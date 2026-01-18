Na estreia do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Operário vence o Pantanal

O jogo de abertura do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol terminou com vitória do Operário, que derrotou o Pantanal por 3 a 0. A partida foi realizada no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande.
O confronto foi a partida antecipada da sétima rodada, a pedido dos clubes, que vão disputar a Copa do Brasil.
O jogo começou às 16h (de MS). Logo no início do jogo, aos 13 minutos, João Lucas, do Pantanal, foi expulso do jogo ao fazer uma falta e receber o segundo cartão amarelo.
Com um jogador a mais, o Operário abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. O volante Jonas pegou rebote de fora da área e bateu no gol, sem chance de defesa para o goleiro Rhuan.
O Pantanal teve a chance de empatar aos 32 minutos, quando o Paulo Rangel sofreu falta na área e o juiz marcou pênalti. No entanto, o goleiro do Operário defendeu a cobrança.
Pouco tempo depois houve outro pênalti, desta vez para o Operário, aos 39 minutos. Luisinho cobrou e converteu, ampliando o placar para 2 a 0.
Nos acréscimos do segundo tempo, aos 48 minutos, o Operário aumentou ainda mais a vantagem, com o terceiro gol. Leonardo Bertelli recebeu livre na segunda trave após cruzamento na área e selou a vitória do Galo por 3 a 0.
Jonas, autor do primeiro gol, exaltou a equipe na vitória do clube. "Esse gol não é só meu. Feliz pela estreia e agradecer o torcedor pela presença. Fomos superiores o jogo todo. Vencemos a primeira batalha", disse, ao Globo Esporte.
Bicampeão, o Operário busca o tricampeonato, enquanto o Pantanal SAF busca levantar a taça pela primeira vez.
Após o jogo de abertura, a primeira rodada acontece no dia 24 de janeiro, com todos os jogos dos demais clubes.
Campeonato Estadual
No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time.
Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra.
Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.
A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.
A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.
Confrontos da 1ª rodada
Data: 24/01 (sábado)
- 15h – Bataguassu x Naviraiense – Estádio João de Souza
- 16h – CRA x Costa Rica-MS – Estádio Noroeste
- 16h – Pantanal x Águia Negra – Estádio Jacques da Luz
- 18h – Corumbaense x Operário-MS – Estádio Arthur Marinho
Data: 25/01 (domingo)
- 15h – Ivinhema x Dourados – Estádio Douradão
Lista de campeões
- Operário-MS – 14
- Comercial-MS – 9
- Cene – 6
- Águia Negra – 4
- Ubiratan – 3
- Serc – 2
- Corumbaense – 2
- Costa Rica-MS – 2
- Naviraiense – 1
- Ivinhema – 1
- Nova Andradina – 1
- Sete de Dourados – 1