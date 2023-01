União ABC garante primeira vitória de MS na Copinha 2023

União ABC é o único clube de Mato Grosso do Sul, que venceu uma partida na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023.

Precisando da vitória para se manter vivo na disputa pela classificação, o União ABC enfrentou o Inter de Minas (MG), na última rodada do grupo 2.

O representante de Mato Grosso do Sul ganhou por 1 a 0 com gol do atacante Ryan, em partida disputada nesta tarde segunda-feira(9), no Estádio Municipal Manuel Francisco Ferreira, em Bálsamo (SP).

Aos 19 minutos da primeira etapa em jogada no ataque pela esquerda, Joaninha carregou a bola nos pés e cruzou rasteiro para a área.

Ryan recebeu o passe sozinho na área, e finalizou de primeira, abrindo o placar. O atacante do União ABC, também foi o autor do gol contra a Chapecoense, no empate em 1 a 1, pela segunda rodada da Copinha.

O time adversário do União, perdeu os dois jogos anteriores, e entrou em campo sem chances de classificação, já o União ABC dependia da vitória, junto com uma derrota da Chapecoense, diante do Mirassol, para se classificar pelo critério de saldo de gols.

O União no segundo tempo teve várias chances de ampliar o placar, e chegou a estufas as redes, em jogada do Joaninha, driblando o goleiro em frente ao gol, porém o juiz da partida sinalizou impedimento.

Para avançar a próxima fase, o União ABC depende de uma vitória do Mirassol contra o time da Chapecoense, com três gols de diferença a favor do clube paulistano.

DESEMPENHO

Os dois jogos anteriores do União ABC nesta Copinha, o time de Campo Grande não saiu com a vitória.

Na estreia, o tricolor campo-grandense perdeu por 3 a 1 contra o Mirassol, e diante da Chapecoense, o jogo terminou em empate por 1 a 1.

Em partida da segunda rodada, o União ABC abriu o placar, mas depois de ficar em desvantagem, a Chapecoense buscou o empate, que saiu no último minuto dos acréscimos, com um belo gol marcado pelo atacante Lucas.

No jogo de estreia o Mirassol ditou o ritmo de jogo, e mesmo com algumas chances criadas pela equipe do Estado, o gol de honra do União só saiu no final da partida, após os três gols da equipe paulistana.



COMERCIAL SEM VITÓRIAS

O segundo representante do Estado obteve um caminho mais complicado durante a Copinha deste ano.

Maior representante de Mato Grosso do Sul na competição, em nove edições, novamente ficou de fora da segunda fase.

Em grupo com Cruzeiro, Penapolense e Capivariano, o Comercial perdeu as três partidas na qual disputou em seu grupo, marcando apenas um gol, feito de pênalti, na última rodada, contra o Capivariano.