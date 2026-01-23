Palmeiras se despede do uruguaio Facundo Torres, oficializado pelo Austin FC, dos EUA

Esportes

Revelação de 19 anos, o jogador foi anunciado oficialmente pelo Tottenham nesta quinta-feira, para realizar seu sonho europeu na Premier League

Durou pouco a passagem de Souza no time titular do Santos. Revelação de 19 anos, o jogador foi anunciado oficialmente pelo Tottenham nesta quinta-feira, para realizar seu sonho europeu na Premier League. A negociação pelo garoto promissor girou em torno de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 93,4 milhões).



"Temos o prazer de anunciar que chegamos a um acordo com o Santos, da Série A do Campeonato Brasileiro, para a transferência de Souza. O jogador de 19 anos assinou um contrato de longa duração com o clube", anunciou o Tottenham.



O Menino da Vila vestiu a camisa 38 no novo clube e não escondeu a empolgação. "É uma sensação incrível me juntar a um clube tão grande como o Spurs", comemorou. "Cresci assistindo à Premier League, então este é um sonho de infância para mim e mal posso esperar para começar."



Souza surgiu como um meteoro no Santos e rapidamente colocou o experiente Escobar no banco de reservas. Jovem bastante ofensivo, ajudou o time a escapar da queda no Brasileirão passado e ficou bastante em evidência. Agora, ele espera continuar mostrando seu talento e personalidade na Inglaterra.



"Este é um grande passo no meu desenvolvimento. A Premier League é muito diferente do que estou acostumado no Brasil, e estou muito ansioso por este desafio e por fazer parte do elenco aqui", completou o jovem.



Souza chega ao Tottenham sob elogios do técnico Thomas Frank. "Estou muito satisfeito em adicionar Souza ao nosso elenco. Ele é um jovem lateral talentoso e promissor, com visão de jogo e tecnicamente muito bom", disse.



E os elogios não param por aí. "Estou ansioso para trabalhar com ele e ajudar a desenvolver esse potencial, pois acreditamos que contratamos um dos laterais-esquerdos mais promissores do mundo, que pode nos dar algo agora e também no futuro", concluiu o comandante.



Foram 24 partidas do jovem de Mauá na equipe profissional do Santos, ao qual chegou com nove anos de idade e passou por todas as categorias de base. Souza ainda defendeu a seleção brasileira sub-17 em 12 oportunidades, inclusive no Mundial da categoria.