Sul-mato-grossense conquista medalha de bronze para o Brasil no Grand Prix de Judô

O galo buscava classificação inédita em torneio regional no qual disputou pela terceira vez

Atacante Johnny foi o autor do único gol do Operário na partida contra o Tocantinópolis Foto: Divulgação / Operário Futebol Clube

Garantindo a classificação as Oitavas de Final da Copa Verde até os três minutos de acrescimo do segundo tempo, Operário toma empate, perde pênalti em seguida ainda no tempo normal, e dá adeus a competição em derrota nas cobranças de pênaltis por 5 a 4.

Em partida eliminitória de jogo único, o Galo enfrentou o Tocantinópolis neste sábado(18), no estádio Ribeirão, no Estado de Tocantís, pela primeira fase da Copa Verde.

Vindo de uma derrota de 1 a 0 contra a Serc, pela quarta rodada do Estadual sul-mato-grossense, o Operário começou a partida sofrendo pressão do Tocantinópolis.

Mas na metade do primeiro tempo o Galo melhorou, igualando o domínio do jogo, até marcar o primeiro gol da partida que começou com levantamento na área do atacante Tony Júnior, que passou a bola para o Johnny, que de voleio estufou as redes do Tocantinópolis, 1 a 0 para o Operário.

Na segunda etapa o time do Mato Grosso do Sul administrou mais a partida, priorizando se defender com o resultado positivo ao seu favor, a partindo para jogadas de contra ataque.

Até então o goleiro do Galo, Vitor Prada, estava garantindo a classificação do Operário, fazendo boas defesas no centro do gol.

Porém aos 49 minutos, em uma bola desviada na área do Galo, o jogador Andrezinho do Tocantinópolis conseguiu pegar o rebote na cara do gol, empatando o jogo.

Três minutos após o empate o Operário teve uma chance de ganhar ainda no tempo normal, com pênalti marcado ao seu favor, porém, o meio-campo Leomir camisa 10 do time, errou a cobrança que decretaria a vitória.

Com o empate, nas cobranças de pênaltis o atacante Irapuan, do Galo, foi o único que não conseguiu colocar a bola na rede, terminando o jogo com o placar de 5 a 4 na decisão por penalidades.

COMPETIÇÃO

A Copa Verde é um torneio regional disputado por equipes das regiões Norte, Centro-Oeste e do estado do Espirito Santo.

Neste ano, a competição conta com a participação de 24 equipes em formato eliminatório. Na primeira fase, 16 equipes se enfrentam e os oito classificados do confronto único jogam a segunda fase com os oito clubes previamente garantidos nesta etapa.

O maior campeão da Copa Verde é o Paysandu, com três títulos (2016, 2018 e 2022), seguido de perto pelo Cuiabá, que detém duas taças conquistadas em 2015 e 2019.

RETROSPECTO MS

Os times de Mato Grosso do Sul caíram na primeira fase da competição em sete das nove edições da Copa Verde.

A primeira classificação para a segunda fase ocorreu em dose dupla em 2019, quando o Costa Rica e o União ABC eliminaram o Gênus (RO) e o Galvez (AC) em partidas de ida e volta.

Na segunda fase, o União caiu diante do Luverdense, e o Costa Rica foi mais adiante, chegando às quartas de final deixando o Sinop (MT) para trás. A um passo da semifinal, a Cobra do Norte não conseguiu superar o Cuiabá.

Em 2021, foi a vez do Aquidauanense repetir o feito de chegar até as quartas de final da Copa Verde, o Azulão eliminou pelo caminho o Gama (DF) em partida única, vencida por 1 a 0, passou nos pênaltis contra o Atlético Acreano, e perdeu nas quartas contra o Vila Nova (GO).