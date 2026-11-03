Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Nesta quarta-feira

Vôlei de praia: sul-mato-grossense disputa bronze nas Olímpíadas da Juventude

Com transmissão, brasileiros enfrentam dupla da Austrália na disputa pelo bronze

Alison Silva

Alison Silva

03/11/2026 - 17h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Ao lado de Gabriel Campos, o campo-grandense Bruno Fellipe disputará nesta quarta-feira (4) o bronze nos Jogos Olimpicos da Juventude, disputado em Dakar, no Senegal.

Apesar do bom desempenho e cinco vitórias consecutivas, os brasileiros acabaram derrotados pela dupla alemã Lasse Hüper e Filo Wüst, partida disputada nesta terça-feira. A dupla alemã detém a chancela de atual campeã mundial junior, revés por 2 a 0 marcado pelas parciais  (21/15 e 21/18). 

Representantes únicos do vôlei de praia brasileiro no certame, a dupla de apenas 16 anos começou bem a competição e enbalou três vitórias seguidas. Pelas oitavas de final, nova vitória diante de Kainesie e Sulaiman, de Serra Leoa, por 2 sets a 0, parciais de 21-15 e 21-15, em Saly no domingo (1°). 

Nesta segunda-feira (2), pela fase de quartas, os jovens venceram os noruegueses Karlsen e Ringøen por 2 a 0, com parciais de com parciais de 21/18 e 21/17, igualando o melhor resultado do país na competição, as quartas de Arthur Lanci e George em Nanjing 2014. No feminino, Ana Patrícia e Duda foram campeãs nessa mesma edição.

Confrontos

A dupla alemã garantiu vaga na grande final contra os austríacos Paul Hohenauer e Martin Poinstingl, enquanto o Brasil agora joga a disputa da medalha de bronze contra Edgar e Turner, da Austrália, partida que acontece às 8h (de MS) nesta quarta-feira (4), com transmissão da Cazé TV. 

Saiba* 

O campo-grandense Bruno tem 1,97m de altura, enquanto o paranaense de Dois Vizinhos, Gabriel, mede 1,85m. Ambos têm 16 anos de idade. Em Dacar, o Brasil não disputa a chave feminina do vôlei de praia.

Campo-grandense Bruno tem 1,97m de altura, enquanto o paranaense de Dois Vizinhos, Gabriel, mede 1,85m / Foto: Olympics.com


Fase de grupos

Brasil 2 x 0 EUA (Phillips e Mortensen) – Parciais de 22/20 e 30/28.

Brasil 2 x 0 Guatemala (Vásquez e Solórzano) – Parciais de 21/11 e 21/16.

Brasil 2 x 1 Venezuela (Camejo e Yépez) – Parciais de 21/17, 19/21 e 15/13.

Brasil 2 x 0 Serra Leoa (Kainesie e Sulaiman) - Parciais de 21/15 e 21/15.

Brasil 2 x 0 Noruega (Karlsen e Ringøen) - Parciais de 21/18 e 21/17.

Brasil 0 x 2 Alemanha (Lasse Hüper e Filo Wüst) - Parciais de 21/15 e 21/18.

Vitória

Goiano vence etapa de Campo Grande da PBR

Natural de Campo Alegre de Goiás, o peão Elzisclay dos Santos venceu o certame neste domingo

02/11/2026 12h00

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Natural de Campo Alegre de Goiás, o peão Elzisclay dos Santos, 25, venceu a etapa de Campo Grande do Campeonato Brasileiro de montaria em touros da Professional Bull Riders (PBR), no fim de semana.

Ele dominou todos os touros que montou na prova e conquistou a fivela de ouro com um somatório de 352,9 pontos e R$ 46,250 mil em prêmios.

Passada a fase classificatória, seis peões se classificaram para a rodada final. Elzisclay, último a se apresentar, nem precisaria montar, já que todos os demais concorrentes caíram de seus touros. Mas, no duelo contra Emocionante, da Companhia Califórnia, carimbou a vitória com uma nota 89,15.

O segundo colocado na etapa foi John Carlos Moreira, com uma soma de 259,4 pontos depois de quatro rodadas. Guilherme Meira (258,1), Lucas Araújo (173,4) e Uemerson dos Santos (171,2) fecharam a lista dos mais bem classificados da etapa.

Com a vitória, Elzisclay somou 175 pontos na classificação geral do campeonato e chegou a 251. Ele agora ocupa a 8ª colocação no ranking nacional. O líder é Carlos Henrique Marques, com 51 pontos, seguido por João Paulo Velasco (435,5) e Gabriel Henrique da Silva (329).

Velasco, campeão brasileiro na temporada 2025/26, não encontrou seu melhor desempenho na etapa da capital sul-matogrossense. Caiu do touro nas duas primeiras rodadas classificatórias. Na terceira, no entanto, parou no touro e obteve a melhor nota da noite: 89,75.

A prova de Campo Grande, válida pela temporada 2026/27 da PBR Brasil, fez parte da programação oficial da Expogenética MS 2026. A final do campeonato brasileiro será na Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, no ano que vem.

 

1X0

Palmeiras desperdiça chances, ganha por placar magro e deixa Vasco vivo na Copa do Brasil

O jogo decisivo está agendado para o próximo domingo, às 17h (horário de Brasília), no Estádio São Januário

01/11/2026 18h00

Compartilhar
Palmeiras venceu o Vasco por 1x0, com gol de Maurício, pela ida da semifinal da Copa do Brasil

Palmeiras venceu o Vasco por 1x0, com gol de Maurício, pela ida da semifinal da Copa do Brasil Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Continue Lendo...

O Palmeiras entrou em campo neste domingo, no Nubank Parque, com uma escalação mais ofensiva e com o plano de construir uma boa vantagem na semifinal da Copa do Brasil. No entanto, a equipe alviverde desperdiçou muitas chances, não conseguiu se aproveitar de uma expulsão do lado adversário e saiu de campo com uma vitória magra por 1 a 0 sobre o Vasco.

A atuação do Palmeiras repetiu o roteiro de outras partidas. A equipe cria chances e se vê em uma encruzilhada: finaliza mal a jogada ou, por excesso de preciosismo, não chuta a gol. Poderia ter sido uma vitória mais tranquila, capaz de encaminhar a classificação para a final.

O jogo decisivo entre Palmeiras e Vasco está agendado para o próximo domingo, às 17h, no Estádio São Januário. Antes disso, pelo Campeonato Brasileiro, o conjunto cruzmaltino visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, na quarta-feira, às 19h30, enquanto o time alviverde entra em campo para medir forças com o Remo na quinta, no Nubank Parque, às 19h30.

Para avançar rumo à final, o Palmeiras precisa apenas de um empate. Um triunfo cruzmaltino por um gol de vantagem leva a definição para os pênaltis. Os cariocas precisam de uma vitória por dois ou mais gols de diferença para carimbar a classificação

Abel Ferreira promoveu uma alteração relevante no Palmeiras ao colocar Mauricio como titular e sacar Andreas Pereira, permitindo que a equipe tivesse um perfil mais ofensivo. E foi isso que se viu desde os primeiros minutos, com a equipe alviverde ocupando território no ataque e sendo mais aguda na busca pelo gol.

O domínio do Palmeiras poderia ter se convertido rapidamente em gol se Flaco López e Agustín Giay não perdessem chances claras. Aos 24, a equipe alviverde construiu boa jogada pelo lado esquerdo, Arias caiu no bico da grande área, Marlon Freitas ficou com a bola e viu a passagem às costas da marcação de Mauricio, que recebeu e chutou para abrir o marcador para equipe mandante.

Com a vantagem, o Palmeiras diminuiu o ritmo e viu o Vasco avançar sobre o campo de ataque, com mais posse de bola, provocando Carlos Miguel a agir mais vezes. A equipe alviverde passou a investir em bolas longas e na velocidade de seus atacantes.

O goleiro cruzmaltino, Léo Jardim, continuou disposto a presentear o ataque palmeirense, mas foi salvo após sair da meta desnorteado, Arias cabecear e Paulo Henrique impedir o segundo gol em cima da linha. O primeiro tempo terminou com a impressão de que o Palmeiras poderia ter conquistado um placar mais elástico.

O começo do segundo tempo foi de fortes emoções para o torcedor do Palmeiras. O Vasco controlava melhor o jogo e pressionava a saída de bola dos donos da casa. Lucas Evangelista deu um susto nos palmeirenses ao recuar perigosamente para Carlos Miguel e quase anotar contra. Depois, houve reclamação por parte dos vascaínos por um toque com a mão de Barboza na grande área. A arbitragem nada marcou.

Tecnicamente melhor, o Palmeiras voltou a criar oportunidades, mas as decisões tomadas pelos seus jogadores de ataque deixaram a desejar. A torcida cobrou velocidade, mas o time alviverde estava em outra rotação. Armou-se uma blitz palmeirense. Gómez, Flaco e Piquerez tiveram suas chances e desperdiçaram. O Vasco, então, se posicionou afeito ao contragolpe. A partida ficou mais aberta, com os dois times, à sua maneira, chegando ao comando do ataque com muita facilidade.

As entradas de Vitor Roque e Andreas Pereira deu novo dinamismo à equipe do Palmeiras. Apesar disso, o Vasco foi perigoso nos poucos lances que criou. Aos 32, Vitor Roque foi derrubado por Saldivia quando se preparava para roubar a bola e armar contra-ataque. A arbitragem anotou a falta e aplicou o segundo cartão amarelo ao vascaíno, que acabou expulso de campo. Apesar da superioridade numérica e maior volume ofensivo, o Palmeiras não conseguiu marcar o segundo.

PALMEIRAS 1 x 0 VASCO

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Barboza (Arthur); Giay (Erick Belé), Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Piquerez; Mauricio (Vitor Roque), Jhon Arias e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Piton (Cuiabano); Santiago Sosa, Thiago Mendes e Lescano (Ramon Rique); Adson (Brenner), Colidio (Gabriel Pereira) e Bruno Duarte (Hinestroza). Técnico: Pedro Emanuel.

GOL: Mauricio, aos 24 minutos do 1º tempo.

CARTÕES AMARELOS: Lucas Evangelista, Barboza, Lescano e Piton.

CARTÃO VERMELHO: Saldivia.

ÁRBITRO: Anderson Daronco (RS).

PÚBLICO: 40.570 torcedores.

RENDA: R$ 4.497.644,55.

LOCAL: Nubank Parque, em São Paulo.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 2 dias

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

2

A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de novembro. Avaliar as situações e ser imparcial
Astrologia Correio B+

/ 2 dias

A energia do Tarô da semana entre 02 e 08 de novembro. Avaliar as situações e ser imparcial

3

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'
Reflexão e Filosofia

/ 2 dias

A reflexão do estoicismo: 'Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida'

4

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"
Reflexão e Filosofia

/ 1 dia

Haruki Murakami: "Você não pode encontrar a felicidade no mesmo lugar onde a perdeu"

5

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"
Viva

/ 1 dia

Miguel de Unamuno: "Viva cada dia como se fosse o último e cada hora como se fosse a eternidade"

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Meta não é estratégia comercial
Exclusivo para Assinantes

/ 19 horas

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Quando a recomendação de investimento vira prejuízo: o que o investidor pode cobrar na Justiça
Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Se o funcionário sair, o conhecimento sai junto?