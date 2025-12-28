Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

NOVOS ARES?

Natural de Iguatemi, Patrícia Sochor anuncia saída do Cruzeiro

Anunciada em janeiro, atleta se despede do Cabuloso com três gols em 28 jogos e título do Campeonato Mineiro

Felipe Machado

28/12/2025 - 16h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A jogadora sul-mato-grossense Patrícia Sochor anunciou a saída do Cruzeiro depois de uma temporada, que terminou com a conquista do Campeonato Mineiro no mês passado.

Anunciada em janeiro junto com outras 12 atletas, Sochor foi uma das contratações do Cabuloso nesta nova fase do futebol feminino do clube. Em números, a atleta não teve um dos seus anos mais inspirados, com apenas três gols em 28 jogos, a maioria saindo do banco de reservas.

Com investimentos altos, a expectativa para 2025 era grande. Porém, a grande pedra no sapato do Cruzeiro nesta temporada foi o Corinthians. Na Copa do Brasil - que voltou ao calendário do futebol feminino brasileiro depois de nove anos - foram eliminadas para o Timão nos pênaltis, ainda na terceira fase da competição.

No Campeonato Brasileiro, terminaram na 1ª colocação a primeira fase, com 36 pontos conquistados. Eliminaram o Bragantino e o Palmeiras nas quartas de final e semifinal, respectivamente. Mas, na grande decisão, foram vice-campeãs para as ‘Brabas’, após empatarem em Minas Gerais em 2 a 2 e perderem em São Paulo por 1 a 0.

Para fechar o ano em grande estilo, conquistaram o Campeonato Mineiro em cima do América-MG, com placar agregado de 6 a 2. Vale destacar que, com a boa campanha no Brasileiro, o Cabuloso garantiu classificação para a Copa Libertadores de 2026.

Na publicação de despedida, Sochor ressalta a temporada no clube e agradeceu os torcedores, companheiras de equipes e comissão técnica.

“Um ciclo muito especial da minha carreira e da minha vida que se encerra. Foram dias de trabalho, entrega e aprendizado vestindo a camisa do Cruzeiro. Agradeço a todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada dentro e fora de campo, e à Nação Azul, que sempre esteve presente com seu apoio e sua paixão. Levo esse clube e tudo o que vivi aqui comigo, com orgulho e gratidão! Obrigada Cruzeiro de Garotas, até breve”, disse.

Enquanto isso, nas redes sociais do clube, o Cruzeiro fez questão de agradecer aos serviços prestados pela atleta durante o ano. "Agradecemos por toda entrega, dedicação e empenho com a camisa celeste. Desejamos sucesso em suas trajetórias", destaca.

Perfil - Patrícia Sochor

Nascida no dia 29 de abril de 1994 (31 anos), em Iguatemi, município de Mato Grosso do Sul com menos de 15 mil habitantes, Patrícia da Silva Sochor joga profissionalmente desde 2012, quando estreou com a camisa do Avaí/Kindermann (SC), um dos clubes pioneiros da modalidade no Brasil.

No clube catarinense, onde ainda conquistou dois estaduais, permaneceu até meados de 2013, quando se transferiu para o Comercial (MS), mas nem chegou a atuar com a camisa do clube de Campo Grande. Em 2014, atuou por três clubes diferentes: Vasco da Gama (RJ), onde atuou por apenas 4 jogos, Avaí/Kindermann novamente e Osasco Audax (SP).

No ano seguinte, foi para o Centro Olímpico (SP), uma das principais equipes do futebol feminino na época, que contava com uma das melhores jogadoras da história, a atacante Cristiane. No clube paulistano marcou três gols em nove jogos.

Mas, foi em 2016 que começaria a receber mais chances nas equipes onde jogava, quando se transferiu para a Ferroviária. Na primeira temporada com a camisa grená, atuou em 12 jogos e marcou dois gols. No mesmo ano, se transferiu para o Huelva (Espanha), onde teve marcas parecidas, com 11 jogos e dois gols.

Em 2017, mudou de ares e foi para o Santos (SP), onde ficaria até 2019. No clube do litoral paulista, atuou em 83 jogos e balançou as redes em 21 oportunidades. Conquistaria o Campeonato Brasileiro de 2017 e o Campeonato Paulista de 2018.

Em 2020, voltaria a vestir a camisa do Ferroviária. Na sua segunda passagem pelo clube de Araraquara (SP), atuou em 56 jogos, marcou 18 gols e deu seis assistências. Conquistou a Copa Libertadores da América de 2020.

Já em 2022, se transferiu para o Palmeiras (SP), onde ficaria por apenas um ano. Porém, neste pouco tempo de clube, atuou em 34 partidas, marcou 11 gols e foi campeão novamente da competição continental e do Campeonato Paulista.

Em 2023, voltou ao Ferroviária para, até então, sua última passagem. Atuou em mais 43 jogos, marcou sete gols e deu três assistências (juntando com os dados de 2024). Em novembro, sua saída da equipe foi anunciada e, dois meses depois, aceitou defender as cores do Cruzeiro.

Além da sua carreira por clubes, Sochor também já representou a seleção brasileira. Em 2014, foi campeã e vice-artilheira do Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino Sub-20, competição do qual o Brasil domina, com 10 títulos em 10 edições. Na seleção principal, não teve oportunidades.

Assine o Correio do Estado

Esportes

Galvão Bueno recebe alta do hospital depois de internação na véspera de Natal

Junta médica que tem cuidado do comunicador decidiu por deixá-lo em observação

27/12/2025 12h45

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O narrador Galvão Bueno, de 75 anos, recebeu alta na manhã deste sábado (27) após ter passado mal na última quarta-feira (24), véspera do Natal. O jornalista estava internado na Santa Casa de Londrina, cidade paranaense onde possui residência e estava com a família. A assessoria de imprensa do hospital comunicou a alta médica.

O quadro de saúde de Galvão Bueno não era considerado grave - não chegou a dar entrada na UTI. A junta médica que tem cuidado do comunicador decidiu por deixá-lo em observação após ele apresentar sintomas de pneumonia. O narrador passou por exames nos últimos dias e foi liberado pelos médicos para se recuperar em casa.

Em novembro, Galvão Bueno havia ficado uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral. O narrador tem sido observado desde a internação do mês passado.

Recentemente, Galvão Bueno fechou acordo com o SBT para narrar a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

No último domingo, Galvão narrou, pelo Amazon Prime, a grande decisão da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, no Maracanã O clube de Parque São Jorge venceu por 2 a 1 e ficou o título do torneio mata-mata.

Assine o Correio do Estado

Ponta Porã

Ex-campeão de fisiculturismo morre após uso abusivo de anabolizantes

Kevin Notário Nunes faleceu após complicações causadas por uma infecção grave; família alerta para os riscos do uso ilegal deste tipo de substância

26/12/2025 14h45

Compartilhar
Kevin Nunes

Kevin Nunes Foto: Arquivo / Pessoal

Continue Lendo...

O ex-campeão de uma etapa estadual de fisiculturismo, Kevin Notário Nunes de Oliveira morreu na manhã desta sexta-feira (26), por volta das 10h, no Hospital Regional de Ponta Porã, vítima do uso abusivo de anabolizantes.  

Segundo a família, a utilização indiscriminada do uso desse tipo de substâncias teriam desencadeado um quadro grave de saúde no atleta de 28 anos, filho do vereador de Ponta Porã, Marcelino Nunes de Oliveira.

“A busca pelo corpo ideal levou a vida precoce do meu filho Kevin. Que este caso sirva de alerta para outros jovens e atletas que pensam em recorrer a métodos arriscados para potencializar os resultados”, disse o vereador.

O fato

Kevin foi internado às pressas após relatar fortes dores na coxa. Durante a investigação clínica, os médicos diagnosticaram fasciíte necrosante, uma infecção rara, agressiva e de rápida progressão que atinge os tecidos musculares, conhecida como "doença comedora de carne".

O atleta passou por cirurgia emergencial na tarde do dia 25 de dezembro e permaneceu entubado, contudo não resistiu às complicações.

Reconhecido no cenário do fisiculturismo sul-mato-grossense, Kevin conquistou títulos estaduais e era conhecido pela dedicação ao esporte. Em 2024, venceu a etapa do Power Classic Physique, realizada no Clube Estoril, em Campo Grande. 

Nesta categoria, os atletas possuem limite de peso, que são definidos em relação a altura do fisiculturista e são avaliados a partir de critérios definidos.De acordo com as regras do Comitê Nacional de Fisiculturismo (NPC) - sigla em inglês -, principal federação do mundo hoje, os bodybuilders são avaliados por volume muscular, proporção, simetria e harmonia.

O competidor que consegue trazer o maior equilíbrio entre esses elementos recebe a melhor colocação no evento.

Saiba*

O corpo do jovem será velado na Capela Mortuária Pax, localizada na Avenida Internacional, nº 81, em frente ao Shopping China. Familiares agradecem as manifestações de apoio e solidariedade neste momento de luto.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6912, sexta-feira (26/12): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6912, sexta-feira (26/12): veja o rateio

2

Hidrovia Paraguai-Paraná entra no radar de disputas de poder entre EUA e China
Transporte

/ 2 dias

Hidrovia Paraguai-Paraná entra no radar de disputas de poder entre EUA e China

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6913, sábado (27/12)
LOTERIA

/ 20 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6913, sábado (27/12)

4

Resultado da Loteria Federal 6029-1 de hoje, sábado (27/12)
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da Loteria Federal 6029-1 de hoje, sábado (27/12)

5

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2336, sábado (27/12)
LOTERIA

/ 20 horas

Resultado da Timemania de hoje, concurso 2336, sábado (27/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 18/12/2025

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)