Saiba quando e onde assistir Flamengo x PSG pela final do Mundial de Clubes

O Flamengo enfrenta o Paris Saint-Germain nesta quarta-feira (17), no Catar, na final da Copa Intercontinental 2025, competição que equivale ao Mundial de Clubes da temporada. A decisão reúne o campeão sul-americano e o atual vencedor da Champions League em um confronto inédito em jogos oficiais valendo título mundial.
O Rubro-Negro chega à decisão embalado após dois compromissos no Catar. Na estreia, venceu o Cruz Azul, do México, por 2 a 1 com dois gols de Arrascaeta. Neste sábado (13), superou o Pyramids, do Egito, por 2 a 0 com gols de Léo Pereira e Danilo, garantindo vaga na final.
Por sua vez, o PSG, líder do Campeonato Francês desembarca nos Emirados Arábes apenas para a partida decisiva, após poupar titulares também neste sábado no confronto vencido por 3 a 2 contra o Metz.
A equipe comandada por Luis Enrique, tem desfalque confirmado e dúvidas importantes. O lateral-direito Hakimi, considerado um dos melhores do mundo na posição e sexto colocado na última Bola de Ouro, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo com rompimento de ligamentos e está fora da final.
O goleiro Chevalier, os zagueiros brasileiros Marquinhos e Beraldo e o atacante Ousmane Dembélé são dúvidas por problemas físicos e clínicos.
Do lado rubro-negro, a tendência é de força máxima. O técnico Filipe Luís deve repetir a base utilizada nas partidas anteriores, apostando na experiência e no entrosamento do elenco para tentar conquistar mais um título mundial para o clube.
Histórico de confrontos
Flamengo e Paris Saint-Germain se enfrentaram três vezes ao longo da história, todas em Paris, no Parc des Princes. O retrospecto é equilibrado, com uma vitória para cada lado e um empate.Os dois primeiros confrontos ocorreram em 1975 e 1979. Na primeira partida, o Fla venceu por 2 a 0, com dois gols de Luisinho Lemos. Na segunda, os parisienses saíram felizes ao triunfar por 3 a 1 (o gol rubro-negro foi marcado por Zico).
- Flamengo 2 x 0 Paris Saint-Germain 8 de outubro de 1975, amistoso
- Flamengo 1 x 3 Paris Saint-Germain 31 de agosto de 1979, amistoso
- Flamengo 1 x 1 Paris Saint-Germain 10 de julho de 1991, Torneio de Paris (Fla venceu nos pênaltis).
Prováveis escalações
Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Everton Cebolinha (Samuel Lino), Carrascal e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.
PSG: Safonov; Zaire-Emery, Zabarnyi (Marquinhos), Willian Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz e João Neves; Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos (Dembélé) e Barcola. Técnico: Luis Enrique.
A partida terá arbitragem catari e será comanda por Al Jassim Abdulrahman, além dos assistentes Al Marri Taleb e Al Maqaled Saoud.
Saiba*
Data: quarta-feira, 17 de dezembro
Horário: 13h (de MS)
Local: Estádio Ahmad Bin Ali, Al Rayyan, Catar
Onde assistir: TV Globo, SporTV, GeTV, CazéTV e FIFA+