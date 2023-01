Quais os planos de VP para time do Flamengo até o Mundial

O técnico Vítor Pereira estreou pelo Flamengo no último domingo (15), na goleada por 4 a 1 sobre a Portuguesa, e escalou a força máxima da equipe. Faltando apenas duas semanas para o início do Mundial de Clubes, a pergunta que fica no ar é se o treinador manterá os principais jogadores nos cinco jogos que acontecerão antes do torneio no Marrocos.



Vítor Pereira manterá a força máxima da equipe na partida desta quarta (18), contra o Madureira, em Cariacica (ES), pelo Campeonato Carioca.



"Eu preciso desses jogos para preparar o time para o jogo da Supercopa, por isso vamos com os titulares, dar tempo de jogo a eles. Ainda estou tomando decisões, então não tem ninguém que seja titular, todos podem ser. Mas vamos com o melhor time e melhores jogadores", disse Vítor Pereira após a vitória sobre a Portuguesa.



A ideia é que a estratégia também se repita no duelo contra Nova Iguaçu, no sábado (21), no Maracanã.



Na sequência há um compromisso com o Bangu, no dia 24, e nesta partida Vítor Pereira deverá poupar os principais jogadores.

A força máxima da equipe volta no dia 28, quando o Flamengo disputará a Supercopa em jogo único contra o Palmeiras, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).



Antes da viagem para o Marrocos o Flamengo jogará ainda no dia 1º de fevereiro contra o Boavista, no Maracanã. Nesta partida os principais jogadores serão poupados e a equipe que entrará em campo será formada por reservas e atletas do sub-20.



O Flamengo embarcará para o Marrocos na noite do dia 2, chegando no país-sede do Mundial de Clubes na madrugada do dia 3.

A estreia do clube rubro-negro na competição acontecerá no dia 7, na semifinal, na cidade de Tânger, contra o vencedor do duelo entre Wydad Casablanca e Al-Hilal, que se enfrentarão nas quartas.

Caso avance para a final, o Flamengo voltará a entrar em campo no dia 11, às 16h (horário de Brasília), em Rabat. A decisão pelo terceiro lugar ocorre no mesmo dia e local, só que mais cedo, às 12h30 (horário de Brasília).