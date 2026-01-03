Santos anuncia volta de Gabigol, revelado nas categorias de base

CALENDÁRIO ESPORTIVO

Copa do Mundo de EUA, México e Canadá começa em 11 de junho; confira o calendário completo

Bola da Copa do Mundo que será realizada a partir de junho na América do Norte com o troféu mais desejado da temporada Divulgação

O calendário esportivo de 2026 tem como maior destaque a disputa da Copa do Mundo, organizada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), que ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Sob novo formato a partir desta edição, a competição contará com 48 equipes na disputa, 16 a mais do que em 2022, no Catar, com o número total de partidas passando de 64 para 104.

As seleções serão divididas em 12 grupos, com quatro times em cada um. Os dois primeiros de cada chave avançarão, mais os 8 melhores terceiros colocados, com 32 seleções passando a se enfrentar em jogos de mata-mata.

A seleção brasileira de Carlo Ancelotti está no Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti.

A fase de grupos vai até o dia 27 de junho, com o início no dia seguinte dos jogos eliminatórios. As oitavas de final serão realizadas de 4 a 7 de julho, com as quartas de final de 9 a 11 de julho e as semifinais nos dias 14 e 15 do mesmo mês.

O ano de 2026 também será marcado pela implementação do novo calendário do futebol brasileiro, que, segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), visa reduzir a carga de jogos dos times da elite, e, ao mesmo tempo, ampliar a oportunidade em competições nacionais para equipes que passavam meses inativas.

Os campeonatos estaduais serão reduzidos, passando de 16 datas em 2025 para 11 a partir desta temporada, com a manutenção do período de duração de 11 de janeiro a 8 de março.

O Campeonato Brasileiro passará a ser disputado ao longo de todo o ano, de 28 de janeiro a 2 de dezembro, com pausa para a Copa do Mundo, seguindo o formato de disputa por pontos corridos.

A Copa do Brasil, por sua vez, terá final em jogo único, em vez de jogos de ida e volta, com um aumento de 92 para 126 clubes.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior se mantém – como o torneio que abre os trabalhos no futebol brasileiro, com início previsto para 2 de janeiro. A final, como de praxe, será no dia 25 de janeiro, no aniversário da capital paulista.

Serão 128 equipes de todo o Brasil na disputa pela taça, conquistada na edição passada pelo São Paulo.

No tênis, as atenções da torcida brasileira seguirão voltadas para o desempenho de João Fonseca em quadra, com o Australian Open – primeiro Grand Slam do ano – programado para começar em 18 de janeiro.

Algumas semanas depois, o tenista carioca, atual número 24 do mundo, deve voltar a defender as cores do Brasil na primeira rodada da Copa Davis, contra o Canadá, na casa do adversário, entre os dias 6 e 8 de fevereiro. Quem passar encara o vencedor do confronto entre França – algoz do Brasil em 2025 – e Eslováquia.

Na sequência, João volta a jogar em casa, no Rio Open, a partir de 14 de fevereiro.

Também em fevereiro, entre os dias 6 e 22, acontecem os Jogos Olímpicos de Inverno, nas cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália, com o norueguês naturalizado brasileiro Lucas Pinheiro Braathen, do esqui alpino, podendo trazer a primeira medalha do País na história do evento.

O ano reserva ainda o Ultimate Championship, nova competição bianual da World Athletics (a federação internacional de atletismo) que reunirá a elite do atletismo mundial, de 11 a 13 de setembro, em Budapeste, e o Mundial de Judô, em Baku, de 4 a 11 de outubro.

Haverá também no segundo semestre o Mundial de Natação disputado em piscina curta, de 1º a 6 de dezembro, em Pequim.

O calendário esportivo brasileiro termina mais uma vez com a Corrida de São Silvestre, com os atletas percorrendo 15 km pelas ruas da capital paulista.

* Saiba

Principais eventos:

Janeiro – início da Série A do Brasileiro e de estaduais de futebol.

Fevereiro – início da Copa do Brasil , da Libertadores e da Fórmula 1.

Março – Copa Sul-Americana.

Junho – Copa do Mundo.

Assine o Correio do Estado