Yuri Alberto entra na mira e é analisado pelo Atlético de Madrid, diz jornal espanhol

Recentemente, o Corinthians rejeitou uma proposta da Lazio por Yuri Alberto

27/01/2026 - 23h00
O nome do atacante Yuri Alberto é analisado pela diretoria do Atlético de Madrid, segundo informações do jornal espanhol As. De acordo com o veículo de comunicação, o atleta teria sido oferecido ao clube europeu.

O diretor esportivo do Atlético de Madrid, Mateu Alemany, estaria analisando o jogador do Corinthians. O jornal diz, porém, que Yuri Alberto pode entrar nos planos do Atlético de Madrid para o futuro, talvez na janela de transferências de verão na Europa.

Yuri Alberto seria uma das opções cogitadas para reforçar o Atlético de Madrid. O dirigente do clube espanhol está neste momento na Alemanha, de olho em possíveis novos jogadores para a equipe.

"Um jogador de presente e com um futuro muito promissor pela frente. Um atacante que também já foi sondado por outros clubes europeus. Além disso, tem passaporte italiano, e assim não ocupa uma vaga de jogador estrangeiro", diz trecho da matéria do periódico

Recentemente, o Corinthians rejeitou uma proposta da Lazio por Yuri Alberto. O time italiano teria oferecido cerca de R$ 137 milhões pelo centroavante do time paulista. A Roma foi outro clube da Itália que já demonstrou interesse no atacante.

Yuri Alberto tem contrato com o Corinthians até julho de 2030. A multa rescisória para o mercado internacional é de 100 milhões de euros.

O clube de Parque São Jorge possui 50% dos direitos econômicos do atleta, sendo que 10% pertencem ao empresário André Cury. Os outros 50% dos direitos são do Zenit, da Rússia.

 

FUTEBOL

Presidente da CBF celebra Copa do Mundo Feminina no Brasil

Logomarca oficial da competição foi lançada neste domingo (25), no Rio de Janeiro

25/01/2026 23h00

competição vai acontecer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

competição vai acontecer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. Reprodução/Divulgação/FIFA

Em 2027, a Copa do Mundo Feminina será na América do Sul. No Brasil. Pela primeira vez. A logomarca oficial da competição foi lançada neste domingo, no Rio de Janeiro, e o presidente da CBF, Samir Xaud, entende que o torneio pode catapultar o desenvolvimento da modalidade no País.

"Em primeiro lugar, (prego aos clubes) que acreditem no futebol feminino. Essa nova gestão vem com um pensamento diferente de investimento e valorização. Por tudo que elas vêm fazendo durante anos", destacou o dirigente.

"Elas começaram lá atrás, sem apoio, sem investimento. Agora chega um momento ímpar, divisor de águas com esse evento grande que vai ter aqui no Brasil. O recado que eu posso dar é que os clubes invistam e apoiem o futebol feminino", completou.

Xaud assumiu no último mês de maio o cargo antes ocupado por Ednaldo Rodrigues. Já a Copa do Mundo vai acontecer entre junho e julho do ano que vem. E, em termos de preparação, o técnico Arthur Elias entende que a equipe está num bom caminho para a competição que vai ocorrer entre junho e julho do ano que vem.

"Um ano e meio no futebol é muita coisa. Tem jogadoras jovens, tem jogadoras que retornaram à seleção. O Brasil está na etapa que tinha que estar. Se a Copa fosse hoje, jogaríamos hoje. Estou confiante. Temos tempo de preparação e vamos usá-lo da melhor maneira", afirmou o treinador.

Ambos estavam no hotel em que o lançamento da logomarca ocorreu. Quem também esteve no local foi Jiil Elis. Diretora da Fifa e, anteriormente, bicampeã do mundo como treinadora, ela projeta que a seleção anfitriã da Copa vai chegar forte para a disputa.

"Eu conheço a pressão. Acho que o Brasil fez um grande trabalho unindo jogadoras jovens com experientes. Penso que vai ser um time duro e, com a torcida em casa, quem sabe (tem sucesso)", analisou a Elis.

Logomarca oficial

Agora, a Copa do Mundo de Mulheres de 2027 passou a ter uma logomarca oficial, imagem revelada no fim da manhã deste domingo (25), num hotel na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A explicação técnica para o visual não foi detalhada no palco, mas apresenta o nome da competição em português com um "W" e um "M" por trás do troféu a ser disputado. As letras citadas podem representar as "mulheres" em português e em inglês: "women".

A competição vai acontecer entre 24 de junho e 25 de julho de 2027. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, esteve presente e valorizou a realização da competição no Brasil. Será também a primeira vez que o evento vai acontecer na América do Sul.

"O futebol feminino vai passar para um outro nível graças ao Brasil. E esta vai ser uma festa para o Brasil", exaltou o italiano.

Além do presidente da Fifa, o evento contou com outros dirigentes da entidade, representantes de outras confederações e instituições, ex-jogadores e ex-jogadoras. Além do presidente da CBF, Samir Xaud; do ministro do esporte, André Fufuca; do técnico da seleção brasileira feminina, Arthur Elias; e o da masculina, Carlo Ancelotti.

Assine o Correio do Estado

FUTEBOL

Após primeira rodada, Operário lidera Campeonato Sul-Mato-Grossense

Apesar de ficar no 0 x 0 com o Corumbaense, Operário lidera a tabela do campeonato, em 1º lugar, com 4 pontos

25/01/2026 15h50

Corumbaense e Operário ficaram no 0 x 0

Corumbaense e Operário ficaram no 0 x 0 Foto: Ayrton Benites/Felipe Surto

Cinco jogos movimentam a primeira rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste sábado (24).

Aquidauana e Costa Rica empataram (1 x 1). Já Águia Negra venceu o Pantanal por 2 x 1. Corumbaense e Operário ficaram no 0 x 0. Bataguassu venceu o Naviraiense por 2 x 0. Já Ivinhema e Dourados empataram em 1 x 1.

Operário lidera a tabela do campeonato, em 1º lugar, com 4 pontos. Bataguassu ficou em 2º lugar, com 3 pontos. Águia Negra está no 3º lugar, com 3 pontos. Ivinhema em 4º, com 1 ponto. Aquidauana pegou o 5º lugar, com 1 ponto.

Já Dourados está em 6º lugar, com 1 ponto. Costa Rica pegou o 7º lugar, com 1 ponto. O Corumbaense pegou o 8º lugar, com 1 ponto. Naviraiense e Pantanal Saf não pontuaram e pegaram os dois últimos lugares da tabela.

Confira a tabela da primeira fase da Série A do campeonato Sul-Mato-Grossense:

Corumbaense e Operário ficaram no 0 x 0

Confira os detalhes de cada partida deste sábado (24):

Clube de Regatas Aquidauana x Costa Rica

Placar: 1 x 1

Horário: 16h
Local: Estádio Noroeste
Arbitragem: Guilherme Augusto Hickmann, auxiliado pelos assistentes Marcelo Grando e Fabiana Nunes Fabrão.

Pantanal x Águia Negra

Placar: 1 x 2 (Água Negra)

Horário: 16h
Local: Estádo Jacques da Luz (Moreninhas)
Arbitragem: Paulo Henrique Salmázio auxiliado por Cláudio Henrique Verão e Adanclei Neves Barros.

Corumbaense x Operário

Placar: 0 x 0

Horário: 17h
Local: Estádio Arthur Marinho
Arbitragem: Marcos Mateus Pereira, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Renan Faustino Corrêa.

Bataguassu x Naviraiense

Placar: 2 x 0 (Bataguassu)

Horário: 18h
Local: Estádio Pereirão
Arbitragem: Paulo Henrique Vollkopf, auxiliado por Elita Maria e Wescley da Silva Marques.

Ivinhema x Dourados

Placar: 1 x 1

Horário: 18h
Local: Estádio Saraivão
Arbitragem: Raphael de Souza Cosmo, auxiliado por Luiz Felipe de Oliveira e Ana Paula dos Santos.

CAMPEONATO ESTADUAL

No total, dez times participam do Campeonato Sul-mato-grossense, onde três representam o Estado nas competições nacionais: Operário, Pantanal e Ivinhema, vice-campeão em 2025 e que busca a segunda vitória da história do time. 

Entre os participantes, também já levaram o primeiro lugar o Corumbaense, Costa Rica, Naviraiense e Águia Negra. 

Dourados, Bataguassu e Clube de Regatas Aquidauana seguem em busca do título inédito.

A edição de 2026 é disputada entre 18 de janeiro e 29 de março, com quartas de final nos dias 4 e 8 de março, semifinais em 11 e 15, e a grande decisão marcada para os dias 22 e 29.

A primeira fase é classificatória, com todas as equipes se enfrentando entre si, onde avançam os seis melhores colocados. Os dois primeiros garantem vaga direta na semifinal, enquanto do 3° ao 6° disputam as quartas de final, em confrontos de ida e volta.

A partir daí, semifinal e final seguem no sistema de mata-mata, também com dois jogos e decisão por pênaltis em caso de empate no placar agregado. Na final, o mando do jogo de volta será da equipe com melhor campanha ao longo da competição.

