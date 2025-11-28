Saiba onde assistir Palmeiras x Flamengo pela final da Libertadores

Em busca da hegemonia, Palmeiras e Flamengo decidem neste sábado (29), às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima, o título da Copa Libertadores da América 2025. Quem vencer se torna o brasileiro mais vencedor da competição.
Atualmente, rubro-negros e alviverdes dividem a marca de três títulos com São Paulo, Santos e Grêmio. Quem levantar a taça em Lima chega ao tetracampeonato e abre vantagem entre os brasileiros.
O Palmeiras chega à decisão após fazer a melhor campanha da fase de grupos entre os 16 classificados ao mata-mata.
Nas etapas eliminatórias, a equipe de Abel Ferreira superou Universitario-PER, River Plate e LDU. Para a final, o time terá três desfalques importantes: o goleiro Weverton, que segue fora por lesão na mão, além de Lucas Evangelista e Paulinho.
O Flamengo avançou em segundo lugar no seu grupo e cresceu na fase decisiva. Nas oitavas, eliminou o Internacional, depois passou por Estudiantes e Racing. Filipe Luís também lida com baixas relevantes: Pedro, em recuperação de lesão no antebraço, e Jhonatan Plata, suspenso. Léo Ortiz e Allan são dúvidas.
Prováveis escalações
Palmeiras: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Bruno Fuchs; Khellven, Allan, Andreas Pereira, Raphael Veiga e Piquerez; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e Pulgar; Carrascal, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.
Arbitragem
A arbitragem será comandada pelo argentino Darío Humberto Herrera, auxiliado por Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani. O VAR ficará sob responsabilidade de Héctor Alberto Paletta, com apoio de árbitros uruguaios e argentinos.
Histórico dos finalistas
O Flamengo soma três títulos: 1981, em uma temporada histórica; 2019, com virada épica sobre o River Plate; e 2022, quando superou o Athletico-PR.
Já o Palmeiras foi campeão em 1999, nos pênaltis contra o Deportivo Cali; em 2020, com gol de Breno Lopes sobre o Santos; e em 2021, triunfando sobre o próprio Flamengo na prorrogação.
Brasileiros campeões da Libertadores
- São Paulo (1992, 1993, 2005);
- Santos (1962, 1963, 2011);
- Grêmio (1983, 1995, 2017);
- Palmeiras (1999, 2020, 2021);
- Flamengo (1981, 2019, 2022);
- Cruzeiro (1976, 1997);
- Internacional (2006, 2010);
- Vasco (1998);
- Corinthians (2012);
- Atlético-MG (2013);
- Fluminense (2023);
- Botafogo (2024).
Onde assistir?
O jogo terá transmissão da TV Globo, ESPN, Ge TV, Disney+ e Paramount+.
Saiba*
Lima recebe sua segunda final de Libertadores. A primeira ocorreu em 2019, quando o Flamengo venceu o River Plate por 2 a 1, com dois gols de Gabigol nos acréscimos.