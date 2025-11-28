Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Como jogam?

Saiba onde assistir Palmeiras x Flamengo pela final da Libertadores

Quem levantar a taça em Lima chega ao tetracampeonato e abre vantagem entre os brasileiros

Alison Silva

Alison Silva

28/11/2025 - 15h15
Em busca da hegemonia, Palmeiras e Flamengo decidem neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima, o título da Copa Libertadores da América 2025. Quem vencer se torna o brasileiro mais vencedor da competição.

Atualmente, rubro-negros e alviverdes dividem a marca de três títulos com São Paulo, Santos e Grêmio. Quem levantar a taça em Lima chega ao tetracampeonato e abre vantagem entre os brasileiros. 

O Palmeiras chega à decisão após fazer a melhor campanha da fase de grupos entre os 16 classificados ao mata-mata.

Nas etapas eliminatórias, a equipe de Abel Ferreira superou Universitario-PER, River Plate e LDU. Para a final, o time terá três desfalques importantes: o goleiro Weverton, que segue fora por lesão na mão, além de Lucas Evangelista e Paulinho.

O Flamengo avançou em segundo lugar no seu grupo e cresceu na fase decisiva. Nas oitavas, eliminou o Internacional, depois passou por Estudiantes e Racing. Filipe Luís também lida com baixas relevantes: Pedro, em recuperação de lesão no antebraço, e Jhonatan Plata, suspenso. Léo Ortiz e Allan são dúvidas.

Prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Khellven, Allan, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Piquerez; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e Pulgar; Carrascal, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem

A arbitragem será comandada pelo argentino Darío Humberto Herrera, auxiliado por Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani. O VAR ficará sob responsabilidade de Héctor Alberto Paletta, com apoio de árbitros uruguaios e argentinos.

Histórico dos finalistas

O Flamengo soma três títulos: 1981, em uma temporada histórica; 2019, com virada épica sobre o River Plate; e 2022, quando superou o Athletico-PR.

Já o Palmeiras foi campeão em 1999, nos pênaltis contra o Deportivo Cali; em 2020, com gol de Breno Lopes sobre o Santos; e em 2021, triunfando sobre o próprio Flamengo na prorrogação.

Brasileiros campeões da Libertadores

  • São Paulo (1992, 1993, 2005);
  • Santos (1962, 1963, 2011);
  • Grêmio (1983, 1995, 2017);
  • Palmeiras (1999, 2020, 2021);
  • Flamengo (1981, 2019, 2022);
  • Cruzeiro (1976, 1997);
  • Internacional (2006, 2010);
  • Vasco (1998);
  • Corinthians (2012);
  • Atlético-MG (2013);
  • Fluminense (2023);
  • Botafogo (2024).

Onde assistir?

O jogo terá transmissão da TV Globo, ESPN, Ge TV, Disney+ e Paramount+.

Saiba*

Lima recebe sua segunda final de Libertadores. A primeira ocorreu em 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, com dois gols de Gabigol nos acréscimos. 

Futebol

Neymar é preservado após sentir dores no joelho e desfalca o Santos diante do Internacional

O argentino Rollheiser deve ser seu substituto

23/11/2025 18h00

Neymar durante treino do Santos

Neymar durante treino do Santos Foto: Raul Baretta/Santos FC

Titular nos últimos três compromissos do Santos no Campeonato Brasileiro, o meia-atacante Neymar não viajou para Porto Alegre com o grupo, neste domingo, e desfalcará a equipe da Baixada no duelo direto com o Internacional contra o rebaixamento, nesta segunda-feira, às 21h, no estádio Beira-Rio

O camisa 10 sentiu um desconforto no joelho esquerdo na partida diante do Mirassol, na quarta-feira, e será poupado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

O jogador atuou durante os 90 minutos na última rodada e marcou o gol do time alvinegro no empate por 1 a 1 na Vila Belmiro. O argentino Rollheiser deve ser seu substituto.

Assim, a expectativa é de que o astro do Santos esteja à disposição para ajudar a equipe pontuar diante do rebaixado Sport, na sexta-feira, na Vila Belmiro.

O conjunto santista ocupa a 16ª posição na tabela do Brasileiro, com 37 pontos, e torce contra o Vitória (36), que visita o time do Recife, neste domingo, para não entrar em campo na zona da degola e ainda mais pressionado.

A delegação do Santos viajou neste domingo para Porto Alegre, onde realizará o último treino antes do confronto direto com o Internacional, que soma 40 pontos e ocupa a posição imediatamente à frente na tabela, o 15º posto.

Depois dos dois compromissos desta semana, a equipe alvinegra fecha sua participação no Brasileiro contra Juventude, fora, e Cruzeiro, em casa.

Esportes

Cristian Ribeira fatura 2 ouros no para esqui cross-country na Noruega

Rondoniense foi o melhor nas provas de velocidade e distância

22/11/2025 23h00

Foto:

O esquiador brasileiro Cristian Ribera abriu a temporada paralímpica de esportes na neve com duas medalhas de ouro na Copa Continenal, em Beitostolen (Noruega).

Nascido em Cerejeiras (RO), Ribera venceu neste sábado (23) a prova de distância (5 quilômetros), um dia após ter conquistado o ouro na prova de sprint/velocidade (800 metros) no Estádio de Esqui de Beitostolen. Em março, o rondoniense já se destacara como campeão da temporada 2024/2025. No mesmo mês, ele foi ouro no sprint da etapa do circuito mundial, em Trondheim (Noruega).

Neste sábado (22), Ribera cruzou em primeiro lugar a linha de chegada da prova dos 5 km da classe LW11 (para atletas que competem sentados e usam bastões), com o tempo de 11min41s1.

Em segundo lugar ficou o italiano Giuseppe Romele (12min10s2) e em terceiro o ucraniano Vasyl Kravchuk (12min42s5).

Na prova de sprint (800m), antes de levar o ouro na final Ribera já tinha cravado o melhor tempo tanto na qualificatória quanto na semi. A prata e o bronze ficaram, respectivamente, com o ucraniano Kravchuk e o italiano Romele.

Cristian Ribeira só voltará ao circuito mundial na etapa de Finstrerau (Alemanha), entre 14 e 18 de janeiro. Antes do fim da atual temporada, estão previstas duas competições com participação de brasileiros: a etapa continental de Canmore (Canadá), nas próximas quarta (26) e quinta-feiras (27), e a abertura da Copa do Mundo de esqui cross-country, em dezembro. A Amarelinha terá como representantes os atletas Aline Rocha, Wesley Santos e  Altair Marangne.

