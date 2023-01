Comercial perde por 3 a 1 de virada contra o Capivariano e dá adeus à Copinha sub-20 sem vitórias

Depois de um bom desempenho no primeiro tempo, os sul-mato-grossenses do Comercial perderam, por 3 a 1, contra o time do Capivariano na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023.

Com atletas sub-20, os jogadores de Mato Grosso do Sul entravam nessa última partida da fase de grupos depois de perderem por 2 a 0, contra a equipe do Penapolense no último jogo.

Logo na primeira fase, a conhecida "Copinha" foi dura para os sul-mato-grossenses, com a equipe do Cruzeiro goleando o Comercial por 5 a 0.

Com isso, o Comercial (MS) deixa a Copa São Paulo de Futebol Júnior sem conquistar uma vitória sequer, depois dos três jogos.

Ainda que os sul-mato-grossenses tenham apresentado um bom primeiro tempo, o Capivariano tinha a vantagem de "poder perder" por até três gols, sendo que sua vitória garantiu à equipe a segunda vaga do grupo 10.

Agora, a equipe que eliminou o Comercial (MS) espera o resultado dos jogos no grupo 9, enfrentando o time que avançar em primeiro, sendo que há chance tanto para Paraupebas, Velo Clube, Cuiabá e Tupã.

A última partida de MS

Ao meio dia (pelo horário de Brasília) o Comercial (MS) e Capivariano (SP) entraram em campo, para encerrar a terceira e úlitma rodada da fase de grupos, partida com transmissão pelo SporTV.

Os sonhos de permanecer na competição até chegaram a brilhar nesse último jogo, com o primeiro gol do comercial saindo logo aos 10 minutos do primeiro tempo.

De pênalti, Pixu fez o primeiro gol do time. Com o goleiro caindo para um lado e a bola carimbando as redes do outro, o jogador fez história como a única vez que o Comercial marcou na edição 2023 da Copinha;

Com o jogo em aberto, o brilho saiu dos pés dos atacantes para as mãos do goleiro Cléverson, que segurou o 1 a 0 até os 27 do segundo tempo.

Depois do primeiro gol, os jogadores até aguentaram por mais 10 minutos, antes das duas últimas bolas na rede saírem com o intervalo de apenas 180 segundos.



