Operário embolsa mais R$ 900 mil, garante vaga para Copa do Brasil e quebra jejum de 32 anos

Nem mesmo a expulsão de Felipe Chaves, aos 2 minutos do segundo tempo, conseguiu parar o Galo sul-mato-grossense que, após 32 anos, avança de fase na Copa do Brasil, após embolsar R$ 900 mil pelo jogo de ontem (1.º)

Disputado no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, o jogo ficou "lá e cá" durante todo o primeiro tempo, e até os 17 minutos o Galo não tinha conseguido uma finalização perigosa sequer.

Já aos 23 minutos a equipe de MS sofre o primeiro cartão do jogo, um amarelo aplicado para Johnny, que caiu na área, pediu pênalti, o que acabou sendo interpretado como simulação pela arbitragem.

Quatro minutos depois, numa saída de bola errada da equipe do Fantasma, o Operário de MS roubou a bola, com Johnny levando a melhor frente a frente com William Machado, ficando cara a cara com o goleiro.

Vendo o goleiro adiantado, bastou bater rasteiro no canto direito de Rafael Santos para o Galo de Mato Grosso do Sul abrir o placar e marcar o gol da partida.

Saindo na frente no primeiro tempo, a expulsão contra o time da casa aconteceu logo aos dois minutos do segundo tempo. Felipe Chaves aplicou um carrinho por trás em Vinicius Mingotti, sendo expulso pelo árbitro.

Daí para frente foi só valorizar a posse de bola, na base da troca de passes, para garantir a vitória.

Agora, o Galo de Mato Grosso do Sul encara a equipe do CRB, em jogo que deve ser disputado em Brasília, no dia 8 de março.

Operário-MS na Copa do Brasil

Pela 12ª vez o Operário representa o Estado na Copa do Brasil, sendo que desde 1994 o Galo não supera um duelo eliminatório em torneios interestaduais.

Em 1990 chegou às oitavas de final, quando enfrentou o Goiás, e foi eliminado com duas derrotas, 1 a 0 em Campo Grande e 5 a 0 no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

De 1990 até 2019, foram mais nove tentativas de classificação e em todas o time foi eliminado na primeira fase. Entre as derrotas, o Galo caiu duas vezes para os adversários do Paraná (mesmo estado do Operário de Ponta Grossa).

As derrotas para o paranaense ocorreram em 1992, contra o Athletico Paranaense, e em 1993, contra o Londrina. **(Colaborou Judson Marinho)

