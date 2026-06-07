Seleção feminina de vôlei vence jogaço de cinco sets e encerra invencibilidade da Itália

de ms para a copa

O volante foi convocado no início deste domingo pela CBF para substituir o lateral Wesley, que sofreu uma lesão durante o amistoso contra o Egito ontem (6) à noite

A seis dias da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, o campo-grandense Éderson dos Santos, de 26 anos, foi convocado para integrar a equipe do Brasil na competição, substituindo o lateral Wesley, que sofreu uma lesão na coxa esquerda após o amistoso contra o Egito na noite de ontem (6).

O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no início da tarde deste domingo (7).

O volante já havia aparecido na lista de pré-convocados para a Copa, divulgada em maio, mas não chegou a ser convocado na lista oficial de Carlo Ancelotti. Ele já havia jogado com a camisa da Seleção em 2024, somando três partidas com a amarelinha, acumulando um total de 107 minutos em campo.

Agora, com a baixa do lateral, Éderson passa a integrar a delegação brasileira já nesta segunda-feira (8), nos Estados Unidos, às vésperas do jogo de estreia na Copa contra o Marrocos no próximo sábado (13). Com a convocação, um sul-mato-grossense entra em campo com a amarelinha novamente após 32 anos.

Trajetória

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero.

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros.

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta.

De acordo com o Transfermarkt, site especializado em mercado de transferências, Éderson vale 45 milhões de euros (R$ 268,3 milhões na cotação atual).

Sorte de MS

Esta não é a primeira vez que um campo-grandense faz parte do time oficial do Brasil em uma Copa do Mundo. O jogador Muller, natural de Campo Grande, participou das competições em 1986, 1990 e 1994,como ponta direita.

Coincidência ou não, a última vez que um nativo da Capital jogou com a camisa da CBF em uma Copa do Mundo, o Brasil foi campeão da competição, trazendo para casa o título de Tetra, também nos Estado Unidos.

Nascido em 31 de janeiro de 1966, Luis Antônio Corrêa da Costa, o Muller começou sua carreira no Operário, despontando, em seguida, com a camisa do São Paulo e um dos poucos jogadores a atuar em cinco grandes clubes de São Paulo: São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians e Portuguesa.

Atualmente é comentarista do programa "Mesa Redonda", da TV Gazeta de São Paulo.



Em 17 de outubro de 2024 foi anunciado pela Record TV, para ser comentarista da emissora paulistana que conseguiu a parceria de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro ao lado da TV Globo.