Ouro nos Jogos Paralímpicos, Rufino mira tetra no Mundial

COMPETIÇÃO

Campeonato sul-americano vai acontecer em Santiago, no Chile, durante os dias 30 de outubro a 3 de novembro, e sete kickboxers sul-mato-grossenses irão representar o Brasil na competição

O Campeonato Pan-americano de Kickboxing deste ano vai acontecer em Santiago, capital do Chile, dos dias 30 de outubro a 03 de novembro, e o Mato Grosso do Sul terá sete atletas e mais dois técnicos representando o estado e o Brasil na competição.

Os sul-mato-grossenses convocados foram: Cris, Gabriel, Rozana (Dourados), ngelo, Thalyta Sayuri, Jorge Vera (Campo Grande) e Aleff (Corumbá). Já os técnicos são Luan, de Dourados, e Cléber Castanho, da capital.

Cléber é professor da arte marcial no Centro de Treinamento Imperial, localizado na Rua Évora, no Jardim Morenão, e tem dois atletas oriundos de sua escola convocados para a competição, sua filha Thalyta e o aluno Ângelo.

Ao Correio do Estado, o treinador afirmou que está muito feliz pela oportunidade de representar o estado no campeonato sul-americano, mas que atualmente não tem condições financeiras de arcar com o custo da viagem.

“Foi muito em cima da hora. Eu não imaginava que essa bênção ia acontecer agora tão em cima da hora, né? Mas graças a Deus. E mas agora a gente está na batalha para a passagem de avião, né? Que é da minha filha, do meu atleta e minha também, né?”, disse Cléber à reportagem.

Com as doações, o treinador espera arrecadar R$ 5 mil até as vésperas do Pan-americano para poder competir. Segundo o próprio, as contribuições estão sendo feitas via pix, na chave (67) 99300-6469.

Kickboxing no MS

Em fevereiro deste ano, o estado foi campeão geral no Campeonato Brasileiro Centro-Oeste de Kickboxing, disputado em Campo Grande, no ginásio Guanandizão, com 96 medalhas no total. Completando a classificação, vem Mato Grosso, com 54, e Goiás, com 32. Ao todo, 400 atletas participaram da competição organizada pela Federação de Kickboxing de Mato Grosso do Sul (FKMS).

Em maio e junho, aconteceu o Campeonato Nacional de Kickboxing, em Vila Velha (ES). Ao todo, 22 federações e o Distrito Federal participaram, e o Mato Grosso do Sul ficou na quinta colocação, a melhor do estado na história da competição.

