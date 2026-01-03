Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Santos anuncia volta de Gabigol, revelado nas categorias de base

Atacante do Cruzeiro chega ao clube por empréstimo até o fim do ano

agência brasil

03/01/2026 - 22h00
Revelado pelas categorias de base do Santos, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, está de volta à Vila Belmiro. O clube santista anunciou neste sábado (3) a contratação do jogador de 29 anos, por empréstimo do Cruzeiro, até o final da temporada de 2026.

"Menino da Vila, santista e cruel. Gabriel Barbosa está de volta ao Santos FC! O atacante assinou contrato de empréstimo junto ao Cruzeiro com validade até o fim do ano", disse o clube santista, em nota oficial, que não citou o valor da negociação.

Poucas horas após o anúncio, Gabigol participou das primeiras atividades físicas com o elenco do Santos no Centro de Treinamento (CT) Rei Pelé, na Baixada Santista.

A história de Gabigol com o Santos começa em 2004, quando inicia na base do clube aos oito anos. O menino nascido em São Bernardo do Campo fora descoberto pelo ex-meio campista da seleção Zito – eterno capitão do Peixe – quando jogava no futsal. Nove anos depois, ele estreava como jogador profissional. Durante a primeira passagem (2013-2016), Gabigol ajudou o time a conquistar o bicampeonato paulista (2015 e 2016), foi três vezes artilheiro da Copa do Brasil (de 2014, 2015 e 2018) e uma vez do Campeonato Brasileiro (2018).

Durante os seis anos longe do clube santista, Gabigol defendeu o Inter de Milão (Itália), Benfica (Portugal), Flamengo e, por último. o Cruzeiro.

TÊNIS

Brasileiro João Fonseca participa de ação com boleiros no ATP de Brisbane

Antes mesmo de iniciar temporada carioca já ganhou espaço no noticiário esportivo sendo grande atração de ação promocional

02/01/2026 12h00

Sensação da última temporada, Fonseca será um dos cabeças de chave da competição australiana

Sensação da última temporada, Fonseca será um dos cabeças de chave da competição australiana Reprodução/X/João Fonseca

A temporada 2026 ainda não começou, mas o brasileiro João Fonseca já ganhou espaço no noticiário esportivo. Nesta sexta-feira, em Brisbane, na Austrália, o carioca de 19 anos participou de uma atividade com os boleiros do ATP 250 de Brisbane. Ele foi a grande atração da ação promocional.

Escolhido pela organização da competição, o tenista número 1 do Brasil foi bastante solícito no evento com as crianças. Ele distribuiu autógrafos, tirou fotos com os pequenos fãs e ainda deu conselhos e dicas para os jovens.

Sensação da última temporada, Fonseca será um dos cabeças de chave da competição australiana. O torneio de Brisbane vai contar com nomes como o russo Daniil Medvedev, o espanhol Alejandro Davidovich, o checo Jiri Lehecka e o norte-americano Tommy Paul.

O sorteio da chave que vai definir a ordem dos confrontos e o primeiro adversário do brasileiro vai ser realizado neste sábado O ATP 250, que tem início nesta segunda-feira, vai ser o seu primeiro compromisso no ano.

A Austrália vai continuar como o destino do carioca neste mês de janeiro. A partir do dia 12, ele entra em ação para disputar o ATP 250 de Adelaide. Na semana seguinte, o desafio será o Australian Open, que começa a partir do dia 18.

 

CALENDÁRIO ESPORTIVO

Em ano de Copa do Mundo, Brasileirão vai começar mais cedo

Copa do Mundo de EUA, México e Canadá começa em 11 de junho; confira o calendário completo

02/01/2026 09h30

Bola da Copa do Mundo que será realizada a partir de junho na América do Norte com o troféu mais desejado da temporada

Bola da Copa do Mundo que será realizada a partir de junho na América do Norte com o troféu mais desejado da temporada Divulgação

O calendário esportivo de 2026 tem como maior destaque a disputa da Copa do Mundo, organizada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), que ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Sob novo formato a partir desta edição, a competição contará com 48 equipes na disputa, 16 a mais do que em 2022, no Catar, com o número total de partidas passando de 64 para 104.

As seleções serão divididas em 12 grupos, com quatro times em cada um. Os dois primeiros de cada chave avançarão, mais os 8 melhores terceiros colocados, com 32 seleções passando a se enfrentar em jogos de mata-mata.

A seleção brasileira de Carlo Ancelotti está no Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti.

A fase de grupos vai até o dia 27 de junho, com o início no dia seguinte dos jogos eliminatórios. As oitavas de final serão realizadas de 4 a 7 de julho, com as quartas de final de 9 a 11 de julho e as semifinais nos dias 14 e 15 do mesmo mês.

O ano de 2026 também será marcado pela implementação do novo calendário do futebol brasileiro, que, segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), visa reduzir a carga de jogos dos times da elite, e, ao mesmo tempo, ampliar a oportunidade em competições nacionais para equipes que passavam meses inativas.

Os campeonatos estaduais serão reduzidos, passando de 16 datas em 2025 para 11 a partir desta temporada, com a manutenção do período de duração de 11 de janeiro a 8 de março.

O Campeonato Brasileiro passará a ser disputado ao longo de todo o ano, de 28 de janeiro a 2 de dezembro, com pausa para a Copa do Mundo, seguindo o formato de disputa por pontos corridos.

A Copa do Brasil, por sua vez, terá final em jogo único, em vez de jogos de ida e volta, com um aumento de 92 para 126 clubes.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior se mantém – como o torneio que abre os trabalhos no futebol brasileiro, com início previsto para 2 de janeiro. A final, como de praxe, será no dia 25 de janeiro, no aniversário da capital paulista.

Serão 128 equipes de todo o Brasil na disputa pela taça, conquistada na edição passada pelo São Paulo.

No tênis, as atenções da torcida brasileira seguirão voltadas para o desempenho de João Fonseca em quadra, com o Australian Open – primeiro Grand Slam do ano – programado para começar em 18 de janeiro.

Algumas semanas depois, o tenista carioca, atual número 24 do mundo, deve voltar a defender as cores do Brasil na primeira rodada da Copa Davis, contra o Canadá, na casa do adversário, entre os dias 6 e 8 de fevereiro. Quem passar encara o vencedor do confronto entre França – algoz do Brasil em 2025 – e Eslováquia.

Na sequência, João volta a jogar em casa, no Rio Open, a partir de 14 de fevereiro.

Também em fevereiro, entre os dias 6 e 22, acontecem os Jogos Olímpicos de Inverno, nas cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália, com o norueguês naturalizado brasileiro Lucas Pinheiro Braathen, do esqui alpino, podendo trazer a primeira medalha do País na história do evento.

O ano reserva ainda o Ultimate Championship, nova competição bianual da World Athletics (a federação internacional de atletismo) que reunirá a elite do atletismo mundial, de 11 a 13 de setembro, em Budapeste, e o Mundial de Judô, em Baku, de 4 a 11 de outubro.

Haverá também no segundo semestre o Mundial de Natação disputado em piscina curta, de 1º a 6 de dezembro, em Pequim.

O calendário esportivo brasileiro termina mais uma vez com a Corrida de São Silvestre, com os atletas percorrendo 15 km pelas ruas da capital paulista.

*Saiba

Principais eventos:

Janeiro – início da Série A do Brasileiro e de estaduais de futebol.
Fevereiro – início da Copa do Brasil , da Libertadores e da Fórmula 1.
Março – Copa Sul-Americana.
Junho – Copa do Mundo.

 

