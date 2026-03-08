Pai e filho conquistam pódio na abertura da Copa Truck em Campo Grande

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Em pistas sul-mato-grossenses, o desfecho da etapa que abriu a temporada da Copa Truck Be8 BeVant foi emocionante e teve pai e filho subindo ao pódio nas corridas disputadas neste domingo (08) no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande. 

Na divisão principal, a primeira corrida foi dominada por Leandro Totti, que não temeu nem mesmo o tempo fechado e com cara de chuva que começou a se formar já durante o alinhamento dos pilotos. A abertura da temporada foi feita com uma performance dominante por parte do corredor da equipe Vannucci Racing, que foi líder de ponta a ponta e ainda cravou a melhor volta. 

Logo abaixo dele veio Felipe Giaffone, nome esse inclusive prestes a vencer a corrida mais agitada da etapa que estava por vir. Logo nessa segunda largada do dia houve um acidente envolvendo inclusive o capotamento do piloto Paulo Salustiano (Full Time/Mercedes-Benz). 

Além dele, o acidente envolveu Felipe Tozzo (Full Time/Mercedes-Benz); Danilo Alamini (R9 Competições/Volkswagen) e o vencedor da corrida anterior, Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), com todos saindo ilesos por conta própria dos próprios caminhões, bem como também Salustiano. 

Ainda antes de ser sinalizada a bandeira amarela para intervenção do safety-truck, o top três foi dominado por Pedro Perdoncini em segundo e Felipe Giaffone em terceiro, que já na relargada arrancou para cima dos concorrentes. 

Após deixar Perdoncini para trás, a disputa até às voltas finais foi acirrada entre dois dos nomes mais experientes do grid, com uma ultrapassagem do tetracampeão Felipe Giaffone, que começa a temporada 2026 na liderança da tabela de classificação do campeonato. Confira: 

Copa Truck Be8 BeVant (2026)

Etapa 1| Campo Grande (MS), Autódromo Internacional Orlando Moura
Super Truck PRO

Corrida 1, resultado final

  • 1º – Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco), 13 voltas em 28min09s204
  • 2º – Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), a 6s359
  • 3º – Paulo Salustiano (Full Time/Mercedes-Benz), a 6s909
  • 4º – Pedro Perdoncini (Full Time/Mercedes-Benz), a 10s359
  • 5º – Bia Figueiredo (Iveco Dakar Motorsport/Iveco), a 11s272
  • 6º – Danilo Alamini (R9 Competições/Volkswagen), a 18s430
  • 7º – Felipe Tozzo (Full Time/Mercedes-Benz), a 25s201
  • 8º – Adalberto Jardim (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 26s958
  • 9º – Luiz Lopes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 32s263
  • 10º – Raphael Abbate (Iveco Usual Racing/Iveco), a 32s956
  • 11º – Evandro Camargo (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 38s157
  • 12º – Pedro Paulo Fernandes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 44s238
  • 13º – Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), a 54s807
  • 14º – Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), a 1 volta
  • 15º – Wellington Cirino (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 2 voltas
  • 16º – André Marques (Full Time/Mercedes-Benz), a 4 voltas
  • 17º – Thiago Rizzo (R9 Competições/Volkswagen), a 4 voltas
  • 18º – Arthur Scherer (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 4 voltas

Não completaram
- Jaidson Zini (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 9 voltas
- Fabio Fogaça (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), excluído

Corrida 2, resultado final

  • 1º – Felipe Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), 8 voltas em 22min13s418
  • 2º – Adalberto Jardim (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 0s397
  • 3º – Pedro Perdoncini (Full Time/Mercedes-Benz), a 2s834
  • 4º – Beto Monteiro (R9 Competições/Volkswagen), a 3s054
  • 5º – Danilo Dirani (Iveco Usual Racing/Iveco), a 4s895
  • 6º – Raphael Abbate (Iveco Usual Racing/Iveco), a 7s501
  • 7º – Luiz Lopes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 11s295
  • 8º – Evandro Camargo (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 12s270
  • 9º – Pedro Paulo Fernandes (PP Motorsport/Mercedes-Benz), a 12s718
  • 10º – Wellington Cirino (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 21s190
  • 11º – Arthur Scherer (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 37s325
  • 12º – Fabio Fogaça (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 37s326

Não completaram
- Bia Figueiredo (Iveco Dakar Motorsport/Iveco)
- Danilo Alamini (R9 Competições/Volkswagen)
- Paulo Salustiano (Full Time/Mercedes-Benz)
- Leandro Totti (Vannucci Racing/Iveco)
- André Marques (Full Time/Mercedes-Benz)
- Thiago Rizzo (R9 Competições/Volkswagen)
- Jaidson Zini (DMais Motorsport/Mercedes-Benz)
- Felipe Tozzo (Full Time/Mercedes-Benz), excluído

Classificação do campeonato*
1º Felipe Giaffone, 40 pontos
2º Pedro Perdoncini, 30
3º Adalberto Jardim , 28
4º Leandro Totti , 25
5º Raphael Abbate, 20
6º Luiz Lopes, 20
7º Paulo Salustiano, 18
8º Beto Monteiro, 18
9º Danilo Dirani , 18
10º Evandro Camargo, 17
11º Bia Figueiredo , 15
12º Pedro Paulo Fernandes, 15
13º Danilo Alamini, 14
14º Felipe Tozzo, 13
15º Wellington Cirino , 11
16º Arthur Scherer, 5
17º Fabio Fogaça, 0
18º André Marques, 0
19º Thiago Rizzo, 0
20º Jaidson Zini, 0
*pontuação extraoficial

Tal pai, tal filho

Além da felicidade do tetracampeão, a família Giaffone ainda vibraria com as vitórias de Nicolas, o "Nic", que liderou os treinos livres, garantiu a pole position, a volta mais rápida da etapa e coroou seu domingo em Campo Grande com duas vitórias. 

Com apenas 21 anos, a primeira corrida da Super Truck Elite foi vencida sem maiores sustos, com o forte acidente envolvendo os pilotos da PRO tornando a segunda prova mais tranquila para a categoria debaixo. 

Antes da bandeira amarela, a liderança dessa classe estava nas mãos do piloto Hugo Cibien, seguido de Maicon Roncen e Daniel Kelemen, com o primeiro desses pilotos sendo superado por Vinícius Palma logo após a largada. 

Nesse novo desenho, Nic Giaffone vinha uma oitava colocação no grid para um terceiro lugar, logo ultrapassando  Roncen e Vinícius Palma para abrir a temporada com duas vitórias. 

Etapa 1, Campo Grande (MS), Autódromo Internacional Orlando Moura
Super Truck Elite

Corrida 1, resultado final

  • 1º – Nicolas Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), 13 voltas em 28min44s158
  • 2º – Ricardo Alvarez (R9 Competições/Volkswagen), a 5s888
  • 3º – Jô Augusto Dias (Full Time/Mercedes-Benz), a 12s971
  • 4º – Mauricio Arias (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 13s511
  • 5º – Hugo Cibien (Vannucci Racing/Volvo), a 19s561
  • 6º – Maicon Roncen (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 23s536
  • 7º – Daniel Kelemen (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 40s411
  • 8º – Vinícius Palma (R9 Competições/Volkswagen), a 52s317
  • 9º – Thaline Chicoski (Cavaleiro Sports/Iveco), a 53s166
  • 10º – Márcio Giordano (FF Motorsport/Mercedes-Benz), a 1min00s387
  • 11º – Kleber Eletric (GT-Oil Eletric Truck/Scania), a 3 voltas
  • 12º – Diogo Moscato (Scuderia Chiarelli/Iveco), a 3 voltas
  • 13º – Juca Bala (GT-Oil Eletric Truck/Scania), a 4 voltas

Não completaram
- Djalma Pivetta (Iveco Usual Racing/Iveco), a 12 voltas
- Rafa Lopes (R9 Competições/Volkswagen), excluído

Corrida 2, resultado final

  • 1º – Nicolas Giaffone (R9 Competições/Volkswagen), 8 voltas em 22min36s256
  • 2º – Ricardo Alvarez (R9 Competições/Volkswagen), a 1s268
  • 3º – Maicon Roncen (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 3s622
  • 4º – Vinícius Palma (R9 Competições/Volkswagen), a 5s192
  • 5º – Jô Augusto Dias (Full Time/Mercedes-Benz), a 9s289
  • 6º – Daniel Kelemen (DMais Motorsport/Mercedes-Benz), a 13s180
  • 7º – Hugo Cibien (Vannucci Racing/Volvo), a 13s605
  • 8º – Juca Bala (GT-Oil Eletric Truck/Scania), a 17s227
  • 9º – Thaline Chicoski (Cavaleiro Sports/Iveco), a 31s080
  • 10º – Márcio Giordano (FF Motorsport/Mercedes-Benz), a 2 voltas
  • 11º – Mauricio Arias (Tiger Team/Mercedes-Benz), a 2 voltas
  • 12º – Kleber Eletric (GT-Oil Eletric Truck/Scania), a 2 voltas

Não completaram
- Diogo Moscato (Scuderia Chiarelli/Iveco), a 3 voltas
- Djalma Pivetta (Iveco Usual Racing/Iveco), não largou
- Rafa Lopes (R9 Competições/Volkswagen), não largou

Classificação do campeonato*
1º Nicolas Giaffone , 45 pontos
2º Ricardo Alvarez, 36
3º Jô Augusto Dias, 29
4º Maicon Roncen, 28
5º Vinícius Palma, 24
6º Hugo Cibien, 24
7º Daniel Kelemen, 23
8º Mauricio Arias, 21
9º Thaline Chicoski, 18
10º Márcio Giordano, 16
11º Juca Bala, 15
12º Kleber Eletric, 13
13º Diogo Moscato, 8
14º Rafa Lopes , 0
15º Djalma Pivetta, 0
*pontuação extraoficial

Considerada a maior categoria de caminhões do mundo, a Copa Truck traz o biocombustível Be8 BeVant como uma grande novidade para a temporada 2026, fornecido pela Be8, nova parceira e dona dos naming rights da competição.

De tecnologia brasileira e produzida em solo nacional, a inovação elimina 99% dos gases de efeito estufa, consolidando-se como uma alternativa inédita e eficaz para a descarbonização do transporte pesado e urbano.
**(Com assessoria)

Assine o Correio do Estado

PROBLEMA

Após Rodrygo, Ancelotti perde Caio Henrique para amistosos contra França e Croácia

O defensor se machucou nesta sexta-feira (6) na vitória diante do PSG, por 3 a 1

07/03/2026 23h00

Compartilhar
Caio Henrique em ação pela seleção brasileira em amistoso contra a Tunísia, em novembro do ano passado

Caio Henrique em ação pela seleção brasileira em amistoso contra a Tunísia, em novembro do ano passado Foto: @rafaelribeirorio / CBF

Continue Lendo...

A seleção brasileira sofreu mais uma baixa nesta semana, desta vez com o lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco. O defensor se machucou nesta sexta-feira (06) na vitória diante do PSG, por 3 a 1. Após realização de exames, foi constatado que o atleta tem uma lesão de grau dois e deve ficar fora dos gramados por até um mês.

Chamado por Carlo Ancelotti em outras oportunidades, Caio Henrique não poderá ser convocado para os dois próximos amistosos, contra França e Croácia, que acontecem nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Esses serão os dois últimos testes antes da convocação final para a Copa do Mundo, que deve ser anunciada em maio.

Outro brasileiro do Monaco, o lateral-direito Vanderson, também saiu lesionado contra o PSG, com apenas 15 minutos de bola rolando. O defensor já foi acionado pelo técnico italiano em algumas convocações, mas perdeu espaço justamente por lesões. O clube francês não divulgou o boletim médico do ex-jogador do Grêmio.

Nesta semana, a seleção brasileira perdeu o atacante Rodrygo, que sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. O jogador do Real Madrid era nome praticamente certo para a Copa do Mundo, mas não deve atuar mais na temporada.

Além dos amistosos no final deste mês, o Brasil tem outros dois compromissos antes do mundial. No dia 31 de maio, a equipe enfrentará o Panamá, no Maracanã. Já no dia 6 de junho, vai encarar o Egito, nos Estados Unidos, em Cleveland, no estado de Ohio.

FADINHA!

Rayssa Leal faz exibição segura, avança em 2º e vai à final do Mundial de Skate Street

Maranhense de 18 anos foi ovacionada pelo público no Parque Cândido Portinari, em São Paulo

07/03/2026 18h00

Compartilhar
Rayssa Leal

Rayssa Leal Alexandre Loureiro / COB

Continue Lendo...

Ovacionada pelo público no Parque Cândido Portinari, Rayssa Leal garantiu, neste sábado, dia 7, sua vaga na final de Mundial de Skate Street, que ocorre em São Paulo entre os dias 4 e 8 de março. A maranhense teve uma exibição extremamente segura, ficou atrás apenas da japonesa e guardou fôlego para disputar o primeiro lugar neste domingo, dia 8.

A brasileira de 18 anos chegou à semifinal após ficar 4ª colocação nas quartas de final com nota de 55,63, comete 2,31 pontos atrás da japonesa Ibuki Matsumoto. Neste sábado, retomou seu lugar entre as maiores skatistas da competição.

A intensa chuva que caiu em São Paulo adiou o início das atividades por bons minutos. Gabi Mazetto foi a primeira brasileira a se apresentar nas semifinais. Na primeira bateria, a paulista foi mal na sua volta inaugural e somou apenas 25,41. Com o agregado de 102,22, ela acabou ficando fora da final, na 12ª colocação.

Rayssa abriu a segunda bateria com um controle absurdo das manobras. A brasileira foi impecável e muito segura, arrancando gritos da torcida. A segunda volta da medalhista olímpica também foi feita com muita tranquilidade, mesmo nos movimentos mais difíceis.

A segunda nota de 67,24 garantiu a maranhense na final que será realizada neste domingo, dia 8. Por fim, levando em consideração as manobras, Rayssa garantiu o topo da classificação com 142,52. Porém, na sua última manobra, a japonesa Coco Yoshizawa retomou o topo e empurrou Rayssa para a segunda colocação ao somar 146,07 pontos.

Regulamento das semifinais

Participaram das semis 16 atletas, separadas em 2 baterias com 8 skatistas em cada. Cada uma se apresente com 2 voltas de 45 segundos e mais 3 manobras. O que vale foi a soma da melhor volta com a melhor manobra. Por fim, 8 das melhores atletas avançaram à final.

