Esportes

SPFC

São Paulo anuncia renovação de contrato do atacante Luciano até dezembro de 2028

Também há metas previstas que podem estender o acordo automaticamente por mais uma temporada, até o fim de 2029

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

20/02/2026 - 23h00
O São Paulo garantiu a permanência de um de seus principais nomes do elenco. O clube acertou a renovação contratual do atacante Luciano até 31 de dezembro de 2028, com metas previstas que podem estender o acordo automaticamente por mais uma temporada, até o fim de 2029.

"O São Paulo acertou a renovação do contrato de Luciano até 31 de dezembro de 2028, com metas estipuladas para uma prorrogação automática até 31 de dezembro de 2029", escreveu o clube em seu perfil no X.

Identificado com a torcida, o camisa 10 comemorou a continuidade da trajetória no clube do Morumbi e destacou o vínculo emocional criado ao longo dos anos.

"O que me deixa mais feliz é ouvir que o Luciano é intenso como um torcedor dentro do campo, que o Luciano representa o sentimento dos são-paulinos. Vivi momentos que vão ficar pra sempre na memória, na minha e da minha família, e quero continuar escrevendo essa história", disse Luciano.

Para a diretoria, a renovação simboliza a valorização de um atleta que alia desempenho e liderança. O presidente Harry Massis Júnior ressaltou a importância do atacante no planejamento esportivo.

"Luciano é um pilar do nosso elenco. Tem números consistentes desde que chegou ao clube, conquistou o respeito do torcedor são-paulino e com certeza continuará colaborando para os objetivos do clube. É uma satisfação garantir a permanência dele por mais tempo", comentou.

No mesmo tom, o executivo de futebol Rui Costa apontou que a decisão vai além das estatísticas. "A renovação do Luciano foi referendada por ele próprio, no dia a dia. Dentro de campo, com números representativos, e fora dele, com uma posição de liderança cada vez mais acentuada dentro do nosso grupo. Ter jogadores com esse grau de identificação com o torcedor é algo que consideramos preponderante", avaliou.

Luciano chegou ao São Paulo em agosto de 2020, após passagem pelo Grêmio, e não demorou a se destacar. Logo em sua primeira temporada, terminou como artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 18 gols, dividindo o posto com Claudinho, então no Red Bull Bragantino.

Desde então, construiu números expressivos: são 330 partidas disputadas e 105 gols marcados com a camisa tricolor, além de 33 assistências. O atacante já figura como o 18º maior artilheiro da história do clube e ocupa o terceiro lugar entre os goleadores do São Paulo neste século, atrás apenas de Luis Fabiano e Rogério Ceni.

O atacante foi decisivo na conquista do Campeonato Paulista de 2021, ao marcar na final contra o Palmeiras, e ajudou o clube a levantar os inéditos troféus da Copa do Brasil, em 2023, e da Supercopa Rei, em 2024.

COPA DO BRASIL

FC Pantanal perde e é eliminado da Copa do Brasil

Clube encerra sua primeira participação na competição nacional com derrota por 2 a 0

19/02/2026 11h40

Reprodução Redes Sociais / Pantanal FC

Em estreia na competição nacional, o Futebol Clube Pantanal perdeu para o Ji-Paraná Futebol Clube (RO) em partida válida pela Copa do Brasil na noite de ontem (18). A equipe sul-mato-grossense foi a Rondônia para o confronto na casa do time adversário e encerrou a sua primeira participação sem gols.

Pantanal FC encerra a curta primeira participação na competição nacional - Foto: Reprodução Redes Sociais / Pantanal FC

Disputada no Estádio Biancão, a partida da SAF Pantanal contra o líder do Campeonato Rondoniense foi intensa e de oportunidades no início. Isso porque o primeiro gol do Ji-Paraná foi aos 14 minutos do primeiro tempo e o segundo aos cinco minutos do segundo tempo.

No primeiro gol do 'Galão da BR', o atacante Juan Palácios recebeu o passe na entrada da área e tocou na saída do goleiro Flaysmar. Já no segundo gol, com chute fora da área, próximo a meia lua, Wesley Lelo ampliou o placar para o time da casa.

O Pantanal tentou buscar converter o resultado e a melhor chance foi quando ficou cara a cara com o gol adversário, mas foi desperdiçada com a finalização para fora. As demais oportunidades foram de ataques que não se concluíram e algumas defesas do goleiro Evandro, um dos destaques da partida.

A primeira participação da equipe campo-grandense na Copa do Brasil se encerra, mas o time sai do torneio com R$ 400 mil da primeira fase. Agora, o Pantanal foca no Campeonato Sul-Mato-Grossense, em que ocupa a sexta posição, com oito pontos acumulando três derrotas, dois empates e duas derrotas.

Operário-MS

O terceiro representante de Mato Grosso do Sul na competição é o Operário-MS, em sua 14ª participação na Copa do Brasil. A equipe está na segunda rodada da primeira fase e joga contra o ASA (AL) na próxima quarta-feira (25), no Estádio Fumeirão, às 19h.

COPA DO BRASIL

Ivinhema ganha em casa e segue na Copa do Brasil

Time venceu por 1 a 0 em cima do Independente-AP e garantiu classificação para próxima fase na competição nacional

19/02/2026 10h40

Fogliato (5) foi o herói da classificação do Ivinhema, marcando o gol da vitória no Saraivão

Fogliato (5) foi o herói da classificação do Ivinhema, marcando o gol da vitória no Saraivão Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia)

Apesar do placar de apenas um gol, o Ivinhema Futebol Clube fez história ao garantir a vitória em cima do time Independente Esporte Clube (AP) em disputa válida pela primeira rodada da primeira fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (18).

Com a vitória, o Azulão do Vale garante feito inédito ao continuar na disputa da Copa do Brasil, devido a essa ser a primeira vez que o clube consegue avançar para a segunda fase da competição em quatro participações.

A partida iniciou às 19h30, no Estádio Saraivão, em Mato Grosso do Sul, e com um início de jogo de poucos chutes a gol, a melhor chance no primeiro tempo foi do visitante Independente, aos 34 minutos em bola parada. O clube da casa também arriscou de fora da área, mas sem acertos.

Porém no segundo tempo, aos 37 minutos, em mais um chute de fora da área, o volante Douglas Fogliato recebeu a bola do atacante Eliezer e acertou o gol sem chance para o goleiro amapaense.

Fogliato (5) foi o herói da classificação do Ivinhema, marcando o gol da vitória no SaraivãoIvinhema garantiu vitória e classificação aos 37 minutos do segundo tempo -  Foto: Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

Com placar a favor do Ivinhema, o time ainda teve mais uma chance de ampliar a diferença, mas sem sucesso. O Independente tentou correr atrás, com mais uma oportunidade de empatar o jogo e levar a decisão aos pênaltis, mas não deu para o clube visitante.

Após o jogo, o técnico do Independente disse à imprensa local que a longa viagem do time e a falta de ritmo prejudicaram o desempenho dos jogadores em campo.

Esse foi o segundo jogo do clube amapaense na temporada, e o oitavo do time sul-mato-grossense.

Agora, o Ivinhema segue para próxima fase e enfrenta o Volta Redonda (RJ), na primeira quarta-feira de março (04), às 19h, com local a definir ainda.

*Saiba

A primeira fase da Copa do Brasil é disputada em jogos únicos e participam desta etapa os 28 clubes piores colocados no Ranking da CBF, em busca de vagas na fase seguinte. Os jogos desta primeira fase acontecem na casa do time da pior posição no ranking entre os confrontos.

A segunda fase conta com os 14 classificados da primeira que se somam a outros 74 clubes e acontece entre 24 de fevereiro e 5 de março, também em jogo único.

