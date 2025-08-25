Peão de MS conquista a Tríplice Coroa em Barretos

Em uma noite de emoção na arena da 70ª Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, no domingo (24), o peão de Inocência, Gustavo Luiz da Silva, de 19 anos, consagrou a temporada ao conquistar a Tríplice Coroa.
O peão sul-mato-grossense, que conseguiu o feito inédito de vencer o título do Campeonato Brasileiro de Montaria em Touros antes da final, e também a revelação do ano, colocou seu nome ao lado de apenas outros dois competidores que já conquistaram a Tríplice Coroa.
O atual campeão brasileiro entrou na arena enfrentando o touro 821 (NA Bulls) e, demonstrando equilíbrio e domínio do animal, se consagrou campeão ao permanecer oito segundos sobre o touro. Ele recebeu a nota de 85,50 e somou um total de 415,25 pontos.
“Só tenho que agradecer a Deus, estou muito emocionado. Esse título não é só meu, é da minha mãe que está aqui também. Acho que isso me deu uma garra a mais, uma vontade maior de vencer. Estou muito emocionado”, disse Gustavo Luiz em entrevista após a vitória.
A mãe do peão, Maria Luiza Machado, desta vez acompanhou da arena e, ao ser entrevistada, disse que, quando o filho está competindo quandoestá em casa, em Inocência, reza e só consegue dormir após ter notícias dele.
Em segundo lugar ficou Riquelmi Santos, 20 anos, natural de Bom Jesus do Araguaia (MT).
Resultado da final
- 1º Gustavo Silva – 415,25
- 2º Riquelmi Santos – 346,50
- 3º Carlos Oliveira – 261,25
- 4º Cladson Rodolfo – 258,00
- 5º Wildelvan Ribeiro – 252,5
Pelo Campeonato Brasileiro da PBR em Touros, Luiz da Silva levou uma picape Mitsubishi Triton L200 e, pela Tríplice Coroa, embolsou R$ 100 mil.
Ranking Nacional
- 1º Gustavo Luiz da Silva
- 2º Riquelmi Santos
- 3º Wanderley Oliveira
- 4º Cleber Marques
- 5º Alex Oliveira
Carreira internacional
O talento do jovem chamou atenção e ele foi contratado pelo Nashville Stampede, um dos dez times da PBR Team Series, liga de montaria por equipes da PBR. Na próxima terça-feira (26), ele embarca para os Estados Unidos, onde iniciará sua carreira internacional.