Esportes

2 DE MAYO

Time da fronteira estreia com vitória no primeiro jogo de Libertadores

Estreia com vitória na pré-eliminatórias da Libertadores aproxima clube paraguaio de disputar a maior competição da América do Sul

Noysle Carvalho

05/02/2026 - 10h40
Com chute de primeira de fora da área, o Club Sportivo 2 de Mayo, da fronteira com Mato Grosso do Sul conseguiu garantir a vitória em seu primeiro jogo de Libertadores. Válido pela primeira etapa pré-eliminatória da maior competição da América do Sul, o time precisa se classificar em três fases para chegar a disputa oficial.

Jogando em casa, no Estádio Río Parapití, o time de Pedro Juan Caballero recebeu o Club Alianza Lima, da capital do Peru. A partida de ida foi equilibrada e terminou com o placar em 1 a 0, apenas com o gol do atacante Diego Acosta. Sem muitas oportunidades de gols, foram quatro chutes a gol no jogo inteiro, dois de cada lado.

Agora, o próximo confronto na Libertadores do 2 de Mayo é o jogo de volta, na casa do adversário peruano, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima. Com a vitória, o "Galo Norteño" leva a vantagem para o segundo confronto e precisa de apenas um empate para continuar a busca pela vaga na fase de grupos da competição.

Libertadores 2026

Dividida em três fases de pré-eliminatória até chegar no sorteio da fase de grupos, lá na frente outros times brasileiros já estão com vagas garantidas.

Devido a classificação na tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 e Copa do Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians são os clubes brasileiros no torneio inseridos já na fase de grupos. Outros dois, Bahia e Botafogo, ainda estão na disputa por uma vaga.

Na pré-eliminatória as fases se dividem da seguinte maneira:

1ª fase
04 a 11 de fevereiro:

> Seis times estão em disputa de mata-mata, com confrontos divididos em dois jogos (ida e volta). Para a próxima fase, desses, apenas três se classificam para a próxima fase.

2ª fase
19 a 25 de fevereiro:

> Os três times que se classificarem na etapa anterior se juntam a outros 13 times que já estão na 2ª fase, em que dois times brasileiros, Bahia e Botafogo, já estão inseridos. Novamente em confronto mata-mata com dois jogos, oito dos times seguirão para a terceira fase inicial.

3ª fase
04 a 10 de março

> Na terceira e última fase da pré-eliminatória, os oito times se dividem em quatro confrontos, com jogos de ida e volta, e os vencedores finalmente se classificam para a fase de grupos da Copa Libertadores, com sorteio previsto para 18 de março.

Com jogos de 8 de abril a 27 de maio, 32 times disputam a fase de grupos. Encerrado essa etapa, a etapa de mata-mata, em que se sair melhor nos jogos de ida e volta garante classificação para as próximas fases, em que apenas 16 times se classificam.

Nela estão as oitavas de finais, marcadas para 12 e 19 de agosto. Quartas de finais nos dias 9 e 16 de setembro e semifinais em 14 e 21 de outubro. A final segue o modelo de jogo único e quem ganha é o campeão, previsto para o dia 28 de novembro de 2026.

2 de Mayo

O Club Sportivo 2 de Mayo é um time paraguaio, conhecido também como Gallo Norteño. Fundado em 6 de dezembro de 1935, o time homenageia os combatentes da infantaria paraguaia da Guerra do Chaco, disputada entre 1932 e 1935.

Entre suas conquistas estão o título da segunda divisão paraguaia em 2005 e dois da Primera División B, em 2011 e 2017. A equipe retornou para a série A do Campeonato Paraguai em 2023, quando foi vice-campeã da segunda divisão.

Na temporada de 2026, o time aparece na 11ª posição da tabela com duas derrotas e um empate, na competição de Apertura, que marca a primeira parte do Campeonato Paraguai.

Na libertadores, o clube da fronteira com o estado sul-mato-grossense deve enfrentar mais quatro jogos até a fase de grupos, além do jogo de volta contra o Alianza Lima para enfim disputar oficialmente pela primeira vez a competição da Libertadores.

Esporte

Compartilhar
Continue Lendo...

Compartilhar
Continue Lendo...

