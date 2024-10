Veja chances de título e rebaixamento a 7 rodadas do fim do Brasileirão

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Vitória do Botafogo fora de casa, empate do Palmeiras como mandante e triunfo do Corinthians como visitante nesta 31ª rodada agitam chances de título e rebaixamento no Campeonato Brasileiro de 2024, restando apenas sete rodadas para o fim da competição.

Na última projeção feita (após o término da 31ª rodada), quando estavam separados por apenas um ponto, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou que o Palmeiras tinha mais chances de "papar" a taça, com 49,4%. Porém, o alviverde paulista vacilou neste sábado (26) e empatou, no Allianz Parque, em 2x2 com o Fortaleza (CE), outro postulante ao título nacional.

Além do mais, poucas horas após este empate, o Botafogo enfrentou o RB Bragantino, em Bragança Paulista (SP), e venceu com gol no fim do volante Gregory. Com esses dois resultados, o clube carioca aumentou sua vantagem na liderança para três pontos e viu sua chance de título subir significativamente: 66,6% contra 28,7% do Palmeiras. Outros clubes ainda seguem com probabilidades de levantar a taça em dezembro, como:

Fortaleza (2,9%);

Flamengo (1,1%);

Internacional (0,69%);

São Paulo (0,078%);

Acerca das chances de classificação para a Libertadores, o Botafogo foi o primeiro a confirmar com 100% sua ida à maior competição continental das Américas (do qual está com um "pé e meio" na final da edição deste ano). O Palmeiras, embora ainda não garantido matematicamente, já que está com 99,9% de chance, deve ir em busca novamente da Glória Eterna em 2025. Outros clubes seguem na caça pela classificação ao torneio da Conmebol, como:

Fortaleza (99,64%)

Flamengo (96,7%);

Internacional (94,4%);

São Paulo (82,9%);

Bahia (18,6%);

Cruzeiro (3,1%);

Atlético-MG (2,4%);

Vasco da Gama (2%);

Grêmio (0,20%);

Athletico-PR (0,035%);

Fluminense (0,026%);

Criciúma (0,024%);

Corinthians (0,003%);

Vitória (0,003%);

Juventude (0,002%);

Bragantino (0,001%);

Agora, sobre a luta contra a degola, ela continua acirrada. Do 11º colocado, hoje o Grêmio (RS), até o 18º, hoje o Juventude, há apenas quatro pontos de diferença. Na última projeção, o Corinthians e o Vitória estavam no Z4 e com chances acima dos 39% de irem à segunda divisão do campeonato nacional. Porém, ambos venceram concorrentes diretos nesta última rodada e viram suas chances diminuírem:

Atlético-GO (99,96%);

Cuiabá (97%);

Juventude (44%);

Bragantino (39,2%);

Vitória (28,8%);

Athletico-PR (28,3%);

Corinthians (25,2%);

Criciúma (16,2%);

Fluminense (15,4%);

Grêmio (5,4%);

*Atlético-MG (0,44%);

Vasco da Gama (0,026%);

Cruzeiro (0,017%);

Jogos da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

No próximo final de semana acontece mais uma rodada do Brasileirão, que será disputada sexta-feira (1º) a quarta-feira (06), com jogos não acontecendo no domingo (03), quando acontece o jogo de ida da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético-MG. Os jogos são:

Fluminense x Grêmio - Sexta (1/11) / 20h / Maracanã

Bragantino x Cuiabá - Sábado (02/11) / 15h / Nabi Abi Chedid

Athletico-PR x Vitória - Sábado (02/11) / 17h30 / Ligga Arena

Juventude x Fortaleza - Sábado (02/11) / 17h30 / Alfredo Jaconi

Corinthians x Palmeiras - Segunda (04/11) / 19h / Neo Química Arena

Internacional x Criciúma - Terça (05/11) / 20h30 / Beira-Rio

Bahia x São Paulo - Terça (05/11) / 21h30 / Arena Fonte Nova

Botafogo x Vasco da Gama - Terça (05/11) / 20h30 / Nilton Santos (Engenhão)

Cruzeiro x Flamengo - Quarta (06/11) / 20h / Independência

Atlético-GO x Atlético-MG - Quarta (06/11) / 20h / Antônio Accioly

*Clubes marcados de verde = um jogo a menos

