Palmeiras se despede do uruguaio Facundo Torres, oficializado pelo Austin FC, dos EUA

Facundo Torres é mais uma baixa no elenco de Abel Ferreira. O Palmeiras acertou a venda do atacante uruguaio para o Austin FC, da Major League Soccer, dos Estados Unidos, onde o jogador foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira.
Antes de Facundo Torres, o Palmeiras já havia perdido o goleiro Weverton (Grêmio), o zagueiro Micael (Inter Miami), e o volante Aníbal Moreno (River Plate). O meia Rafael Veiga tem negociações com o América do México e pode ser nova baixa para Abel Ferreira
Pelo valor da negociação de Torres, o Palmeiras receberá aproximadamente R$ 51 milhões, valor abaixo do investido há um ano, quando desembolsou cerca de R$ 73 milhões para tirá-lo do Orlando City, também da MSL. Ele tinha contrato até 2029 e o clube paulista ainda terá de repassar 15% do valor embolsado ao ex-clube norte-americano do atacante.
"O camisa 17 se despede do Verdão nesta sexta-feira. Obrigado, Facundo!", postou o Palmeiras, agradecendo ao atacante pelos serviços prestados na temporada passada, na qual jogou em 61 oportunidades, com 10 gols e seis assistências.
"O Austin FC anuncia a contratação do ponta uruguaio Facundo Torres, vindo do Palmeiras, do Brasil. Torres chega ao time verde e preto como jogador designado, com contrato garantido até a temporada 2029-30 e opção de renovação para 2030-31", oficializou o Austin em sincronia com a despedida alviverde.
O reforço comemorou a transferência. "Não poderia estar mais feliz por ser jogador do Austin FC", disse Torres. "A ambição por trás do que o clube está construindo e a incrível comunidade do futebol que existe aqui foram fatores importantes para me convencer de que essa era a decisão certa."
O Austin enfatizou as 22 partidas de Torres com a seleção uruguaia para engrandecer seu investimento. "Facundo demonstrou qualidade ofensiva, como comprovam seus excelentes números de gols e assistências ao longo de sua carreira", disse Rodolfo Borrell, diretor esportivo do Austin FC.
O dirigente ainda exaltou a forma física do reforço, garantindo estar pronto para já fazer a estreia. "Ele está no auge da sua forma física para se juntar a nós e se tornar imediatamente um jogador fundamental, enquanto buscamos avançar nesta temporada."