Rayssa Leal faz exibição segura, avança em 2º e vai à final do Mundial de Skate Street

Nascido em Campo Grande, o pequeno Bernardo Manica é conhecido nas redes sociais por imitar o apresentador e ex-jogador José Ferreira Neto

Com a projeção do garoto, Bernardo e a família vivem atualmente em São Paulo Foto: Corinthians / Redes Sociais

O vídeo de apresentação do inglês Jesse Lingard como novo reforço do Sport Club Corinthians Paulista na manhã nesta sexta-feira (6) teve um protagonista inesperado.

Nascido em Campo Grande, o pequeno Bernardo Manica, de apenas 10 anos, conhecido nas redes sociais por imitar o apresentador e ex-jogador José Ferreira Neto, o Craque Neto, roubou a cena ao reproduzir um dos bordões do ídolo corintiano durante o anúncio oficial do jogador.

No vídeo divulgado pelo clube, o garoto aparece incorporando o personagem que o tornou famoso na internet.

Com o estilo irreverente e os trejeitos característicos de Craque Neto, o “Mini Craque Neto” arranca risadas e rapidamente virou um dos pontos mais comentados entre torcedores nas redes sociais. No vídeo, ele aparece chamando o inglês de "oreiudo e pé de rato". Veja:

O anúncio confirmou a contratação de Lingard até o fim de 2026. O contrato ainda prevê uma cláusula de renovação automática até o término de 2027, caso o jogador alcance metas estabelecidas pelo clube.

Livre no mercado, o meia-atacante inglês de 33 anos estava sem clube desde que deixou o FC Seoul time da Coreia do Sul. A passagem pelo futebol asiático foi considerada positiva: em 67 partidas disputadas, Lingard marcou 19 gols e deu 11 assistências.

Lingard está no Brasil desde domingo (1º), mas o anúncio oficial demorou mais do que o esperado. De acordo com o portal Lance!, a emissão do visto de trabalho para atuar no país era o último detalhe pendente para que o jogador pudesse ser oficializado e ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A expectativa da torcida agora é ver o inglês em campo vestindo a camisa alvinegra. O jogador revelado pelo Manchester United e com passagem pelo West Ham disputou a Copa do Mundo de 2018 e marcou um gol no torneio.

Atacante vai vestir a camisa 77 em alusão ao título paulista onde o clube rompeu um jejum de 23 anos sem vencer / Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

O garoto

O pequeno viralizou em fevereiro do ano passado, como noticiou o Correio do Estado. À época, o novo sucesso mirim do Brasil, possuía 300 mil seguidores nas redes sociais e milhões de visualizações na sua página "Os Donos da Bolinha". Neste momento, o perfil conta com quase 700 mil seguidores, onde o garoto já postou vídeo "cornetando" o novo jogador.

Inspirado no personagem, Mini Craque disse que se sente muito feliz ao ver onde chegou através da imitação do ex-jogador.

"Muito emocionante para mim gravar com o Lingard. Nunca imaginei um menininho do Caiobá, onde não tinha nem asfalto na minha rua [digassi di passagi] chegar onde cheguei. Acho que é o momento mais emocionante até aqui, além de ter entrado em campo com o Memphis", disse.

Júnior Manica, pai do “Mini Neto”, como é conhecido, conta que o menino sempre teve contato com a comunicação e a comédia, mas que tudo começou quando assistiam a um jogo do Corinthians na TV.

“Ele foi no quarto fazer alguma coisa, e ficou brincando, fazendo alguns sons com a voz. E aí ele voltou e falou ‘pai, olha o que eu sei fazer. Eu sei imitar o Neto’. Falei ‘não é possível, né?’. Ele imitou, eu filmei e postei no meu story (Instagram)”, afirmou.

Ele conta que mesmo com a reação positiva de seus seguidores ao vídeo postado, acabou “ficando por isso mesmo”. Um tempo depois, Júnior conta que Bernardo revelou o desejo de fazer vídeos no Tik Tok sobre notícias do mundo do futebol, mas logo foi barrado pela rede social por ter menos de 16 anos.

Então, o pai do Mini Neto o aconselhou a postar os vídeos no Instagram, onde não há idade mínima. Mesmo conseguindo a liberação para publicar o conteúdo, Júnior achava que Bernardo estava muito sério em seus vídeos.

“Falei ‘filho, faz uma coisa mais solta, mais engraçada. Usa o Neto que você imitou naquele dia, faz o Neto dando as notícias’. Quando eu estava na Rádio Hora [onde Júnior trabalha], ele criou o primeiro vídeo e postou. Eu já achei muito legal, muito engraçado, e compartilhei no meu Instagram porque o dele até então não tinha seguidores”, explicou Júnior.

Quanto o fato do filho ter roubado à cena na chegada do novo jogador, Júnior disse que é muito gratificante ver o filho fazer parte da história recente do clube e ser querido da torcida corintiana.

"Não tive influência no fato dele ser corintiano, partiu dele. É muito gratificante saber que hoje ele faz parte da história do Corinthians, torcedores que marcam a história", disse.

Sobre o novo contratado, Júnior disse que jamais imaginava ter algum contato com Lingard. "Joguei muito video-game com o Lingard, aquele CD falsificado do Bomba Patch, jamais imaginava ter contato com ele e com outros jogadores do Corinthians", destacou o pai.

A estreia do novo contratado ainda é incerta.

*Colaborou Felipe Machado

