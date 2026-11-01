Pantanal estreia na Copa MS com empate em casa

Pantanal e São Gabriel ficaram no empate em 1 a 1 na manhã deste domingo, na Capital - Foto: Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Pantanal estreou na Copa MS com um empate em casa, na manhã deste domingo (1º), contra o São Gabriel.

Após perder parte do elenco após o fim do estadual, o Pantanal vem para a competição com caras novas e um novo comandante, já que o clube contratou o técnico português João Carlos Barros, que foi campeão da Série B Sul-Mato-Grossense pelo Aquidauanense.

O jogo de estreia começou às 10h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. A equipe da casa saiu na frente aos 17 minutos do primeiro tempo, quando, em jogada pela esquerda, o lateral Izaldo cruzou na área para Porto, de cabeça, tirar do goleiro Valsir e abrir o placar.

À frente, o Pantanal empilhou chances desperdiçadas, especialmente na reta final da partida, e deu a oportunidade para que o time do interior sonhasse com o empate. E foi o que aconteceu.

Aos 37 minutos do segundo tempo, Rodrigo cruzou pela esquerda e Gigante, que saiu do banco de reservas, ganhou dos marcadores pelo alto e, de cabeça, venceu o goleiro Luizão, igualando o placar, que assim se manteve até o fim.

Vale lembrar que esta é a segunda rodada da Copa MS. A primeira rodada já aconteceu durante a semana, e contou com a vitória do Dourados sobre o 7 de Setembro e o empate em 2 a 2 entre São Gabriel e União ABC. Ambas as partidas aconteceram na última quarta-feira (28).

Atualmente, o Dourados lidera o grupo A, com três pontos, seguido por Naviraiense e 7 de Setembro, ambos com zero pontos. No grupo B, o São Gabriel lidera, com dois pontos, à frente do Pantanal e do CE União ABC, que estão com um ponto.

Inclusive, Naviraiense é outro time que teve sua estreia reservada para este domingo, jogando em casa contra o Dourados, às 18h. E o time de Naviraí também vem com caras novas, tanto dentro de campo quanto na beira do gramado, o time anunciou Claudemir Sturion, com novo técnico da equipe.

Na próxima rodada, prevista para acontecer na quarta-feira (4), o 7 de Setembro recebe o Naviraiense, às 15h, e o Pantanal vai em busca da sua primeira vitória na competição contra o CE União ABC, novamente no Estádio Jacques da Luz.

Formato de Disputa

A competição será disputada em três fases, grupos, semifinal e final. Na primeira etapa, os clubes se enfrentarão em turno e returno dentro de seus respectivos grupos.

O Grupo A será formado por Naviraiense, Dourados e 7 de Setembro, enquanto o Grupo B terá Pantanal, São Gabriel e União ABC.

Após o término da fase de grupos, as duas equipes mais bem colocadas de cada chave avançam às semifinais. Os confrontos serão definidos da seguinte forma, o primeiro colocado do Grupo A enfrentará o segundo colocado do Grupo B, enquanto o líder do Grupo B medirá forças com o segundo colocado do Grupo A.

Os vencedores das semifinais disputarão a grande final, também em partidas de ida e volta. O campeão garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2027, ao lado de Operário e Bataguassu., que por já estarem garantidos na competição nacional, não estão participando da Copa MS.

(Colaborou João Pedro Zequini)

Assine o Correio do Estado