jogos dos demais clubes.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time.

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra.

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

Confrontos da 1ª rodada

Data: 24/01 (sábado)

15h – Bataguassu x Naviraiense – Estádio João de Souza

16h – CRA x Costa Rica-MS – Estádio Noroeste

16h – Pantanal x Águia Negra – Estádio Jacques da Luz

18h – Corumbaense x Operário-MS – Estádio Arthur Marinho

Data: 25/01 (domingo)

15h – Ivinhema x Dourados – Estádio Douradão

