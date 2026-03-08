Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Medalhistas

Rafaela Silva é ouro e Cargnin bronze no Grand Prix de judô da Áustria

Carioca Rafaela Silva conquistou o segundo título da atual temporada na categoria até 63 quilos

Agência Brasil

08/03/2026 - 12h15
O judô brasileiro subiu ao pódio duas vezes neste sábado (7), segundo dia do Grand Prix da Áustria, e chegou a quatro medalhas na competição. A carioca Rafaela Silva conquistou o segundo título da atual temporada na categoria até 63 quilos, ao derrotar na final a atleta Laura Fazilu (Kosovo). No início de fevereiro, Rafaela já fora campeã no Grand Slam de Paris.

Quem também subiu ao pódio hoje foi o gaúcho Daniel Cargnin com medalha de bronze nos 73 kg. Na final, Cargnin superou o compatriota Guilherme de Oliveira. Outro cinco brasileiros (atletas citados ao fim do texto) competem neste domingo (8), a partir das 6h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo online no canal do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no YouTube,

Atual número 7 do mundo, Rafaela Silva somou mais 700 no ranking mundial com a conquista de hoje e deve subir para o top 5 pela primeira vez.

A carioca enfileirou três vitórias seguidas antes da final. Derrotou na estreia a italiana Raffaela Ciano com um ippon – o golpe foi eleito o mais bonito deste sábado (7) pela Federação Internacional de Judô (IJF, na sigla em inglês). Na sequência, ela eliminou a búlgara Yoana Manova com um yuko e um ippon. Depois, nas semifinais, a brasileira superou a espanhola Laura Vázquez Fernández com dois waza-ari.
“Estou muito feliz com o meu desempenho.

Sigo confiando no meu processo, no meu trabalho e na minha evolução. Estou muito feliz de me firmar no top 10, porque é muito importante cada passo para se aproximar da vaga olímpica. Eu não fui cabeça-de-chave na maioria das competições do ano passado, então eu não peguei lutas tão boas para poder avançar, mas esse ano estou trabalhando para fazer o meu papel e seguir assim, o que vai ser muito importante visando o Campeonato Mundial”, analisou Rafa Silva, referindo-se à principal competição do ano, de 4 a 11 de outubro, em Baku (Azerbaijão_ no Campeonato Mundial Sênior, em Baku (Azerbaijão).

A campanha de Cargnin até faturar o bronze começou com vitória por yuko na estreia contra o austríaco Alexander Kaserer na categoria até 73 kg. Depois, o gaúcho superou o japonês Ryusei Arakawa com um ippon e, na sequência derrotou o cipriota Kyprianos Andreou com um waza-ari. No entanto, nas semifinais, o brasileiro perdeu para o britânico Ethan Nairne, que depois se sagraria campeão, ao sofrer um yuko durante golden score (tempo extra). A luta 100% brasileira pelo bronze, Cargnin competiu com Guilherme Oliveira, de 21 anos, que vencera quatro de cinco combates deste sábado (7).

“O Guilherme é um atleta que tem muito coração na luta, é muito parecido comigo. Então, eu estou muito feliz por estar sempre avançando, sempre aprendendo. Com medalha ou não, eu sempre aprendo alguma coisa na competição. Acho que é um processo importante rumo a Los Angeles. Eu saí com a medalha daqui, mas também com ensinamentos”, disse Cargnin, que arrematou a quarta medalha das últimas cinco que disputou em competições internacionais.

As primeiros pódios do Brasil no Grand Prix da Áustria saíram na sexta (6), com a prata de Ronald Lima (-66kg) e o bronze de Gabriela Conceição (-52kg).

Neste domingo (8), último dia do torneio, o Brasil vai em busca de mais medalhas com Beatriz Freitas (-78kg) e Giovanna Santos (+78kg), Rafael Macedo (-90kg), Marcelo Gomes (-90kg) e Giovani Ferreira (-100kg). As lutas preliminares (classificatórias) começam a partir de 6h (horário de Brasília), e as finais valendo medalhas estão programadas para às 13h.

PROBLEMA

Após Rodrygo, Ancelotti perde Caio Henrique para amistosos contra França e Croácia

O defensor se machucou nesta sexta-feira (6) na vitória diante do PSG, por 3 a 1

07/03/2026 23h00

Caio Henrique em ação pela seleção brasileira em amistoso contra a Tunísia, em novembro do ano passado

Caio Henrique em ação pela seleção brasileira em amistoso contra a Tunísia, em novembro do ano passado Foto: @rafaelribeirorio / CBF

A seleção brasileira sofreu mais uma baixa nesta semana, desta vez com o lateral-esquerdo Caio Henrique, do Monaco. O defensor se machucou nesta sexta-feira (06) na vitória diante do PSG, por 3 a 1. Após realização de exames, foi constatado que o atleta tem uma lesão de grau dois e deve ficar fora dos gramados por até um mês.

Chamado por Carlo Ancelotti em outras oportunidades, Caio Henrique não poderá ser convocado para os dois próximos amistosos, contra França e Croácia, que acontecem nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. Esses serão os dois últimos testes antes da convocação final para a Copa do Mundo, que deve ser anunciada em maio.

Outro brasileiro do Monaco, o lateral-direito Vanderson, também saiu lesionado contra o PSG, com apenas 15 minutos de bola rolando. O defensor já foi acionado pelo técnico italiano em algumas convocações, mas perdeu espaço justamente por lesões. O clube francês não divulgou o boletim médico do ex-jogador do Grêmio.

Nesta semana, a seleção brasileira perdeu o atacante Rodrygo, que sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. O jogador do Real Madrid era nome praticamente certo para a Copa do Mundo, mas não deve atuar mais na temporada.

Além dos amistosos no final deste mês, o Brasil tem outros dois compromissos antes do mundial. No dia 31 de maio, a equipe enfrentará o Panamá, no Maracanã. Já no dia 6 de junho, vai encarar o Egito, nos Estados Unidos, em Cleveland, no estado de Ohio.

FADINHA!

Rayssa Leal faz exibição segura, avança em 2º e vai à final do Mundial de Skate Street

Maranhense de 18 anos foi ovacionada pelo público no Parque Cândido Portinari, em São Paulo

07/03/2026 18h00

Rayssa Leal

Rayssa Leal Alexandre Loureiro / COB

Ovacionada pelo público no Parque Cândido Portinari, Rayssa Leal garantiu, neste sábado, dia 7, sua vaga na final de Mundial de Skate Street, que ocorre em São Paulo entre os dias 4 e 8 de março. A maranhense teve uma exibição extremamente segura, ficou atrás apenas da japonesa e guardou fôlego para disputar o primeiro lugar neste domingo, dia 8.

A brasileira de 18 anos chegou à semifinal após ficar 4ª colocação nas quartas de final com nota de 55,63, comete 2,31 pontos atrás da japonesa Ibuki Matsumoto. Neste sábado, retomou seu lugar entre as maiores skatistas da competição.

A intensa chuva que caiu em São Paulo adiou o início das atividades por bons minutos. Gabi Mazetto foi a primeira brasileira a se apresentar nas semifinais. Na primeira bateria, a paulista foi mal na sua volta inaugural e somou apenas 25,41. Com o agregado de 102,22, ela acabou ficando fora da final, na 12ª colocação.

Rayssa abriu a segunda bateria com um controle absurdo das manobras. A brasileira foi impecável e muito segura, arrancando gritos da torcida. A segunda volta da medalhista olímpica também foi feita com muita tranquilidade, mesmo nos movimentos mais difíceis.

A segunda nota de 67,24 garantiu a maranhense na final que será realizada neste domingo, dia 8. Por fim, levando em consideração as manobras, Rayssa garantiu o topo da classificação com 142,52. Porém, na sua última manobra, a japonesa Coco Yoshizawa retomou o topo e empurrou Rayssa para a segunda colocação ao somar 146,07 pontos.

Regulamento das semifinais

Participaram das semis 16 atletas, separadas em 2 baterias com 8 skatistas em cada. Cada uma se apresente com 2 voltas de 45 segundos e mais 3 manobras. O que vale foi a soma da melhor volta com a melhor manobra. Por fim, 8 das melhores atletas avançaram à final.

