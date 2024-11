O que se sabe sobre potencial volta do Brasil à Fórmula 1 em 2025; Bortoleto na F-1?

Futebol

Durante a partida, irigentes e torcedores do Santos se envolveram em confusão após a vitória

O Santos venceu o Vila Nova por 3 a 0 na tarde deste sábado (2) e está perto de confirmar o seu retorno à elite do futebol brasileiro. Para garantir o acesso antecipado, a equipe de Fábio Carille precisa torcer para que o Ceará não vença o Avaí no domingo (3).



O duelo realizado no estádio Vila Viva Sorte, anteriormente Vila Belmiro, válido pela 35ª rodada da Série B, começou com boa movimentação e pressão no ataque pelos donos da casa.



A disputa seguiu com outras chances de gol dos santistas, com Giuliano acertando uma bola na trave ainda nos minutos iniciais do primeiro tempo e uma finalização de bicicleta no meio da área, que acabou sendo defendida por Dênis Júnior.



O gol que abriu o placar foi marcado por João Basso, no início do segundo tempo. Aos 34 minutos do segundo período de jogo, o Vila Nova teve chance de empatar o resultado após Alesson levar a melhor em uma disputa de bola e acertar no pé da trave.



O atacante esteve envolvido no lance que levou ao segundo gol da partida. Alesson empurrou Otero pelas costas em uma disputa dentro da área, que acabou com marcação de pênalti. Guilherme converteu já nos acréscimos. Para fechar o placar, o próprio Otero balançou as redes em cobrança de falta.



A vitória sobre o Vila Nova também traz vantagem à equipe paulista na disputa pelo título de campeão da Série B, frente os rivais Novorizontino, Sport e Mirassol, que seguem na briga pela taça.

Confusão

A Vila Belmiro presenciou uma confusão após o apito final neste sábado (2). Um grupo de torcedores no setor das cativas protestou em direção ao camarote da presidência. Os alvos eram o presidente Marcelo Teixeira e seu filho, Marcelo Teixeira Filho.



Os dirigentes e apoiadores de Teixeira não ficaram calados. A esposa do presidente, Valéria Teixeira, se descontrolou e também xingou os torcedores enquanto seu filho tentava acalmá-la. O motorista do presidente fez "três" com os dedos, em alusão à vitória.



A discussão escalou, os torcedores ameaçaram subir e os membros presentes no camarote "chamaram" para a briga, inclusive o presidente Marcelo Teixeira. A confusão aumentou no quarto andar, na porta do local onde a presidência assiste o Santos.



José Renato Quaresma, coordenador da base, e o vice-presidente Fernando Bonavides saíram do camarote para tentar acalmar os ânimos, sem sucesso. A confusão só foi controlada quando a polícia chegou.

O presidente Marcelo Teixeira e seu filho só deixaram o camarote quando os torcedores já haviam sido expulsos do quarto andar pela polícia. O dirigente saiu acompanhado de seus seguranças e sorrindo.