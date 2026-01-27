Yuri Alberto entra na mira e é analisado pelo Atlético de Madrid, diz jornal espanhol

Apesar de ficar no 0 x 0 com o Corumbaense, Operário lidera a tabela do campeonato, em 1º lugar, com 4 pontos
Cinco jogos movimentam a primeira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste sábado (24).
Aquidauana e Costa Rica empataram (1 x 1). Já Águia Negra venceu o Pantanal por 2 x 1. Corumbaense e Operário ficaram no 0 x 0. Bataguassu venceu o Naviraiense por 2 x 0. Já Ivinhema e Dourados empataram em 1 x 1.
Operário lidera a tabela do campeonato, em 1º lugar, com 4 pontos. Bataguassu ficou em 2º lugar, com 3 pontos. Águia Negra está no 3º lugar, com 3 pontos. Ivinhema em 4º, com 1 ponto. Aquidauana pegou o 5º lugar, com 1 ponto.
Já Dourados está em 6º lugar, com 1 ponto. Costa Rica pegou o 7º lugar, com 1 ponto. O Corumbaense pegou o 8º lugar, com 1 ponto. Naviraiense e Pantanal Saf não pontuaram e pegaram os dois últimos lugares da tabela.
Confira a tabela da primeira fase da Série A do campeonato Sul-Mato-Grossense:
Confira os detalhes de cada partida deste sábado (24):
Clube de Regatas Aquidauana x Costa Rica
Placar: 1 x 1
Horário: 16h
Local: Estádio Noroeste
Arbitragem: Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão.
Pantanal x Águia Negra
Placar: 1 x 2 (Água Negra)
Horário: 16h
Local: Estádo Jacques da Luz (Moreninhas)
Arbitragem: Paulo Henrique Salmázio auxiliado por Cláudio Henrique Verão e Adanclei Neves Barros.
Corumbaense x Operário
Placar: 0 x 0
Horário: 17h
Local: Estádio Arthur Marinho
Arbitragem: Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Renan Faustino Corrêa.
Bataguassu x Naviraiense
Placar: 2 x 0 (Bataguassu)
Horário: 18h
Local: Estádio Pereirão
Arbitragem: Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Elita Maria e Wescley da Silva Marques.
Ivinhema x Dourados
Placar: 1 x 1
Horário: 18h
Local: Estádio Saraivão
Arbitragem: Raphael de Souza Cosmo, auxiliado por Luiz Felipe de Oliveira e Ana Paula dos Santos.
CAMPEONATO ESTADUAL
No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time.
Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra.
Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.
A edição de 2026 é disputada entre 18 de janeiro e 29 de março, com quartas de final nos dias 4 e 8 de março, semifinais em 11 e 15, e a grande decisão marcada para os dias 22 e 29.
A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.
A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.