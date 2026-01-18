Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

futebol

Na estreia do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Operário vence o Pantanal

Partida que abriu o Estadual terminou em 3 a 0 para o Galo

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

18/01/2026 - 18h13
O jogo de abertura do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol terminou com vitória do Operário, que derrotou o Pantanal por 3 a 0. A partida foi realizada no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, em Campo Grande.

O confronto foi a partida antecipada da sétima rodada, a pedido dos clubes, que vão disputar a Copa do Brasil.

O jogo começou às 16h (de MS). Logo no início do jogo, aos 13 minutos, João Lucas, do Pantanal, foi expulso do jogo ao fazer uma falta e receber o segundo cartão amarelo.

Com um jogador a mais, o Operário abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. O volante Jonas pegou rebote de fora da área e bateu no gol, sem chance de defesa para o goleiro Rhuan.

O Pantanal teve a chance de empatar aos 32 minutos, quando o Paulo Rangel sofreu falta na área e o juiz marcou pênalti. No entanto, o goleiro do Operário defendeu a cobrança.

Pouco tempo depois houve outro pênalti, desta vez para o Operário, aos 39 minutos. Luisinho cobrou e converteu, ampliando o placar para 2 a 0.

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 48 minutos, o Operário aumentou ainda mais a vantagem, com o terceiro gol. Leonardo Bertelli recebeu livre na segunda trave após cruzamento na área e selou a vitória do Galo por 3 a 0.

Jonas, autor do primeiro gol, exaltou a equipe na vitória do clube. "Esse gol não é só meu.  Feliz pela estreia e agradecer o torcedor pela presença. Fomos superiores o jogo todo. Vencemos a primeira batalha", disse, ao Globo Esporte.

Bicampeão, o Operário busca o tricampeonato, enquanto o Pantanal SAF busca levantar a taça pela primeira vez. 

Após o jogo de abertura, a primeira rodada acontece no dia 24 de janeiro, com todos os jogos dos demais clubes.

Campeonato Estadual

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

Confrontos da 1ª rodada

Data: 24/01 (sábado)

  • 15h – Bataguassu x Naviraiense – Estádio João de Souza
  • 16h – CRA x Costa Rica-MS – Estádio Noroeste
  • 16h – Pantanal x Águia Negra – Estádio Jacques da Luz
  • 18h – Corumbaense x Operário-MS – Estádio Arthur Marinho

Data: 25/01 (domingo)

  • 15h – Ivinhema x Dourados – Estádio Douradão

Lista de campeões

  • Operário-MS – 14
  • Comercial-MS – 9
  • Cene – 6
  • Águia Negra – 4
  • Ubiratan – 3
  • Serc – 2
  • Corumbaense – 2
  • Costa Rica-MS – 2
  • Naviraiense – 1
  • Ivinhema – 1
  • Nova Andradina – 1
  • Sete de Dourados – 1

TÊNIS

João Fonseca tem data e hora de estreia no Australian Open; confira

João entra em quadra nesta segunda-feira, 19, por volta das 22h30, pelo horário de Mato Grosso do Sul

18/01/2026 12h00

Sensação da última temporada, Fonseca participará pela segunda vez do Australian Open

Sensação da última temporada, Fonseca participará pela segunda vez do Australian Open Reprodução/X/João Fonseca

João Fonseca já tem data e horário de estreia no Australian Open de 2026 definidos. O brasileiro de 19 anos e atualmente na 32ª posição no ranking da ATP enfrentará o americano Eliot Spizzirri em duelo válido pela primeira rodada da chave de simples do Grand Slam.

João entra em quadra nesta segunda-feira, 19, por volta das 23h30 (de Brasília). O carioca e Spizzirri farão o segundo jogo da 1573 Arena, depois do confronto entre o italiano Luciano Darderi e o chileno Cristian Garin.

Esta será a segunda participação de Fonseca no Australian Open. No ano passado, ele parou na segunda rodada, quando foi superado pelo italiano Lorenzo Sonego.

Na estreia, o brasileiro bateu o favorito russo Andrey Rublev por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1), 6/3 e 7/6 (7/5), em sua única vitória contra um top-10 do mundo na carreira.

Atual 85º colocado do ranking da ATP, Eliot Spizzirri tem 24 anos e disputa o Grand Slam na Austrália pela segunda vez na carreira. Ao todo, o americano acumula cinco finais de simples em torneios de nível Challenger, com dois títulos e três vices no currículo.

João Fonseca e Spizzirri já se enfrentaram uma vez no circuito profissional. Em 2024, o brasileiro foi superado pelo rival no qualificatório do US Open por 2 sets a 1.

 

DOHA

Hugo Calderano perde para promessa chinesa e cai na semifinal do WTT Star Contender

Calderano começou melhor a primeira parcial e chegou a abrir 6/3 de vantagem, mas Ruibo variou mais seus saques e aproveitou os erros não forçados do brasileiro para virar a partida

18/01/2026 10h00

brasileiro voltou para o quarto game sem muita criatividade

brasileiro voltou para o quarto game sem muita criatividade Reprodução/WTT

Hugo Calderano, o brasileiro referência no tênis de mesa, foi derrotado neste domingo pelo jovem chinês Wen Ruibo por 3 a 2, parciais de 11/9, 8/11, 11/9, 9/11 e 11/9, em 50 minutos de partida, e acabou eliminado na semifinal do WTT Star Contender de Doha, no Lusail Sports Arena, no Catar

Aos 19 anos, o algoz do terceiro colocado do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) ocupa a 53ª posição no ranking e é um dos novos talentos da China na modalidade. Ele vai enfrentar na final o conterrâneo Zhou Qihao, 36º do mundo, que passou pelo alemão Dimitrij Ovtcharov, 26º, por 3 a 2 na outra semifinal. A decisão está agendada para as 12h (horário de Brasília) deste domingo.

Calderano começou melhor a primeira parcial e chegou a abrir 6/3 de vantagem, mas Ruibo variou mais seus saques e aproveitou os erros não forçados do brasileiro para virar a partida em 7/6. O Chinês administrou a vantagem para fechar o game em 11/9.

O terceiro colocado do ranking voltou mais agressivo na segunda parcial e saiu na frente com 4/2, mas o chinês se recuperou e passou à dianteira em 6/4. Desta vez, porém, Calderano mudou sua tática e surpreendeu o adversário, fechando em 11/8 para igualar a partida.

Pela primeira vez no jogo, Ruibo largou à frente, no terceiro game, com 5/3, e manteve a consistência e a variação de jogadas para permanecer em vantagem. O brasileiro até conseguiu encostar em 10/9, mas o chinês aproveitou a boa margem e venceu por 11/9

Desconcentrado, o brasileiro voltou para o quarto game sem muita criatividade e saiu atrás do jovem rival de 19 anos por 3/0, a maior vantagem na partida de um dos jogadores até então. Calderano voltou para o jogo, melhorou a recepção e virou para 5/4. Com boa vantagem de 10/7, o brasileiro aproveitou seus três game points para fechar em 11/9.

O equilíbrio permaneceu no game decisivo, com os dois mesa-tenistas disputando a vitória ponto a ponto. O chinês acelerou a partida, Hugo perdeu o tempo da bola e deixou o adversário abrir vantagem em 7/4, pedindo tempo. O brasileiro reagiu e igualou em 9/9, mas o jovem chinês aproveitou o match point para fazer 11/9 e vencer por 3 a 2.

Antes da derrota deste domingo, Calderano, cabeça de chave número 2 do WTT Star Contender de Doha, havia derrotado o sul-coreano Gyuhyeon Park, 69º do mundo, o croata Tomislav Pucar, 25º, por 3 sets a 0, e o francês Simon Gauzy, 18º, por 3 a 1.

Depois do torneio no Catar, o brasileiro de 29 anos embarca para São Francisco, nos EUA, onde disputa a ITTF Americas Cup, que acontece entre os dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro.

 

