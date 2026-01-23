Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Palmeiras se despede do uruguaio Facundo Torres, oficializado pelo Austin FC, dos EUA

Pelo valor da negociação de Torres, o Palmeiras receberá aproximadamente R$ 51 milhões, valor abaixo do investido há um ano, quando desembolsou cerca de R$ 73 milhões para tirá-lo do Orlando City, também da MSL

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

23/01/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Facundo Torres é mais uma baixa no elenco de Abel Ferreira. O Palmeiras acertou a venda do atacante uruguaio para o Austin FC, da Major League Soccer, dos Estados Unidos, onde o jogador foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira.

Antes de Facundo Torres, o Palmeiras já havia perdido o goleiro Weverton (Grêmio), o zagueiro Micael (Inter Miami), e o volante Aníbal Moreno (River Plate). O meia Rafael Veiga tem negociações com o América do México e pode ser nova baixa para Abel Ferreira

Pelo valor da negociação de Torres, o Palmeiras receberá aproximadamente R$ 51 milhões, valor abaixo do investido há um ano, quando desembolsou cerca de R$ 73 milhões para tirá-lo do Orlando City, também da MSL. Ele tinha contrato até 2029 e o clube paulista ainda terá de repassar 15% do valor embolsado ao ex-clube norte-americano do atacante.

"O camisa 17 se despede do Verdão nesta sexta-feira. Obrigado, Facundo!", postou o Palmeiras, agradecendo ao atacante pelos serviços prestados na temporada passada, na qual jogou em 61 oportunidades, com 10 gols e seis assistências.

"O Austin FC anuncia a contratação do ponta uruguaio Facundo Torres, vindo do Palmeiras, do Brasil. Torres chega ao time verde e preto como jogador designado, com contrato garantido até a temporada 2029-30 e opção de renovação para 2030-31", oficializou o Austin em sincronia com a despedida alviverde.

O reforço comemorou a transferência. "Não poderia estar mais feliz por ser jogador do Austin FC", disse Torres. "A ambição por trás do que o clube está construindo e a incrível comunidade do futebol que existe aqui foram fatores importantes para me convencer de que essa era a decisão certa."

O Austin enfatizou as 22 partidas de Torres com a seleção uruguaia para engrandecer seu investimento. "Facundo demonstrou qualidade ofensiva, como comprovam seus excelentes números de gols e assistências ao longo de sua carreira", disse Rodolfo Borrell, diretor esportivo do Austin FC.

O dirigente ainda exaltou a forma física do reforço, garantindo estar pronto para já fazer a estreia. "Ele está no auge da sua forma física para se juntar a nós e se tornar imediatamente um jogador fundamental, enquanto buscamos avançar nesta temporada."

Esportes

Tottenham confirma a contratação de Souza, lateral revelação do Santos: 'Sensação incrível'

Revelação de 19 anos, o jogador foi anunciado oficialmente pelo Tottenham nesta quinta-feira, para realizar seu sonho europeu na Premier League

22/01/2026 23h00

Compartilhar
Souza

Souza Reprodução/Santos

Continue Lendo...

Durou pouco a passagem de Souza no time titular do Santos. Revelação de 19 anos, o jogador foi anunciado oficialmente pelo Tottenham nesta quinta-feira, para realizar seu sonho europeu na Premier League. A negociação pelo garoto promissor girou em torno de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 93,4 milhões).

"Temos o prazer de anunciar que chegamos a um acordo com o Santos, da Série A do Campeonato Brasileiro, para a transferência de Souza. O jogador de 19 anos assinou um contrato de longa duração com o clube", anunciou o Tottenham.

O Menino da Vila vestiu a camisa 38 no novo clube e não escondeu a empolgação. "É uma sensação incrível me juntar a um clube tão grande como o Spurs", comemorou. "Cresci assistindo à Premier League, então este é um sonho de infância para mim e mal posso esperar para começar."

Souza surgiu como um meteoro no Santos e rapidamente colocou o experiente Escobar no banco de reservas. Jovem bastante ofensivo, ajudou o time a escapar da queda no Brasileirão passado e ficou bastante em evidência. Agora, ele espera continuar mostrando seu talento e personalidade na Inglaterra.

"Este é um grande passo no meu desenvolvimento. A Premier League é muito diferente do que estou acostumado no Brasil, e estou muito ansioso por este desafio e por fazer parte do elenco aqui", completou o jovem.

Souza chega ao Tottenham sob elogios do técnico Thomas Frank. "Estou muito satisfeito em adicionar Souza ao nosso elenco. Ele é um jovem lateral talentoso e promissor, com visão de jogo e tecnicamente muito bom", disse.

E os elogios não param por aí. "Estou ansioso para trabalhar com ele e ajudar a desenvolver esse potencial, pois acreditamos que contratamos um dos laterais-esquerdos mais promissores do mundo, que pode nos dar algo agora e também no futuro", concluiu o comandante.

Foram 24 partidas do jovem de Mauá na equipe profissional do Santos, ao qual chegou com nove anos de idade e passou por todas as categorias de base. Souza ainda defendeu a seleção brasileira sub-17 em 12 oportunidades, inclusive no Mundial da categoria.

COSTA RICA

Após abrir inquérito civil, Ministério Público libera jogos no estádio Laertão

Procedimento é para monitorar as condições de segurança do torcedor durante o Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional

22/01/2026 19h15

Compartilhar
Estádio Laerte Paes Coelho, conhecido como

Estádio Laerte Paes Coelho, conhecido como "Laertão" Divulgação

Continue Lendo...

A 1ª Promotoria de Justiça de Costa Rica instaurou inquérito civil para averiguar se as instalações no Estádio Laerte Paes Coelho, conhecido como “Laertão”, atendem às condições de segurança ao torcedor. O local sediará partidas do time homônimo da cidade, durante a série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional, com início marcado para este sábado (24).

Durante a apuração, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) apresentou documentação que atesta a regularidade do estádio. Entre estes estão:

  • laudo do Corpo de Bombeiros,
  • laudo da Vigilância Sanitária,
  • plano básico de segurança da Polícia Militar,
  • laudo técnico de engenharia.

De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), todos os documentos estão dentro do prazo de validade e sem apontamento de irregularidades relevantes.

Após a análise técnica, o MPMS notificou à FFMS que, diante da documentação apresentada, os jogos do campeonato poderão ser realizados normalmente no Estádio Laertão.

Apesar da liberação, o inquérito civil permanece em andamento, permitindo o acompanhamento contínuo das condições do estádio ao longo da competição.

Primeiro jogo

O Laertão será utilizado apenas no dia 28 de janeiro, próxima quarta-feira. O time do Costa Rica jogará pela primeira vez diante de sua torcida contra a equipe do Ivinhema, às 19h30 (horário local), em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Antes deste jogo, o Costa Rica visita o Ivinhema, na estreia da competição. A partida ocorre neste sábado (24), às 16h. 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 60 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Homem que furtou objetos de veículo com bloqueador de sinal é preso em Campo Grande
Cidades

/ 1 dia

Homem que furtou objetos de veículo com bloqueador de sinal é preso em Campo Grande

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3594, quinta-feira (22/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3594, quinta-feira (22/01): veja o rateio

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6934, quinta-feira (22/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 16 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6934, quinta-feira (22/01): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3594, quinta-feira (22/01)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3594, quinta-feira (22/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: O Fim das Obras Inacabadas?

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novo slário mínimo 2026 impactos no INSS, contribuições e previdência
Produtividade fracionada
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Produtividade fracionada