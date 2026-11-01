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Palmeiras desperdiça chances, ganha por placar magro e deixa Vasco vivo na Copa do Brasil

O jogo decisivo está agendado para o próximo domingo, às 17h (horário de Brasília), no Estádio São Januário

Estadão Conteúdo

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01/11/2026 - 18h00
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O Palmeiras entrou em campo neste domingo, no Nubank Parque, com uma escalação mais ofensiva e com o plano de construir uma boa vantagem na semifinal da Copa do Brasil. No entanto, a equipe alviverde desperdiçou muitas chances, não conseguiu se aproveitar de uma expulsão do lado adversário e saiu de campo com uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Vasco.

A atuação do Palmeiras repetiu o roteiro de outras partidas. A equipe cria chances e se vê em uma encruzilhada: finaliza mal a jogada ou, por excesso de preciosismo, não chuta a gol. Poderia ter sido uma vitória mais tranquila, capaz de encaminhar a classificação para a final.

O jogo decisivo entre Palmeiras e Vasco está agendado para o próximo domingo, às 17h, no Estádio São Januário. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, o conjunto cruzmaltino visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na quarta-feira, às 19h30, enquanto o time alviverde entra em campo para medir forças com o Remo na quinta, no Nubank Parque, às 19h30.

Para avançar rumo à final, o Palmeiras precisa apenas de um empate. Um triunfo cruzmaltino por um gol de vantagem leva a definição para os pênaltis. Os cariocas precisam de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para carimbar a classificação

Abel Ferreira promoveu uma alteração relevante no Palmeiras ao colocar Mauricio como titular e sacar Andreas Pereira, permitindo que a equipe tivesse um perfil mais ofensivo. E foi isso que se viu desde os primeiros minutos, com a equipe alviverde ocupando território no ataque e sendo mais aguda na busca pelo gol.

O domínio do Palmeiras poderia ter se convertido rapidamente em gol se Flaco López e Agustín Giay não perdessem chances claras. Aos 24, a equipe alviverde construiu boa jogada pelo lado esquerdo, Arias caiu no bico da grande área, Marlon Freitas ficou com a bola e viu a passagem às costas da marcação de Mauricio, que recebeu e chutou para abrir o marcador para equipe mandante.

Com a vantagem, o Palmeiras diminuiu o ritmo e viu o Vasco avançar sobre o campo de ataque, com mais posse de bola, provocando Carlos Miguel a agir mais vezes. A equipe alviverde passou a investir em bolas longas e na velocidade de seus atacantes.

O goleiro cruzmaltino, Léo Jardim, continuou disposto a presentear o ataque palmeirense, mas foi salvo após sair da meta desnorteado, Arias cabecear e Paulo Henrique impedir o segundo gol em cima da linha. O primeiro tempo terminou com a impressão de que o Palmeiras poderia ter conquistado um placar mais elástico.

O começo do segundo tempo foi de fortes emoções para o torcedor do Palmeiras. O Vasco controlava melhor o jogo e pressionava a saída de bola dos donos da casa. Lucas Evangelista deu um susto nos palmeirenses ao recuar perigosamente para Carlos Miguel e quase anotar contra. Depois, houve reclamação por parte dos vascaínos por um toque com a mão de Barboza na grande área. A arbitragem nada marcou.

Tecnicamente melhor, o Palmeiras voltou a criar oportunidades, mas as decisões tomadas pelos seus jogadores de ataque deixaram a desejar. A torcida cobrou velocidade, mas o time alviverde estava em outra rotação. Armou-se uma blitz palmeirense. Gómez, Flaco e Piquerez tiveram suas chances e desperdiçaram. O Vasco, então, se posicionou afeito ao contragolpe. A partida ficou mais aberta, com os dois times, à sua maneira, chegando ao comando do ataque com muita facilidade.

As entradas de Vitor Roque e Andreas Pereira deu novo dinamismo à equipe do Palmeiras. Apesar disso, o Vasco foi perigoso nos poucos lances que criou. Aos 32, Vitor Roque foi derrubado por Saldivia quando se preparava para roubar a bola e armar contra-ataque. A arbitragem anotou a falta e aplicou o segundo cartão amarelo ao vascaíno, que acabou expulso de campo. Apesar da superioridade numérica e maior volume ofensivo, o Palmeiras não conseguiu marcar o segundo.

PALMEIRAS 1 x 0 VASCO

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza (Arthur); Giay (Erick Belé), Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Piquerez; Mauricio (Vitor Roque), Jhon Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Piton (Cuiabano); Santiago Sosa, Thiago Mendes e Lescano (Ramon Rique); Adson (Brenner), Colidio (Gabriel Pereira) e Bruno Duarte (Hinestroza). Técnico: Pedro Emanuel.

GOL: Mauricio, aos 24 minutos do 1º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Lucas Evangelista, Barboza, Lescano e Piton.

CARTÃO VERMELHO: Saldivia.

ÁRBITRO: Anderson Daronco (RS).

PÚBLICO: 40.570 torcedores.

RENDA: R$ 4.497.644,55.

LOCAL: Nubank Parque, em São Paulo.

Futebol de MS

Em casa, Pantanal e Naviraiense fazem estreia na Copa MS

Equipes jogam neste domingo, pela segunda rodada do torneio que garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil de 2027

31/10/2026 10h30

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A bola vai rolar para a segunda rodada da Copa MS. Pantanal e Naviraiense entram em campo neste domingo em busca dos primeiros pontos no torneio

A bola vai rolar para a segunda rodada da Copa MS. Pantanal e Naviraiense entram em campo neste domingo em busca dos primeiros pontos no torneio Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Neste domingo (1), o futebol de Mato Grosso Sul volta a ganhar espaço na rotina dos torcedores com a segunda rodada da Copa MS, competição criada em 2026 para encorpar o calendário dos clubes do estado. Além de ser um torneio a mais para os times, o campeão ainda garante vaga na Copa do Brasil de 2027. 

A primeira rodada já aconteceu durante a semana, e contou com a vitória do Dourados sobre o 7 de Setembro e o empate em 2 a 2 entre São Gabriel e União ABC. Ambas as partidas aconteceram na quarta-feira, dia 28. 

Para o domingo, ficou reservado para as estreias de Pantanal e Naviraiense, que irão enfrentar São Gabriel e Dourados respectivamente. 

Após perder parte do elenco após o fim do estadual, o Pantanal vem para a competição com caras novas e um novo comandante, já que o clube contratou o técnico português João Carlos Barros, que foi campeão da Série B Sul-Mato-Grossense pelo Aquidauanense. 

A equipe do Pantanal faz a estreia em casa jogando no Estádio Jacques da Luz, na cidade de Campo Grande.

O Naviraiense é outro time que teve sua estreia reservada para este domingo, jogando em casa contra o Dourados. E o time de Naviraí também vem com caras novas, tanto dentro de campo quanto na beira do gramado, o time anunciou Claudemir Sturion, com novo técnico da equipe. 

Formato de Disputa 

A competição será disputada em três fases, grupos, semifinal e final. Na primeira etapa, os clubes se enfrentarão em turno e returno dentro de seus respectivos grupos.

O Grupo A será formado por Naviraiense, Dourados e 7 de Setembro, enquanto o Grupo B terá Pantanal, São Gabriel e União ABC.

Após o término da fase de grupos, as duas equipes mais bem colocadas de cada chave avançam às semifinais. Os confrontos serão definidos da seguinte forma, o primeiro colocado do Grupo A enfrentará o segundo colocado do Grupo B, enquanto o líder do Grupo B medirá forças com o segundo colocado do Grupo A.

Os vencedores das semifinais disputarão a grande final, também em partidas de ida e volta. O campeão garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2027, ao lado de Operário e Bataguassu.
 

futebol

CBF define data e horário de duelo entre Palmeiras e Flamengo no Brasileirão

Duelo pode decidir o campeão da edição de 2026 da competição

30/10/2026 22h00

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Foto: IA

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A CBF definiu as datas e os horários dos jogos das rodadas 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. Com isso, ficaram definidos os detalhes do confronto entre Palmeiras e Flamengo, duelo que pode decidir o campeão da edição de 2026 da competição.

O duelo entre líder e vice-líder será disputado na 36ª rodada do Brasileirão e será realizado no dia 21 de novembro, um sábado. O confronto será realizado no Nubank Parque, às 16h30.

Com os resultados da 33ª rodada, o Flamengo chegou a 73 pontos e abriu três de vantagem para o Palmeiras, que aparece na segunda colocação, com 70. Com isso, a probabilidade de o clube carioca ser campeão chegou a 87,3%.

O clube carioca retorna aos gramados na quarta-feira, 4 de novembro, para enfrentar o Grêmio, no Maracanã. Já o Palmeiras encara o Remo na próxima partida do Brasileirão, em duelo marcado para o Nubank Parque. Antes desse compromisso pelo Brasileirão, porém, a equipe alviverde recebe o Vasco neste domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

REBAIXAMENTO

Porém, não é só na parte de cima da tabela que a reta final da competição promete disputa acirrada, e as rodadas 35 e 36 também serão marcadas por duelos entre times que lutam contra o rebaixamento. Entre os confrontos que movimentam a parte de baixo da tabela estão Corinthians x Botafogo, Vasco x Internacional e Internacional x Vitória, que também tiveram seus detalhes definidos pela CBF.

VEJA OS DETALHES DAS 35ª E 36ª RODADAS

35ª rodada

- Mirassol x Atlético-MG, no Maião - sábado, 14/11, às 18h30

- Coritiba x Santos, no Couto Pereira - quarta-feira, 18/11, às 19h30

- Remo x Chapecoense, no Mangueirão - quarta-feira, 18/11, às 20h

- Flamengo x Athletico-PR, no Maracanã - quarta-feira, 18/11, às 20h30

- Cruzeiro x Palmeiras, no Mineirão - quarta-feira, 18/11, às 20h30

- Corinthians x Botafogo, na Neo Química Arena - quarta-feira, 18/11, às 21h30

- Grêmio x Bahia, na Arena do Grêmio - quarta-feira, 18/11, às 21h30

- Vasco x Internacional, em São Januário - quinta-feira, 19/11, às 19h30

- Vitória x Bragantino, no Barradão - quinta-feira, 19/11, às 19h30

- São Paulo x Fluminense, no Morumbis - quinta-feira, 19/11, às 21h30

36ª rodada

- Palmeiras x Flamengo, no Nubank Parque - sábado, 21/11, às 16h30

- Bahia x Coritiba, na Arena Fonte Nova - sábado, 21/11, às 17h30

- Chapecoense x Cruzeiro, na Arena Condá - sábado, 21/11, às 21h

- Athletico-PR x Remo, na Arena da Baixada - domingo, 22/11, às 16h

- Fluminense x Mirassol, no Maracanã - domingo, 22/11, às 18h30

- Bragantino x Vasco, no Cícero de Souza Marques - domingo, 22/11, às 19h30

- Internacional x Vitória, no Beira-Rio - segunda-feira, 23/11, às 19h30

- Botafogo x São Paulo, no Nilton Santos - segunda-feira, 23/11, às 20h

- Santos x Grêmio, no Morumbis - segunda-feira, 23/11, às 21h

- Atlético-MG x Corinthians, na Arena MRV - quarta-feira, 25/11, às 20h

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