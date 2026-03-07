Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

FADINHA!

Rayssa Leal faz exibição segura, avança em 2º e vai à final do Mundial de Skate Street

Maranhense de 18 anos foi ovacionada pelo público no Parque Cândido Portinari, em São Paulo

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

07/03/2026 - 18h00
Ovacionada pelo público no Parque Cândido Portinari, Rayssa Leal garantiu, neste sábado, dia 7, sua vaga na final de Mundial de Skate Street, que ocorre em São Paulo entre os dias 4 e 8 de março. A maranhense teve uma exibição extremamente segura, ficou atrás apenas da japonesa e guardou fôlego para disputar o primeiro lugar neste domingo, dia 8.

A brasileira de 18 anos chegou à semifinal após ficar 4ª colocação nas quartas de final com nota de 55,63, comete 2,31 pontos atrás da japonesa Ibuki Matsumoto. Neste sábado, retomou seu lugar entre as maiores skatistas da competição.

A intensa chuva que caiu em São Paulo adiou o início das atividades por bons minutos. Gabi Mazetto foi a primeira brasileira a se apresentar nas semifinais. Na primeira bateria, a paulista foi mal na sua volta inaugural e somou apenas 25,41. Com o agregado de 102,22, ela acabou ficando fora da final, na 12ª colocação.

Rayssa abriu a segunda bateria com um controle absurdo das manobras. A brasileira foi impecável e muito segura, arrancando gritos da torcida. A segunda volta da medalhista olímpica também foi feita com muita tranquilidade, mesmo nos movimentos mais difíceis.

A segunda nota de 67,24 garantiu a maranhense na final que será realizada neste domingo, dia 8. Por fim, levando em consideração as manobras, Rayssa garantiu o topo da classificação com 142,52. Porém, na sua última manobra, a japonesa Coco Yoshizawa retomou o topo e empurrou Rayssa para a segunda colocação ao somar 146,07 pontos.

Regulamento das semifinais

Participaram das semis 16 atletas, separadas em 2 baterias com 8 skatistas em cada. Cada uma se apresente com 2 voltas de 45 segundos e mais 3 manobras. O que vale foi a soma da melhor volta com a melhor manobra. Por fim, 8 das melhores atletas avançaram à final.

Campo-grandense

Mini Craque Neto rouba cena em vídeo de apresentação de Lingard no Corinthians

Nascido em Campo Grande, o pequeno Bernardo Manica é conhecido nas redes sociais por imitar o apresentador e ex-jogador José Ferreira Neto

06/03/2026 14h30

Com a projeção do garoto, Bernardo e a família vivem atualmente em São Paulo

Com a projeção do garoto, Bernardo e a família vivem atualmente em São Paulo Foto: Corinthians / Redes Sociais

O vídeo de apresentação do inglês Jesse Lingard como novo reforço do Sport Club Corinthians Paulista na manhã nesta sexta-feira (6) teve um protagonista inesperado.

Nascido em Campo Grande, o pequeno Bernardo Manica, de apenas 10 anos, conhecido nas redes sociais por imitar o apresentador e ex-jogador José Ferreira Neto, o Craque Neto, roubou a cena ao reproduzir um dos bordões do ídolo corintiano durante o anúncio oficial do jogador.

No vídeo divulgado pelo clube, o garoto aparece incorporando o personagem que o tornou famoso na internet.

Com o estilo irreverente e os trejeitos característicos de Craque Neto, o “Mini Craque Neto” arranca risadas e rapidamente virou um dos pontos mais comentados entre torcedores nas redes sociais. No vídeo, ele aparece chamando o inglês de "oreiudo e pé de rato". Veja: 

O anúncio confirmou a contratação de Lingard até o fim de 2026. O contrato ainda prevê uma cláusula de renovação automática até o término de 2027, caso o jogador alcance metas estabelecidas pelo clube.

Livre no mercado, o meia-atacante inglês de 33 anos estava sem clube desde que deixou o FC Seoul time da Coreia do Sul. A passagem pelo futebol asiático foi considerada positiva: em 67 partidas disputadas, Lingard marcou 19 gols e deu 11 assistências.

Lingard está no Brasil desde domingo (1º), mas o anúncio oficial demorou mais do que o esperado. De acordo com o portal Lance!, a emissão do visto de trabalho para atuar no país era o último detalhe pendente para que o jogador pudesse ser oficializado e ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A expectativa da torcida agora é ver o inglês em campo vestindo a camisa alvinegra. O jogador revelado pelo Manchester United e com passagem pelo West Ham disputou a Copa do Mundo de 2018 e marcou um gol no torneio. 

Atacante vai vestir a camisa 77 em alusão ao título paulista onde o clube rompeu um jejum de 23 anos sem vencer

O garoto

O pequeno viralizou em fevereiro do ano passado, como noticiou o Correio do Estado. À época, o novo sucesso mirim do Brasil, possuía 300 mil seguidores nas redes sociais e milhões de visualizações na sua página "Os Donos da Bolinha". Neste momento, o perfil conta com quase 700 mil seguidores, onde o garoto já postou vídeo "cornetando" o novo jogador. 

 

Inspirado no personagem, Mini Craque disse que se sente muito feliz ao ver onde chegou através da imitação do ex-jogador. 

"Muito emocionante para mim gravar com o Lingard. Nunca imaginei um menininho do Caiobá, onde não tinha nem asfalto na minha rua [digassi di passagi] chegar onde cheguei. Acho que é o momento mais emocionante até aqui, além de ter entrado em campo com o Memphis", disse. 

Júnior Manica, pai do “Mini Neto”, como é conhecido, conta que o menino sempre teve contato com a comunicação e a comédia, mas que tudo começou quando assistiam a um jogo do Corinthians na TV.

“Ele foi no quarto fazer alguma coisa, e ficou brincando, fazendo alguns sons com a voz. E aí ele voltou e falou ‘pai, olha o que eu sei fazer. Eu sei imitar o Neto’. Falei ‘não é possível, né?’. Ele imitou, eu filmei e postei no meu story (Instagram)”, afirmou.

Ele conta que mesmo com a reação positiva de seus seguidores ao vídeo postado, acabou “ficando por isso mesmo”. Um tempo depois, Júnior conta que Bernardo revelou o desejo de fazer vídeos no Tik Tok sobre notícias do mundo do futebol, mas logo foi barrado pela rede social por ter menos de 16 anos.

Então, o pai do Mini Neto o aconselhou a postar os vídeos no Instagram, onde não há idade mínima. Mesmo conseguindo a liberação para publicar o conteúdo, Júnior achava que Bernardo estava muito sério em seus vídeos.

“Falei ‘filho, faz uma coisa mais solta, mais engraçada. Usa o Neto que você imitou naquele dia, faz o Neto dando as notícias’. Quando eu estava na Rádio Hora [onde Júnior trabalha], ele criou o primeiro vídeo e postou. Eu já achei muito legal, muito engraçado, e compartilhei no meu Instagram porque o dele até então não tinha seguidores”, explicou Júnior.

Quanto o fato do filho ter roubado à cena na chegada do novo jogador, Júnior disse que é muito gratificante ver o filho fazer parte da história recente do clube e ser querido da torcida corintiana.

"Não tive influência no fato dele ser corintiano, partiu dele. É muito gratificante saber que hoje ele faz parte da história do Corinthians, torcedores que marcam a história", disse. 

Sobre o novo contratado, Júnior disse que jamais imaginava ter algum contato com Lingard. "Joguei muito video-game com o Lingard, aquele CD falsificado do Bomba Patch, jamais imaginava ter contato com ele e com outros jogadores do Corinthians", destacou o pai. 

A estreia do novo contratado ainda é incerta. 

*Colaborou Felipe Machado

AUTOMOBILISMO

Copa Truck tem primeira etapa em Campo Grande

Próximo domingo (08) será marcado por disputa de corrida de caminhões na pista do autódromo Orlando Moura

06/03/2026 12h00

Divu

Mais uma vez palco da Copa Truck, as pistas sul-mato-grossenses dão largada à temporada de 2026 da competição. No próximo domingo, 8 de março, a disputa inicia no autódromo Orlando Moura em Campo Grande (MS).

Ao todo, são cinco construtoras, 14 equipes e 37 pilotos que disputarão o campeonato em 9 etapas, todas em cidades diferentes - o que não acontece desde a criação da categoria em 2017.

Entre os nomes da temporada, Felipe Giaffone, Danilo Dinarani e Raphael Abbate encerraram a temporada passada da Super Truck Pro em primeira, segunda e terceira colocação, respectivamente. Além de Pedro Perdoncini, Djalma Pivetta e Maurício Arias, que estiveram na Super Truck Elite em 2025.

Nesta temporada, os dois melhores colocados da Elite subirão para a Pro, o que também aplica ao grid o "rebaixamento" para os pilotos que ficaram nas duas últimas colocações.

Com isso, Pedro Perdoncini e Arthur Scherer, primeiro e segundo lugar, sobem para disputar ao lado de Felipe Giaffone (R9 Competições), campeão, e Danilo Dinarani (Usual Racing), vice-campeão da última temporada.

Na Super Truck Pro, a classe principal da categoria, Danilo Dinari e Raphael Abbate correm pela tradicional equipe Usual Racing da Iveco e, na última temporada, garantiram o segundo e terceiro lugar. Neste ano, ambos os pilotos seguem na equipe com promessa de disputa acirrada pelo campeonato.

Usual Racing Iveco

Entre as mais tradicionais equipes do grid, a Usual Racing Iveco foi criada em 2019 e desde então participou de mais de 100 corridas com pódios e resultados expressivos ao longo dos anos. O mais recente foi com o piloto Danilo Dirani, que conquistou o vice-campeonato da Categoria Pro em 2025 e também em 2024.

Danilo Dirani usa o número #28 - Foto: Divulgação

O piloto é atualmente um dos principais da Copa Truck e, quando pequeno, o ex-piloto ídolo do automobilismo, Ayrton Senna, o convidou para correr em sua pista de Kart, em Tatuí. Foi então que a paixão pelas corridas entrou em suas veias.

Com mais de 900 troféus e 30 títulos, o piloto é um dos maiores campeões de Kart Profissional. Danilo ainda correu profissionalmente na Fórmula 3 Sul-americana em 18 corridas disputadas, apenas não ganhou 4, acumulando: 14 vitórias, 14 pole positions e 18 melhores voltas.

Além dessas, o piloto de 43 anos também disputou a Fórmula 3 Inglesa, Fórmula Atlantic nos EUA e testou na GP2 e World Series. Com um pézinho na Fórmula 1, Danilo também integrou o programa de desenvolvimento de jovens pilotos da British American Racing (BAR) Honda, atual equipe Mercedes, da F1.

O outro nome que se destacou na temporada passada e integra a Usual Racing, equipe da vice-campeã de construtoras, a Iveco, é Raphael Abbate. Com mais de 26 anos de história no automobilismo, o piloto também carrega o número 26.

Raphael Abbate começou sua história com a Usual Racing em 2022, quando começou a pilotar na categoria de caminhões, e retorna à equipe neste ano, após ficar 3 anos na ASG Motorsport por três temporadas.

Para encerrar, o time de pilotos da Usual Racing, Djalma Pivetta, chefe e piloto da equipe, disputa a Super Truck Elite.

Djalma Pivetta é chefe e piloto da Usual Racing - Foto: Divulgação

Iniciando a carreira em 2015, o piloto entrou para o automobilismo com 44 anos, no Kart, diferente da maioria dos pilotos que iniciam no esporte desde pequenos, e logo depois integrou a Copa Truck, criando a própria equipe, com a marca "Usual", que já empreendia.

Em 2026, Djalma Pivetta vem para buscar o título da Super Truck Elite e subir para a classe Pro.

Copa Truck

Criada há 9 anos, a Copa Truck é a categoria de automobilismo de caminhões e consiste em duas categorias que correm juntas, a Pro, classe principal, e a Elite, que são pilotos com menos experiências na modalidade da corrida.

Porém, não há diferenciação de equipamentos de uma para a outra, ambas as categorias possuem os mesmos caminhões.

Apesar de os treinos acontecerem separados, a corrida é realizada com todos os pilotos ao mesmo tempo. O único momento em que são separados durante a corrida é na largada, em que os pelotões são separados por 200 metros de distância, mas todos largam em velocidade constante de 80 km/h.

Cada etapa da Copa Truck é formada por duas corridas, e ao final da corrida 1, os oito primeiros pilotos que chegaram primeiro das duas categorias fazem a inversão do grid. Ou seja, os pilotos que chegaram em primeiro largam em oitavo na corrida 2, de ambas as categorias, e os últimos largam das primeiras posições.

Neste ano, serão nove etapas em cidades diferentes, passando por oito estados, além do Distrito Federal. A Copa Truck vai de março a novembro, e conta com uma pausa em junho e julho, além do mês de outubro, que também não há corridas.

Nesta temporada, a categoria irá pela primeira vez para Cuiabá, além de retornar à Goiânia, após uma temporada.

Confira as datas das etapas e estados:

> 1ª etapa 8 de março - Campo Grande-MS,

> 2ª etapa 12 de abril - Santa Cruz do Sul-RS;

> 3ª etapa 03 de maio - Cascavel-PR;

> 4ª etapa 31 de maio - Interlagos-SP;

> 5ª etapa 02 de agosto - Cuiabá-MT;

> 6ª etapa 23 de agosto - Goiânia-GO;

> 7ª etapa 20 de setembro - Curvelo-MG;

> 8ª etapa 01 de novembro - Chapecó-SC;

> 9ª etapa 29 de novembro - Brasília-DF.

*Saiba

Nas temporadas de 2024 e 2025, Danilo Dirani, da Usual Racing, terminou o ano como principal adversário de Felipe Giaffone, atual tricampeão pela R9 Competições, devido ao vice-campeonato nos dois anos seguidos e promete reviver o duelo dentro das pistas para ver quem levará o título.

