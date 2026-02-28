Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

FUTEBOL

Seleção feminina derrota Costa Rica em primeiro amistoso de 2026

Brasil abre boa vantagem, quase cede empate, mas ganha alívio no fim

Agência Brasil

28/02/2026 - 10h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A temporada 2026 começou para a seleção feminina de futebol. Nesta sexta-feira (27), as brasileiras derrotaram a Costa Rica por 5 a 2 no Estádio Alejandro Morera Soto, em Alajuela, casa das adversárias, no primeiro compromisso do ano. A equipe canarinho abriu 3 a 0, quase sofreu o empate, mas garantiu o resultado positivo.

O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 18h (horário de Brasília), no Centro de Treinamento da Federação Mexicana de Futebol, na cidade de Toluca, para enfrentar a Venezuela. Três dias depois, a equipe canarinho terá como rival o próprio México, às 20h, no Estádio Ciudad de los Deportes, na capital do país adversário.

Kerolin, camisa 10 da Seleção Brasileira Feminina de FutebolKerolin, camisa 10 da Seleção Brasileira Feminina de Futebol - Foto: Lívia Villas Boas/Staff Images/CBF

O técnico Arthur Elias mandou a campo uma formação bastante ofensiva, com apenas uma meio-campista - a volante Duda Sampaio - e cinco jogadoras de ataque: Kerolin, Bia Zaneratto, Taina Maranhão, Jaqueline e Jheniffer.

A veterana Tamires, que não era chamada desde a conquista da prata olímpica, em 2024, foi titular na lateral esquerda, com Fe Palermo na direita, Mariza e Thaís Ferreira na zaga e a estreante Thaís Lima, de 17 anos, no gol. A jovem nasceu em Portugal, mas é filha de pai brasileiro e mãe angolana e escolheu defender a seleção canarinho.

Das atletas que saíram jogando nesta sexta, sete atuam no Campeonato Brasileiro Feminino, transmitido ao vivo pela TV Brasil. O Corinthians, atual hexacampeão, foi o clube mais representado, com quatro jogadoras (Duda Sampaio, Jaqueline, Tamires e Thaís Ferreira). As outras três (Bia Zaneratto, Taina Maranhão e Fe Palermo) jogam no Palmeiras.

 

A grande diferença técnica entre as duas seleções se escancarou desde os primeiros minutos, com amplo domínio brasileiro. Aos dez minutos, Duda Sampaio deu belo passe para Kerolin, nas costas da marcação da Costa Rica.

A atacante do Manchester City (Inglaterra) bateu por cobertura, na saída da goleira Daniela Solera, para abrir o marcador. Três minutos depois, Taina Maranhão recebeu pela esquerda, entrou na área e rolou para Jheniffer concluir de primeira e aumentar a vantagem.

O Brasil chegou ao terceiro gol aos 27 minutos, com Taina Maranhão. A jogadora do Palmeiras foi mais uma vez lançada pela esquerda, encarou a marcação e, desta vez, chutou rasteiro, no canto direito de Solera, marcando o primeiro dela pela seleção principal.

A atacante até balançou as redes novamente aos 34, na sobra de uma finalização de Bia Zaneratto, mas o lance foi anulado por impedimento.

Displicência, susto e alívio

A facilidade com a qual as brasileiras controlavam a partida deu lugar à displicência na conclusão das jogadas e bobeiras no sistema defensivo. A Costa Rica, aproveitando a desatenção do Brasil, descontou aos seis minutos do segundo tempo, com Priscila Chinchilla.

A atacante, que atua no Atlético de Madrid (Espanha), foi lançada e se antecipou a Thaís Lima com um toque por cima da goleira, antes de concluir para as redes vazias.

O gol animou as donas da casa, que contaram com outro erro defensivo para diminuir mais a desvantagem. Aos 21 minutos, Chinchilla pressionou a saída de bola do Brasil na pequena área, desarmou Thaís Lima após a goleira receber de Mariza e fez o segundo das anfitriãs, para desespero de Arthur Elias e celebração de Lindsay Camila, técnica brasileira que comanda a Costa Rica desde outubro do ano passado.

Para alívio da seleção canarinho, aos 33, Taina Maranhão, principal nome brasileiro na partida, enfrentou a marcação e sofreu pênalti da zagueira Emily Flores. A atacante Adriana, que entrou na etapa final no lugar de Bia Zaneratto, cobrou com força, no ângulo direito de Solera.

Ainda deu tempo, nos acréscimos, de Jheniffer receber de Adriana na área e anotar o segundo dela na partida e o quinto do Brasil, fechando o placar em Alajuela.

1ª fase

Seis times brigam pela classificação na última rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense

Naviraí, Operário e Bataguassu já estão classificados, enquanto demais clubes batalham tanto pela vaga quanto para escapar do rebaixamento

27/02/2026 16h00

Compartilhar
Naviraiense e Operário já estão classificados

Naviraiense e Operário já estão classificados Foto: Rodrigo Moreira / @rmp.fotografia

Continue Lendo...

A última rodada da primeira fase do Campeonato Sul-Mato-Grossense será disputada neste fim de semana, com três times já classificados para a próxima etapa e outros seis brigando tanto por uma vaga quanto para escapar do rebaixamento.

A nona rodada terá cinco jogos, sendo um no sábado (28), em Campo Grande, e quatro no domingo (1º), em Dourados, Costa Rica, Rio Brilhante e mais um na Capital.

O líder Naviraiense já está garantido na semifinal, assim como o Operário e o Bataguassu, que ocupam, momentaneamente, a segunda e a terceira colocação. Eles duelam entre si neste sábado.

Todos os demais seis clubes têm chances tanto de classificação quanto de rebaixamento para a série B. Isto porque apenas quatro pontos separam o quarto colocado, Ivinhema, do lanterna, Águia Negra. 

Desta forma, há chance de todas as combinações possíveis, a depender do resultado de cada confronto.

Veja os possíveis cenários para cada time:

  • CE Naviraiense

Líder com 15 pontos, o Naviraiense já está garantido na semifinal, mas a última rodada vai definir se em primeiro ou segundo. Se vencer o Águia Negra, termina na ponta da tabela, já caso perca, dependerá de outros resultados.

  • Operário FC

Com 14 pontos, o Galo enfrenta o Bataguassu em disputa direta pela segunda vaga na semifinal. Um empate é suficiente para isso, mas só a vitória possibilita a disputa pela liderança.

  • AA Bataguassu

Com 12 pontos e na terceira posição, o Bataguassu está garantido na segunda fase, mas também resta saber em qual posição. Se vencer o Operário, toma a segunda posição do adversário e pula direto para a semifinal. Se perder, pode cair posições na classificação final.

  • Ivinhema FC

A classificação está muito perto. Com 11 pontos, o Ivinhema ocupa a quarta posição e um empate com o FC Pantanal garante matematicamente o time na segunda fase. Se derrotado, terá que torcer por resultados favoráveis para avançar.

  • Corumbaense FC

Quinto colocado com dez pontos, o Corumbaense enfrenta o Costa Rica fora de casa e só a vitória garante classificação sem depender de outros resultados. Se empatar, precisa de resultados favoráveis para terminar entre os seis primeiros.

  • Dourados AC

Com nove pontos, o DAC fecha a zona de classificação devido ao saldo de gols. Joga em casa contra o Aquidauana em disputa direta pela classificação e precisa da vitória para avançar sem fazer contas. Se perder, pode até terminar entre os rebaixados.

  • CR Aquidauana

O Aquidauana também tem nove pontos e, se vencer o confronto com o DAC, garante vaga na zona de classificação. Assim como o adversário, um tropeço pode significar retorno à Série B.

  • FC Pantanal

O tricolor de Campo Grande está pressionado com oito pontos e na oitava posição. Joga em casa contra o Ivinhema e a vitória pode valer a classificação. Uma derrota, porém, deixa o time perto do rebaixamento, precisando torcer por derrotas de Águia Negra e Costa Rica.

  • Costa Rica EC

Primeiro na zona de rebaixamento com oito pontos, o Costa Rica recebe o Corumbaense e apenas uma vitória em casa faria o time escapar direto rebaixamento, podendo até estar entre os classificados. Em caso de empate, torce por derrotas de CRA e Pantanal e, no máximo, empate do Águia Negra.

  • EC Águia Negra

Lanterna com apenas sete pontos, o time de Rio Brilhante recebe o líder Naviraiense e a vitória, combinada com os confrontos diretos, pode fazer o time escapar do rebaixamento.

Última Rodada

Sábado - 18h

  • Operário FC x AA Bataguassu - Estádio Jacques da Luz

Domingo - 15h

  • Dourados AC x CR Aquidauana - Estádio Douradão
  • EC Águia Negra x CE Naviraiense - Estádio Ninho da Águia
  • Costa Rica EC x Corumbaense FC - Estádio Laertão
  • FC Pantanal x Ivinhema FC - Estádio Jacques da Luz

LAR DOCE LAR

Ivinhema volta a jogar em casa pela Copa do Brasil

Segundo jogo do time na competição nacional será novamente no Saraivão, na próxima quarta-feira (04)

27/02/2026 13h00

Compartilhar

Rodrigo Moreira/@rmp.fotografia

Continue Lendo...

Em terras e campo conhecido, o Ivinhema Futebol Clube retorna a jogar no Saraivão pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (04). O time que jogou a estreia no próprio Estádio, tem essa vantagem e pode mais uma vez se classificar em casa.

Na semana passada (18), o Azulão do Vale enfrentou o Independente Esporte Clube, e conquistou a vitória por 1 a 0 em cima do time amapaense com gol de fora da área do volante Douglas Fogliato, aos 37 minutos do segundo tempo.

Fogliato foi o herói da classificação do Ivinhema, marcando o gol da vitória no Saraivão contra o Independente-AP - Foto: Rodrigo Moreira

Agora, o próximo confronto que pode classificar o time para a terceira e última antes da fase de grupos da competição nacional é contra o Volta Redonda Futebol Clube (RJ), às 18h no horário de Mato Grosso do Sul.

Histórico

O adversário do clube sul-mato-grossense, o Volta Redonda-RJ está na série C do Campeonato Brasileiro e ainda disputa antes do confronto contra o Ivinhema, a semifinal do Campeonato Carioca contra o Bangu válido pelo jogo de volta.

Na temporada desse ano, o clube já disputou oito jogos, acumulando 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas no Campeonato Carioca, além de mais uma derrota para o Bangu no primeiro jogo válido pela semifinal da competição.

Já o Ivinhema acumula oito jogos no Campeonato Sul-Mato-Grossense, sendo 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas e ocupa a quarta colocação. Além de mais uma vitória na conta na Copa do Brasil, em cima do Independete-AP.

Inédito

Essa é a primeira vez que o Azulão do Vale disputa a competição e já garante feito inédito com a vitória sobre o Independente. A história ainda pode se tornar mais inesquecível para o clube se ganhar do Volta Redonda e conseguir a classificação para a terceira fase.

Nessa etapa outro clube do Estado, o Operário já está classificado. Após 32 anos, o futebol sul-mato-grossense retornou a terceira fase da Copa do Brasil, e caso o Ivinhema vença serão dois representantes, feito esse pra ficar na história do esportivo do Estado.

Em caso de classificação do Azulão do Vale, o time enfrenta o América Futebol Clube, do Rio Grande do Norte.

> Serviço

Partida: Ivinhema x Volta Redonda
Data: quarta-feira - 04/03
Horário: às 18h (MS)
Local: Estádio Saraivão
Ingressos: os ingressos já estão disponíveis antecipadamente por R$ 30,00

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Viagens pelo famoso 'Trem da Morte' para passageiros volta a partir de 27 de fevereiro
turismo

/ 2 dias

Viagens pelo famoso 'Trem da Morte' para passageiros volta a partir de 27 de fevereiro

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6962, quinta-feira (26/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6962, quinta-feira (26/02): veja o rateio

3

Desembargador mandou soltar megatraficante antes mesmo da distribuição do habeas corpus
punido pelo cnj

/ 1 dia

Desembargador mandou soltar megatraficante antes mesmo da distribuição do habeas corpus

4

BR-163 deve receber investimento de mais de R$ 1 bilhão ao longo deste ano
ESTRADA

/ 2 dias

BR-163 deve receber investimento de mais de R$ 1 bilhão ao longo deste ano

5

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2977, quinta-feira (26/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2977, quinta-feira (26/02): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Juliane Penteado

/ 1 dia

Lei do Descongela: o que muda para os servidores públicos e os impactos no direito previdenciário
Seguro rural e clima extremo
Provenzano

/ 2 dias

Seguro rural e clima extremo
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 20/02/2026

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 19/02/2026

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono