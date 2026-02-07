Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

ESPORTES

Tapia defende pênaltis e Palmeiras vence Corinthians na Super Copa do Brasil Feminina

O torneio foi disputado entre as rivais porque o clube do Parque São Jorge foi o campeão brasileiro da temporada passada e as palestrinas venceram a Copa do Brasil

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

07/02/2026 - 18h05
O Palmeiras venceu o Corinthians por 5 a 4 em uma disputa de pênaltis emocionante, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e se tornou campeão da Supercopa do Brasil Feminina, neste sábado, na Arena Barueri. A goleira Tapia foi a grande heroína do título palmeirense, ao defender três pênaltis, o primeiro de Gabi Zanotti e o último de Tamires, duas ídolos corintianas.

O torneio foi disputado entre as rivais porque o clube do Parque São Jorge foi o campeão brasileiro da temporada passada e as palestrinas venceram a Copa do Brasil.

O Corinthians teve controle no meio de campo e dominou o jogo desde o início, não à toa Jaqueline abriu o placar ainda aos cinco minutos, ao receber lançamento de Duda Sampaio pela direita e avançar em direção área. Então, pedalou e se livrou da marcação para marcar. Aos 16 minutos, a goleira alvinegra Lele deixou o campo de maca após um choque de cabeça e foi substituída por Nicole, mas passa bem.

Erros defensivos das palmeirenses foram bem aproveitados pelas corintianas para criar oportunidades de ampliar, mas a conclusão das jogadas deixava a desejar. Boas chances foram desperdiçadas e, após a parada técnica, o time alviverde conseguiu equilibrar a partida.

Um cruzamento longo e preciso de Andressinha terminou no primeiro gol de Bia Zaneratto, de cabeça, em seu retorno ao Palmeiras, que aproveitou bem o momento em que cresceu no jogo.

Mesmo com a melhora do rival, o Corinthians continuou criando e desperdiçou oportunidades de voltar à frente do placar. Reclamações alviverdes por um pênalti não marcado após a bola tocar na mão de Gabi Zanotti também marcaram o primeiro tempo.

O segundo tempo se desenhou com muito equilíbrio. As corintianas continuaram desperdiçando boas oportunidades, enquanto as palmeirenses cresciam sustentadas pela qualidade do passe de Andressinha.

Depois de um chute desviado de Andressa Alves que parou no travessão, o Corinthians passou a criar menos e viu o Palmeiras tomar conta do jogo, a ponto de constituir pressão no campo adversário. Érika chegou a tirar uma bola de cima da linha para salvar o time alvinegro nos minutos finais, por isso a decisão foi para os pênaltis.

Bia Zaneratto converteu o primeiro pênalti para o Palmeiras e Gabi Zanotti desperdiçou para o Corinthians ao parar na goleira Tapia. Poliana ampliou, antes de Vic Albuquerque converter o primeiro para as corintianas.

Duda Santos fez o terceiro para o lado alviverde e Thaís guardou o segundo do time alvinegro, que voltou para o jogo em seguida, já que Nicole defendeu cobrança de Gláucia e Letícia fez o dela. Uma cobrança para fora da palmeirense Brena deixou o Corinthians a um pênalti de garantir o título, responsabilidade que coube a Jhonson, frustrada por defesa de Tapia.

Com tudo igual, foram necessárias as cobranças alternadas. Nicole abriu convertendo e jogando a pressão ao Corinthians, que também fez, com Robledo. Thainá Maranhão fez e Tapia defendeu pênalti de Tamires para dar o título ao Palmeiras.

Premiação

Copa do Brasil pode render até R$ 1,6 milhão a clubes sul-mato-grossenses

Pantanal, Operário e Ivinhema são os representantes do Estado nesta edição do certame

05/02/2026 17h25

Foto: Divulgação / CBF

Ivinhema, Pantanal e Operário podem faturar até R$ 1,63 milhão caso vençam seus respectivos confrontos de estreia na Copa do Brasil. Em publicação realizada nesta quinta-feira (5), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou quanto cada clube receberá por cada fase vencida no certame. 

Com confrontos já na primeira fase, Ivinhema e Pantanal receberão indivudualmente R$ 400 mil caso vençam seus respectivos confrontos contra Independente-AP e Ji-Paraná-RO. 

Melhor ranqueado, o Operário estreia na competição somente na 2ª fase, e pode faturar R$ 830 mil caso vença o ASA-AL. O sorteio que definiu cada um dos duelos foi realizado a última quarta-feira (28), na sede da CBF.

A premiação será paga de forma diferente a cada um dos clubes; o Grupo I, melhor pago, diz respeito a clubes da Série A do Campeonato Brasileiro 2026, o Grupo II, corresponde a clubes da Série B 2026, e o Grupo III, a clubes das Séries C, D e oriundos de Competições Estaduais.

Confira os valores:

  • 1ª Fase (28 clubes) - R$ 400 mil para o Grupo III.
  • 2ª Fase (88 clubes) - R$ 1,38 milhão para o Grupo II e R$ 830 mil para o Grupo III.
  • 3ª Fase (48 clubes) - R$ 1,53 milhão para o Grupo II e R$ 950 mil para o Grupo III.
  • 4ª Fase (24 clubes) - R$ 1,68 milhão para o Grupo II e R$ 1,07 milhão para o Grupo III.
  • 5ª Fase (32 clubes) - R$ 2 milhões para os clubes participantes.
  • Oitavas de Final (16 clubes) - R$ 3 milhões para os clubes participantes.
  • Quartas de Final (8 clubes) - R$ 4 milhões para os clubes participantes.
  • Semifinal (4 clubes) - R$ 9 milhões para os clubes participantes.
  • Final (2 clubes) - R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$ 78 milhões para o campeão.

Confrontos

Na primeira fase, disputada em jogo único nos dias 18 e 19 de fevereiro, o Pantanal, que erdou a vaga via campeonato estadual, joga fora de casa contra o Ji-Paraná (RO), enquanto o Ivinhema, vice-campeão, jogará em casa diante do Independente (AP). Os duelos são eliminatórios e não preveem vantagem do empate para o visitante.

Atual bicampeão Sul-Mato-Grossense, o Operário entra diretamente na segunda fase da Copa do Brasil e terá compromisso fora de casa contra o ASA (AL), também em partida única. As datas previstas para os confrontos da segunda fase são 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.

Caso avance à fase seguinte, o Pantanal enfrentará o Ypiranga (RS) como visitante, enquanto o Ivinhema, se confirmar a classificação, terá o mando de campo diante do Volta Redonda (RJ).

Cabe destacar que os clubes da Série A ingressam diretamente na quinta fase, enquanto campeões de copas regionais, além dos vencedores das Séries C e D, a partir da 3ª fase. Confira os confrontos: 

Confrontos da 1ª fase:

  • Ji-Paraná-RO x Pantanal
  • Ivinhema-MS x Independente-AP
  • Baré-RR x Madureira
  • Gama-DF x Monte Roraima
  • Galvez-AC x Guaporé-RO
  • Vasco-AC x Velo Clube-SP
  • Araguaína-RO x Primavera-SP
  • Sampaio Corrêa-RJ x Desportiva Ferroviária-ES
  • Betim-MG x Piauí
  • América de Propriá-SE x Tirol-CE
  • Santa Catarina x IAPE-MA
  • Porto-BA x Serra Branca-PB
  • Maguary-PE x Laguna-RN
  • Primavera-MT x Bragantino-PA

 

Confrontos da segunda fase da Copa do Brasil

  • Ivenhema ou Independente-AP x Volta Redonda
  • Ypiranga-RS x Ji-Paraná-RO ou Pantanal
  • ASA-AL x Operário
  • América-MG x América-SE ou Tirol-CE
  • América-RN x Grêmio Sampaio-RR
  • Anápolis-GO x Cianorte-PR
  • Sampaio Corrêa-RJ ou Desportiva-ES x Sport
  • Rio Branco-ES x Athletic-MG
  • Manauara-AM x Itabaiana-SE
  • Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN
  • Castanhal-PA x Guarani-SP
  • Nova Iguaçu-RJ x Lagarto-SE
  • Ceilândia-DF x Jacuipense-BA
  • Santa Catarina ou IAPE-MA x Cuiabá
  • Novorizontino x Nacional-AM
  • Mixto-MT x Botafogo-PB
  • São Luiz-RS x Maranhão
  • Ceará x Araguaína-TO ou Primavera-SP
  • Joinville-SC x CSA-AL
  • São Bernardo-SP x Atlético-BA
  • Vasco-AC ou Velo Clube-SP x Vila Nova-GO
  • Tombense-MG x Oratório-AP
  • Caxias-RS x Guarani de Bagé-RS
  • Operário VG-MT x Gazin Porto Velho-RO
  • Atlético-GO x Primavera-MT ou Bragantino-PA
  • Retrô-PE x Uberlândia-MG
  • Boavista-RJ x Maringá-PR
  • Trem-AP x Fluminense-PI
  • Gama-DF ou Monte Roraima x Goiás
  • Baré-RR ou Madureira-RJ x ABC-RN
  • Águia de Marabá-PA x Independência-AC
  • Tuna Luso-PA x Tocantinópolis-TO
  • Juventude x Galvez-AC ou Guaporé-RO
  • Londrina-PR x Penedense-AL
  • Capital-TO x Manaus
  • Juazeirense-BA x Capital-DF
  • Betim-MG ou Piauí-PI x Operário-PR
  • Imperatriz-MA x Amazonas
  • Figueirense x Azuris-PR
  • Santa Cruz-PE x Sousa-PB
  • CRB x Porto-BA ou Serra Branca-PB
  • Avaí x Porto Vitória-ES
  • Portuguesa-SP x Altos-PI
  • Portuguesa-RJ x Maracanã-CE

2 DE MAYO

Time da fronteira estreia com vitória no primeiro jogo de Libertadores

Estreia com vitória na pré-eliminatórias da Libertadores aproxima clube paraguaio de disputar a maior competição da América do Sul

05/02/2026 10h40

Reprodução / Redes sociais

Com chute de primeira de fora da área, o Club Sportivo 2 de Mayo, da fronteira com Mato Grosso do Sul conseguiu garantir a vitória em seu primeiro jogo de Libertadores. Válido pela primeira etapa pré-eliminatória da maior competição da América do Sul, o time precisa se classificar em três fases para chegar a disputa oficial.

Jogando em casa, no Estádio Río Parapití, o time de Pedro Juan Caballero recebeu o Club Alianza Lima, da capital do Peru. A partida de ida foi equilibrada e terminou com o placar em 1 a 0, apenas com o gol do atacante Diego Acosta. Sem muitas oportunidades de gols, foram quatro chutes a gol no jogo inteiro, dois de cada lado.

Agora, o próximo confronto na Libertadores do 2 de Mayo é o jogo de volta, na casa do adversário peruano, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima. Com a vitória, o "Galo Norteño" leva a vantagem para o segundo confronto e precisa de apenas um empate para continuar a busca pela vaga na fase de grupos da competição.

Libertadores 2026

Dividida em três fases de pré-eliminatória até chegar no sorteio da fase de grupos, lá na frente outros times brasileiros já estão com vagas garantidas.

Devido a classificação na tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 e Copa do Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians são os clubes brasileiros no torneio inseridos já na fase de grupos. Outros dois, Bahia e Botafogo, ainda estão na disputa por uma vaga.

Na pré-eliminatória as fases se dividem da seguinte maneira:

1ª fase
04 a 11 de fevereiro:

> Seis times estão em disputa de mata-mata, com confrontos divididos em dois jogos (ida e volta). Para a próxima fase, desses, apenas três se classificam para a próxima fase.

2ª fase
19 a 25 de fevereiro:

> Os três times que se classificarem na etapa anterior se juntam a outros 13 times que já estão na 2ª fase, em que dois times brasileiros, Bahia e Botafogo, já estão inseridos. Novamente em confronto mata-mata com dois jogos, oito dos times seguirão para a terceira fase inicial.

3ª fase
04 a 10 de março

> Na terceira e última fase da pré-eliminatória, os oito times se dividem em quatro confrontos, com jogos de ida e volta, e os vencedores finalmente se classificam para a fase de grupos da Copa Libertadores, com sorteio previsto para 18 de março.

Com jogos de 8 de abril a 27 de maio, 32 times disputam a fase de grupos. Encerrado essa etapa, a etapa de mata-mata, em que se sair melhor nos jogos de ida e volta garante classificação para as próximas fases, em que apenas 16 times se classificam.

Nela estão as oitavas de finais, marcadas para 12 e 19 de agosto. Quartas de finais nos dias 9 e 16 de setembro e semifinais em 14 e 21 de outubro. A final segue o modelo de jogo único e quem ganha é o campeão, previsto para o dia 28 de novembro de 2026.

2 de Mayo

O Club Sportivo 2 de Mayo é um time paraguaio, conhecido também como Gallo Norteño. Fundado em 6 de dezembro de 1935, o time homenageia os combatentes da infantaria paraguaia da Guerra do Chaco, disputada entre 1932 e 1935.

Entre suas conquistas estão o título da segunda divisão paraguaia em 2005 e dois da Primera División B, em 2011 e 2017. A equipe retornou para a série A do Campeonato Paraguai em 2023, quando foi vice-campeã da segunda divisão.

Na temporada de 2026, o time aparece na 11ª posição da tabela com duas derrotas e um empate, na competição de Apertura, que marca a primeira parte do Campeonato Paraguai.

Na libertadores, o clube da fronteira com o estado sul-mato-grossense deve enfrentar mais quatro jogos até a fase de grupos, além do jogo de volta contra o Alianza Lima para enfim disputar oficialmente pela primeira vez a competição da Libertadores.

