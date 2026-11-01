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Pantanal estreia na Copa MS com empate em casa

O clube de Campo Grande saiu na frente ainda no primeiro tempo, mas viu o São Gabriel igualar no final do jogo

Felipe Machado

01/11/2026 - 15h00
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O Pantanal estreou na Copa MS com um empate em casa, na manhã deste domingo (1º), contra o São Gabriel.

Após perder parte do elenco após o fim do estadual, o Pantanal vem para a competição com caras novas e um novo comandante, já que o clube contratou o técnico português João Carlos Barros, que foi campeão da Série B Sul-Mato-Grossense pelo Aquidauanense.

O jogo de estreia começou às 10h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. A equipe da casa saiu na frente aos 17 minutos do primeiro tempo, quando, em jogada pela esquerda, o lateral Izaldo cruzou na área para Porto, de cabeça, tirar do goleiro Valsir e abrir o placar.

À frente, o Pantanal empilhou chances desperdiçadas, especialmente na reta final da partida, e deu a oportunidade para que o time do interior sonhasse com o empate. E foi o que aconteceu.

Aos 37 minutos do segundo tempo, Rodrigo cruzou pela esquerda e Gigante, que saiu do banco de reservas, ganhou dos marcadores pelo alto e, de cabeça, venceu o goleiro Luizão, igualando o placar, que assim se manteve até o fim.

Vale lembrar que esta é a segunda rodada da Copa MS. A primeira rodada já aconteceu durante a semana, e contou com a vitória do Dourados sobre o 7 de Setembro e o empate em 2 a 2 entre São Gabriel e União ABC. Ambas as partidas aconteceram na última quarta-feira (28).

Atualmente, o Dourados lidera o grupo A, com três pontos, seguido por Naviraiense e 7 de Setembro, ambos com zero pontos. No grupo B, o São Gabriel lidera, com dois pontos, à frente do Pantanal e do CE União ABC, que estão com um ponto.

Inclusive, Naviraiense é outro time que teve sua estreia reservada para este domingo, jogando em casa contra o Dourados, às 18h. E o time de Naviraí também vem com caras novas, tanto dentro de campo quanto na beira do gramado, o time anunciou Claudemir Sturion, com novo técnico da equipe.

Na próxima rodada, prevista para acontecer na quarta-feira (4), o 7 de Setembro recebe o Naviraiense, às 15h, e o Pantanal vai em busca da sua primeira vitória na competição contra o CE União ABC, novamente no Estádio Jacques da Luz.

Formato de Disputa 

A competição será disputada em três fases, grupos, semifinal e final. Na primeira etapa, os clubes se enfrentarão em turno e returno dentro de seus respectivos grupos.

O Grupo A será formado por Naviraiense, Dourados e 7 de Setembro, enquanto o Grupo B terá Pantanal, São Gabriel e União ABC.

Após o término da fase de grupos, as duas equipes mais bem colocadas de cada chave avançam às semifinais. Os confrontos serão definidos da seguinte forma, o primeiro colocado do Grupo A enfrentará o segundo colocado do Grupo B, enquanto o líder do Grupo B medirá forças com o segundo colocado do Grupo A.

Os vencedores das semifinais disputarão a grande final, também em partidas de ida e volta. O campeão garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2027, ao lado de Operário e Bataguassu., que por já estarem garantidos na competição nacional, não estão participando da Copa MS.

(Colaborou João Pedro Zequini)

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futebol

CBF define data e horário de duelo entre Palmeiras e Flamengo no Brasileirão

Duelo pode decidir o campeão da edição de 2026 da competição

30/10/2026 22h00

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Foto: IA

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A CBF definiu as datas e os horários dos jogos das rodadas 35 e 36 do Campeonato Brasileiro. Com isso, ficaram definidos os detalhes do confronto entre Palmeiras e Flamengo, duelo que pode decidir o campeão da edição de 2026 da competição.

O duelo entre líder e vice-líder será disputado na 36ª rodada do Brasileirão e será realizado no dia 21 de novembro, um sábado. O confronto será realizado no Nubank Parque, às 16h30.

Com os resultados da 33ª rodada, o Flamengo chegou a 73 pontos e abriu três de vantagem para o Palmeiras, que aparece na segunda colocação, com 70. Com isso, a probabilidade de o clube carioca ser campeão chegou a 87,3%.

O clube carioca retorna aos gramados na quarta-feira, 4 de novembro, para enfrentar o Grêmio, no Maracanã. Já o Palmeiras encara o Remo na próxima partida do Brasileirão, em duelo marcado para o Nubank Parque. Antes desse compromisso pelo Brasileirão, porém, a equipe alviverde recebe o Vasco neste domingo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

REBAIXAMENTO

Porém, não é só na parte de cima da tabela que a reta final da competição promete disputa acirrada, e as rodadas 35 e 36 também serão marcadas por duelos entre times que lutam contra o rebaixamento. Entre os confrontos que movimentam a parte de baixo da tabela estão Corinthians x Botafogo, Vasco x Internacional e Internacional x Vitória, que também tiveram seus detalhes definidos pela CBF.

VEJA OS DETALHES DAS 35ª E 36ª RODADAS

35ª rodada

- Mirassol x Atlético-MG, no Maião - sábado, 14/11, às 18h30

- Coritiba x Santos, no Couto Pereira - quarta-feira, 18/11, às 19h30

- Remo x Chapecoense, no Mangueirão - quarta-feira, 18/11, às 20h

- Flamengo x Athletico-PR, no Maracanã - quarta-feira, 18/11, às 20h30

- Cruzeiro x Palmeiras, no Mineirão - quarta-feira, 18/11, às 20h30

- Corinthians x Botafogo, na Neo Química Arena - quarta-feira, 18/11, às 21h30

- Grêmio x Bahia, na Arena do Grêmio - quarta-feira, 18/11, às 21h30

- Vasco x Internacional, em São Januário - quinta-feira, 19/11, às 19h30

- Vitória x Bragantino, no Barradão - quinta-feira, 19/11, às 19h30

- São Paulo x Fluminense, no Morumbis - quinta-feira, 19/11, às 21h30

36ª rodada

- Palmeiras x Flamengo, no Nubank Parque - sábado, 21/11, às 16h30

- Bahia x Coritiba, na Arena Fonte Nova - sábado, 21/11, às 17h30

- Chapecoense x Cruzeiro, na Arena Condá - sábado, 21/11, às 21h

- Athletico-PR x Remo, na Arena da Baixada - domingo, 22/11, às 16h

- Fluminense x Mirassol, no Maracanã - domingo, 22/11, às 18h30

- Bragantino x Vasco, no Cícero de Souza Marques - domingo, 22/11, às 19h30

- Internacional x Vitória, no Beira-Rio - segunda-feira, 23/11, às 19h30

- Botafogo x São Paulo, no Nilton Santos - segunda-feira, 23/11, às 20h

- Santos x Grêmio, no Morumbis - segunda-feira, 23/11, às 21h

- Atlético-MG x Corinthians, na Arena MRV - quarta-feira, 25/11, às 20h

Chamado

Campo-grandense Arthur Dias volta à seleção brasileira para amistosos contra Japão e Singapura

Defensor do Athletico Paranaense foi titular contra a Índia na última data FIFA

29/10/2026 14h30

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Arthur Dias (à frente) foi titular contra a Índia na última data FIFA

Arthur Dias (à frente) foi titular contra a Índia na última data FIFA Foto: Rafael Ribeiro / CBF

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O campo-grandense Arthur Dias, de 19 anos, retornou à lista de convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os próximos amistosos da seleção brasileira em outubro próximo. Revelado pelo Athletico-PR, o zagueiro integra o grupo de 26 jogadores chamados nesta quarta-feira (29) para os confrontos contra Japão e Singapura, entre os dias 11 e 14 de novembro.

A convocação marca mais um passo de confirmação do futebol do zagueiro sul-mato-grossense, titular contra a Índia na útima data FIFA, jogos que marcaram sua estreia pela seleção canarinho. 

Nascido em 10 de abril de 2007, Arthur chegou ao Athletico em 2022, inicialmente para integrar a categoria sub-15, e assinou seu primeiro contrato profissional com o clube paranaense em setembro de 2023. Em 2026, Arthur tem 39 jogos disputados e dois gols. 

O zagueiro estreou pela equipe principal em julho do ano passado, no empate em 2 a 2 com o América-MG. Na ocasião, entrou no segundo tempo da partida e acabou cometendo um pênalti nos acréscimos, lance que resultou no gol de empate da equipe mineira.

Antes de receber a primeira oportunidade na seleção principal, o campo-grandense acumulou convocações nas categorias de base. Ainda em 2023, foi chamado pela primeira vez para defender a seleção brasileira sub-17 e passou a integrar regularmente os grupos da categoria.

Entre os destaques está um gol de bicicleta marcado na vitória brasileira por 3 a 0 sobre Angola, pela Cascais Luso Cup Sub-17, disputada em Portugal.

No início de 2025, Arthur Dias também foi convocado para a seleção brasileira sub-20 na disputa do Campeonato Sul-Americano da categoria. O Brasil conquistou o título do torneio e garantiu vaga para o Mundial sub-20.

Esta é a segunda convocação realizada por Carlo Ancelotti desde o Mundial, competição em que o Brasil foi eliminado nas oitavas de final pela Noruega.

O técnico Carlo Ancelotti divulgou nesta quinta-feira, 29, a convocação da seleção brasileira para a Data Fifa de novembro, cujos jogos serão disputados em Singapura. Na lista, há cinco jogadores que nunca haviam sido convocados.

A lista divulgada no início da tarde conta com diveros estreantes o volante André Luiz, do Corinthians, e o zagueiro Jonathan Jesus, do Cruzeiro. Os outros são o meio-campista Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, e os atacantes Alisson Santana, também do time ucraniano, e Allan, do Manchester City.

O treinador italiano decidiu não chamar jogadores de Flamengo e Palmeiras para não prejudicar as duas equipes na disputa do título brasileiro. Também foi adotado o critério de não convocar mais de um jogador por clube do País.

As duas partidas desta Data Fifa serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura. O primeiro, contra o Japão, país que o Brasil enfrentou e venceu na segunda fase da última Copa do Mundo, está marcado para o dia 14, às 6h15 (hora de MS), ao passo que a  segunda partida será contra a seleção local, no dia 17, às 6h.

Segundo Rodrigo Caetano, coordenador executivo da CBF, Carlo Ancelotti deve ter o grupo completo entre os 10 e 11. Ele também afirmou que há um trabalho em curso para que o Brasil enfrente adversários europeus nas Datas Fifa de março e junho de 2027.

Neste início de ciclo para a Copa de 2030, Ancelotti tem priorizado testes e buscado fazer a tão desejada e comentada "renovação" da seleção brasileira. Na primeira Data Fifa pós-Copa, o italiano chamou oito estreantes: os goleiros Pedro Morisco e Otávio, os defensores Arthur Dias, Jair Cunha, Matheuzinho e Mauro Júnior, além dos meio-campistas Breno Bidon e Gabriel Bontempo.

Entre esses nomes, os que entraram também na nova convocação foram Morisco, Arthur Dias, Jair Cunha e Gabriel Bontempo. A lista desta quinta também traz nomes importantes.

Lista de convocados 

Goleiros - Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino) e Pedro Morisco (Coritiba).

Defensores - Arthtur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter de Milão), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma)

Meias - André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United) Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa) e Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk).

Atacantes - Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vinícius Júnior (Real Madrid).

Com informações de Estadão Conteúdo 

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