Surto de virose atrapalha preparação do Operário

Jogadores do Operário estão em preparação para a estreia no Estadual, na quarta-feira (24) - Ascom/Operário

Um surto de virose pegou a comissão técnica do Operário Futebol Clube de surpresa durante a preparação para o Campeonato Sul-Mato-Grossense. Até então, quatro atletas estavam sem treinar e três apresentaram sintomas gastrointestinais.

Em entrevista ao Correio do Estado, o técnico Leocir Dall’Astra afirmou que vem quebrando a cabeça para montar a sua equipe faltando apenas cinco dias para a estreia da competição.

“Estamos juntos há 15 dias e realizamos algumas viagens, o que acabou cansando todo o elenco. Hoje, quase não consegui treinar, por causa da virose e do cansaço de alguns jogadores. Outros me procuraram relatando dificuldades e não estão se sentindo bem, por isso já estamos dando todo o suporte para que todos eles possam se recuperar o mais rápido possível”, relatou.

Apesar do pouco tempo de treinamento, Dall’Astra afirmou que os amistosos apresentaram alguns pontos que precisam ser ajustados antes do início do Estadual. O treinador confirmou ao Correio do Estado que dará mais atenção ao setor de ataque, com treinos especiais para melhorar o desempenho dos atletas.

“A defesa e o meio-campo apresentaram bons resultados. A única coisa que vem me incomodando é a última linha, que é o ataque. Em Rondonópolis, apresentamos um grande volume, mas não fomos eficazes. Já no último amistoso [contra o Aquidauanense] tivemos bastantes dificuldades no último toque. Na próxima semana, devo dar mais atenção ao ataque, porque precisamos estar prontos para a estreia do Estadual”, disse o treinador.

O gaúcho Leocir Dall’Astra, de 60 anos, que chegou aos últimos jogos do Operário na Série D, conheceu de perto a cobrança da torcida e gostou do que viu. Ele relatou à reportagem que espera que a torcida jogue junto do time dentro de campo.

“Quando estive na Série D, senti realmente como a torcida do Operário joga junto, e eu gosto desse calor e da cobrança. Ela é fundamental para que a gente consiga o título. Eu quero vencer e a torcida também, tenho passado isso para os atletas, para que eles lutem dentro de campo e mostrem vontade. Dessa forma, teremos a torcida do nosso lado”, disse.

COXIM

O Operário estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense somente na quarta-feira (24), contra o Coxim, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Dall’Astra afirmou à reportagem que, em sua visão, esse é o jogo mais difícil do campeonato e o Coxim pode surpreender.

“É complicado quando a gente enfrenta um time com poucas informações. Algumas peças do Coxim tenho estudado e recebido alguns dados, e posso dizer que é uma equipe perigosa, precisamos ter muita atenção e fazer o básico para que a gente não seja surpreendido dentro de campo. Por isso vejo que, sim, esse jogo é um dos mais complicados da competição”, disse o técnico. O Operário está no Grupo A, com Coxim, Costa Rica, Portuguesa e Náutico.