Esportes

AUTOMOBILISMO

Stock Car divulga calendário de 2026, com Corrida do Milhão e prova de endurance

Principal competição de automobilismo brasileiro veio à Campo Grande em 2025, mas deixa Mato Grosso do Sul fora da rota na temporada deste ano

Noysle Carvalho

03/01/2026 - 12h00
Stock Car anuncia calendário de 2026 de cinco categorias, a principal BRB Stock Car Pro Series, trará de volta a Corrida do Milhão e irá realizar sua primeira prova no estilo endurance (resistência), com três horas de duração.

A categoria Pro Series esteve em Mato Grosso do Sul em outubro, durante a temporada de 2025. Porém, neste ano o Autódromo Internacional Orlando Moura, de Campo Grande, não aparece na rota da competição de automobilismo.

No entanto, a Vicar confirmou a estreia do autódromo de Chapecó (SC) nesta temporada, e também do novo traçado de Goiânia, que foi totalmente reformado para receber a MotoGP.

Algumas etapas foram mantidas, como a de Cuiabá (MT), que estreou o autódromo na modalidade em 2025, e é marcada pela corrida no período noturno. Além da prova no traçado de Brasília (DF), que também estreou na categoria no ano passado.

A abertura da BRB Stock Car Pro acontecerá em Curvelo (MS), no dia 8 de março e dividirá o evento com a Banco BRB TCR South America e TCR Brasil Banco BRB. As demais categorias da Vicar – Turismo Nacional (TN), Stock Light e Fórmula 4 (F-4) iniciam suas temporadas logo após a estreia da categoria principal.

  • Stock Car Pro - 8 de março
  • Banco BRB Touring Car Racing South America - 8 de março
  • Touring Car Racing Brasil Banco BRB - 8 de março
  • Turismo Nacional - 23 de março
  • Stock Light - 26 de abril
  • Fórmula 4 - 26 de abril

Após as suas estreias, as provas das quatro categorias se manterão em conjunto com as provas da Stock Car Pro. Com exceção apenas da prova de Fórmula 4 de Interlagos, que será realizada como suporte do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, em 8 de novembro.

Os principais destaques do calendário desta temporada de 2026 são a Corrida do Milhão, em 27 de setembro, em Brasília, e a primeira prova de Endurance, no dia 18 de outubro em Goiânia.

Confira o calendário com as datas, locais e categorias:

  • 08/03/2026 – Curvelo (MG) – Stock Pro, TCR
  • 29/03/2026 – Santa Cruz do Sul (RS) – Stock Pro, TN, TCR
  • 26/04/2026 – Interlagos (SP) – Stock Pro, Stock Light, TCR, F-4
  • 17/05/2026 – Goiânia (GO) – Stock Pro, Stock Light, TN, F-4
  • 13/06/2026 – Cuiabá (MT) – Etapa Noturna Stock Pro, Stock Light, TN, TCR, F-4
  • 26/07/2026 – Velocitta (SP) – Stock Pro, Stock Light, TCR
  • 09/08/2026 – Cascavel (PR) – Stock Pro, TN
  • 06/09/2026 – Chapecó (SC) – Stock Pro, Stock Light, TN
  • 27/09/2026 – Brasília (DF) – Corrida do Milhão Stock Pro, Stock Light, TN, F-4
  • 18/10/2026 – Goiânia (GO) – 3 Horas de Goiânia de Stock Pro, F-4
  • 08/11/2026 – Interlagos (SP) – F-4 (junto com Fórmula 1)
  • 15/11/2026 – Velopark (RS) – Stock Pro, TN

13/12/2026 – Interlagos (SP) – Super Final: Stock Pro, Stock Light, TN, F-4

Corrida do Milhão

Com premiação de R$ 1 milhão – o que garante o nome da corrida – a etapa tem característica de acontecer em apenas uma corrida, diferente das outras em que pode ter sprint e principal.

Em 2026, a corrida acontecerá no dia 27 de setembro, na pista de Brasília e é o maior destaque desta temporada.

Endurance

Caracterizada como prova de resistência de 3h, a etapa Endurance acontecerá em Goiânia, no dia 18 de outubro e marca os 47 anos de história da principal categoria brasileira – Stock Car.

*Saiba

O traçado de Goiânia para a Stock Car, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, é considerado um dos mais tradicionais por oferecer um circuito misto e o uso inovador do anel externo. O local passou por reformas, em razão da MotoGP, e rivaliza com Interlagos em termos de estrutura.

Além dessa pista, o circuito de Cuiabá, em Mato Grosso, e o traçado de Brasília, que estrearam em 2025 com sucesso na categoria, devem se posicionar entre as principais do continente sul-americano.
 

CALENDÁRIO ESPORTIVO

Em ano de Copa do Mundo, Brasileirão vai começar mais cedo

Copa do Mundo de EUA, México e Canadá começa em 11 de junho; confira o calendário completo

02/01/2026 09h30

Bola da Copa do Mundo que será realizada a partir de junho na América do Norte com o troféu mais desejado da temporada

Bola da Copa do Mundo que será realizada a partir de junho na América do Norte com o troféu mais desejado da temporada Divulgação

O calendário esportivo de 2026 tem como maior destaque a disputa da Copa do Mundo, organizada pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), que ocorrerá de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

Sob novo formato a partir desta edição, a competição contará com 48 equipes na disputa, 16 a mais do que em 2022, no Catar, com o número total de partidas passando de 64 para 104.

As seleções serão divididas em 12 grupos, com quatro times em cada um. Os dois primeiros de cada chave avançarão, mais os 8 melhores terceiros colocados, com 32 seleções passando a se enfrentar em jogos de mata-mata.

A seleção brasileira de Carlo Ancelotti está no Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti.

A fase de grupos vai até o dia 27 de junho, com o início no dia seguinte dos jogos eliminatórios. As oitavas de final serão realizadas de 4 a 7 de julho, com as quartas de final de 9 a 11 de julho e as semifinais nos dias 14 e 15 do mesmo mês.

O ano de 2026 também será marcado pela implementação do novo calendário do futebol brasileiro, que, segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), visa reduzir a carga de jogos dos times da elite, e, ao mesmo tempo, ampliar a oportunidade em competições nacionais para equipes que passavam meses inativas.

Os campeonatos estaduais serão reduzidos, passando de 16 datas em 2025 para 11 a partir desta temporada, com a manutenção do período de duração de 11 de janeiro a 8 de março.

O Campeonato Brasileiro passará a ser disputado ao longo de todo o ano, de 28 de janeiro a 2 de dezembro, com pausa para a Copa do Mundo, seguindo o formato de disputa por pontos corridos.

A Copa do Brasil, por sua vez, terá final em jogo único, em vez de jogos de ida e volta, com um aumento de 92 para 126 clubes.

A Copa São Paulo de Futebol Júnior se mantém – como o torneio que abre os trabalhos no futebol brasileiro, com início previsto para 2 de janeiro. A final, como de praxe, será no dia 25 de janeiro, no aniversário da capital paulista.

Serão 128 equipes de todo o Brasil na disputa pela taça, conquistada na edição passada pelo São Paulo.

No tênis, as atenções da torcida brasileira seguirão voltadas para o desempenho de João Fonseca em quadra, com o Australian Open – primeiro Grand Slam do ano – programado para começar em 18 de janeiro.

Algumas semanas depois, o tenista carioca, atual número 24 do mundo, deve voltar a defender as cores do Brasil na primeira rodada da Copa Davis, contra o Canadá, na casa do adversário, entre os dias 6 e 8 de fevereiro. Quem passar encara o vencedor do confronto entre França – algoz do Brasil em 2025 – e Eslováquia.

Na sequência, João volta a jogar em casa, no Rio Open, a partir de 14 de fevereiro.

Também em fevereiro, entre os dias 6 e 22, acontecem os Jogos Olímpicos de Inverno, nas cidades de Milão e Cortina d’Ampezzo, na Itália, com o norueguês naturalizado brasileiro Lucas Pinheiro Braathen, do esqui alpino, podendo trazer a primeira medalha do País na história do evento.

O ano reserva ainda o Ultimate Championship, nova competição bianual da World Athletics (a federação internacional de atletismo) que reunirá a elite do atletismo mundial, de 11 a 13 de setembro, em Budapeste, e o Mundial de Judô, em Baku, de 4 a 11 de outubro.

Haverá também no segundo semestre o Mundial de Natação disputado em piscina curta, de 1º a 6 de dezembro, em Pequim.

O calendário esportivo brasileiro termina mais uma vez com a Corrida de São Silvestre, com os atletas percorrendo 15 km pelas ruas da capital paulista.

*Saiba

Principais eventos:

Janeiro – início da Série A do Brasileiro e de estaduais de futebol.
Fevereiro – início da Copa do Brasil , da Libertadores e da Fórmula 1.
Março – Copa Sul-Americana.
Junho – Copa do Mundo.

 

Esporte

Calendário esportivo de 2026: anote na agenda as principais competições do ano

Veja as principais datas de eventos esportivos do ano

01/01/2026 23h00

Divulgação

Continue Lendo...

O ano de 2026 promete ser de muitas emoções no Esporte. Com Copa do Mundo de futebol masculino, Olimpíada de Inverno e muitas outras competições que trarão alegrias aos torcedores em todo o planeta.

O Estadão separou as principais datas de eventos esportivos para que sua agenda fique completa e não perca nada de importante.

Futebol

Estados Unidos, México e Canadá vão sediar a primeira Copa do Mundo com sede tripla. O Brasil jogará a primeira fase nas cidades de East Rutherford, Filadélfia e Miami e vai medir forças com Marrocos, Haiti e Escócia.

No futebol brasileiro, o calendário de 2026 traz uma série de modificações que merecem atenção. O Brasileirão começa mais cedo, e os Estaduais foram reduzidos. A Copa do Brasil agora terá final única.

Copinha: 02/01 a 25/01

Estaduais: 10/01 a 08/03

Copa América Masculina de Futsal: 24/01 a 01/02

Copa das Campeãs de Clubes (Feminino): 28/01 a 01/02, em Londres

Supercopa Rei: 01/02 (Flamengo x Corinthians)

Brasileirão: 28/01 a 02/12

Copa do Brasil: 18/02 a 06/12 (final em jogo único)

Libertadores: 03/02 a 28/11 (final em jogo único em Montevidéu)

Copa Sul-Americana: 03/03 a 21/11 (final em jogo único em Barranquilla)

Recopa Sul-Americana: 19/02 e 26/02 (Lanús x Flamengo)

Final da Champions League: 30/05, em Budapeste

Copa do Mundo: 11/06 a 19/07, nos EUA, México e Canadá

Intercontinental: 09/12 a 16/12

Jogos da seleção brasileira masculina

26/03 - Brasil x França, em Foxborough (EUA) - Amistoso

31/03 - Brasil x Croácia, em Orlando (EUA) - Amistoso

13/06 - Brasil x Marrocos, em East Rutherford (EUA) - Copa do Mundo

19/06 - Brasil x Haiti, na Filadélfia (EUA) - Copa do Mundo

24/06 - Escócia x Brasil, em Miami (EUA) - Copa do Mundo

21/09 a 06/10 - Até quatro amistosos - Data Fifa

09/11 a 17/11 - Até dois amistosos - Data Fifa

Jogos Olímpicos de Inverno

Em 2026, os Jogos Olímpicos de Inverno serão realizados na Itália, entre as cidades de Milão e Cortina D’Ampezzo, entre os dias 6 e 22 de fevereiro.

Atletismo

Campeonato Mundial de Atletismo Indoor: 20/03 a 22/03, em Torun (Polônia)

Maratona de São Paulo: 11 e 12/04

Maratona de Boston: 20/04

Maratona de Londres: 26/04

Maratona do Rio: 03/06 a 07/06

Campeonato Mundial de Atletismo Ultimate: 11 a 13/09, em Budapeste (Hungria)

Maratona de Nova York: 01/11

Volta Internacional da Pampulha: 06/12

101ª edição da Corrida de São Silvestre: 31/12

Basquete

Jogos das Estrelas da NBA: 15/02

Fim da temporada regular da NBA: 12/04

Finais da NBA: a partir de 04/06

Mundial Feminino: 04/09 a 13/09, em Berlim (Alemanha)

Boxe

Etapa da Copa do Mundo em Foz do Iguaçu: em abril

Ciclismo

Giro d’Italia: 08/05 a 31/05

Tour de France: 04/07 a 26/07

Mundial de BMX: 16 a 25/07, em Brisbane

Vuelta a Espanha: 22/08 a 13/09

Mundial de Downhill: 26/08 a 30/08, em Val di Sole (Itália)

Mundial de Ciclismo de Estrado: 20/09 a 27/09, em Montreal (Canadá)

Mundial de Ciclismo em Pista: 14/10 a 18/10, em Xangai (China)

Canoagem

Campeonato Mundial canoagem slalom: 21/07 a 26/07, em Oklahoma (EUA)

Futebol Americano

Super Bowl: 08/02, em Santa Clara, na Califórnia (EUA)

Hipismo

Campeonato Mundial: 11/08 a 23/08, em Aachen (Alemanha)

Ginástica artística

Campeonato Mundial: 17/10 a 25/10, em Roterdã (Holanda)

Judô

Campeonato Mundial: 04/10 a 10/10, em Baku (Azerbaijão)

Natação

Campeonato Mundial em piscina curta: 01/12 a 06/12, em Pequim (China)

Skate

Etapa da Austrália da SLS: 14 e 15/02, em Sydney

Etapa da Costa Oeste Americana da SLS: em abril

Etapa da Costa Leste Americana da SLS: em maio

Etapa do Brasil da SLS: em agosto

Etapa da França da SLS: em outubro

Etapa do Japão da SLS: em novembro

Super Crown SLS: em dezembro, em São Paulo

Jogos Mundiais sobre Patins: 02/10 a 18/10, em Assunção (Paraguai)

Surfe (WSL)

Etapa de Bells Beach: 01/04 a 11/04, na Austrália (abertura da temporada)

Etapa de Saquarema: 12/06 a 20/06, no Rio de Janeiro

Etapa de Pipeline: 08/12 a 20/12, no Havaí (encerramento da temporada)

Tênis

Australian Open: 18/01 a 01/02

Rio Open: 14/02 a 22/02

Latin American Open (São Paulo): 19/03 a 29/03

Roland Garros: 18/05 a 07/06

Wimbledon: 29/06 a 12/07

US Open: 23/08 a 13/09

SP Open: 12/09 a 20/09

Alcaraz x Fonseca em SP: 12/12

Tênis de mesa

Copa do Mundo: 30/03 a 05/04, em Macau (China)

Velocidade

Rally Dakar: 03/01 a 17/01, na Arábia Saudita

GP da Austrália de Fórmula 1: 08/03, em Melbourne (abertura da temporada)

Etapa do Brasil da MotoGP: 22/03, em Goiânia

500 milhas de Indianápolis (Indy): 24/05, em Indiana

GP de Mônaco de Fórmula 1: 07/06, em Montecarlo

24 horas de Le Mans (WEC): 13/06 e 14/06, no Circuit de la Sarthe

6 horas de São Paulo (WEC): 12/07, em Interlagos

E-Prix de Londres: 15/06 e 16/08 (encerramento da temporada da Fórmula E)

Rali dos Sertões: 22/06 a 30/08

GP de São Paulo de Fórmula 1: 08/11, em Interlagos

GP de Abu Dhabi de Fórmula 1: 06/12, na Yas Marina (encerramento da temporada)

Vôlei

Liga das Nações Feminina: 01/06 a 26/07

Liga das Nações Masculina: 08/06 a 02/08

