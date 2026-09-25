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Quebrou o silêncio

13 anos após o acidente de Schumacher, esposa do piloto finalmente quebra o silêncio

Corinna Schumacher falou sobre a vida ao lado do marido

Henrique Cesaretti

25/09/2026 - 09h12
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Depois de mais de uma década sem se expor publicamente, Corinna Schumacher falou sobre a vida ao lado do marido, o heptacampeão Michael Schumacher. As declarações aparecem em um documentário da Netflix que resgata a temporada de 1994, ano do primeiro título mundial dele na Fórmula 1.

O documentário também reconstrói os bastidores do namoro entre os dois, que ganhou força naquele ano. Corinna admite que a relação enfrentou resistência dentro da própria família logo no início.

Um namoro que dividiu opiniões

A mãe de Corinna via com desconfiança o relacionamento da filha com o jovem piloto em ascensão. Segundo o documentário, Corinna revelou que sua mãe era totalmente contra o relacionamento porque Michael estava sempre na pista de kart e vivia tirando os outros do caminho.

Ainda assim, o casal continuou junto e se casou em 1995. Da união nasceram dois filhos: Gina-Maria, em 1997, hoje profissional de equitação, e Mick, em 1999, piloto de corridas.

Uma trajetória própria no hipismo

Nascida em 1969, na Alemanha, Corinna construiu carreira no esporte equestre ao longo de décadas. Em 2010, conquistou o título do Campeonato Europeu de Reining, em uma trajetória que vai além do sobrenome que carrega desde o casamento.

Além da vida como amazona, ela assumiu a gestão do patrimônio e dos projetos ligados à família Schumacher. Essa função ganhou ainda mais importância em 2013, quando um acidente de esqui nos Alpes franceses alterou a rotina de todos ao redor do piloto.

O resgate e a rotina de sigilo

Na ocasião, Michael caiu de cabeça contra uma rocha ao esquiar fora da área demarcada da pista. Ele foi levado de helicóptero ao hospital em um voo de cerca de 25 minutos. Chegou com hipertensão intracraniana, hematomas, contusões cerebrais e edema cerebral difuso.

Desde então, apenas um círculo restrito de pessoas tem autorização para visitar o ex-piloto, entre elas Jean Todt, Ross Brawn e Gerhard Berger. É Corinna quem supervisiona pessoalmente o tratamento do marido e decide, caso a caso, quem pode se aproximar dele.

O documentário sobre a temporada de 1994 marca, assim, uma rara exceção a esse padrão de discrição mantido por Corinna ao longo dos últimos treze anos.

Falência?

Roberto Carlos é pego de surpresa ao perder 99% do que ganhou no futebol e ver a conta zerada

Pentacampeão mundial relatou problemas familiares.

25/09/2026 16h52

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Foto: Instagram/Reprodução

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O ex-lateral Roberto Carlos perdeu 99% do patrimônio que acumulou como jogador profissional após encerrar a carreira. Em participação no Portugal Football Summit, o pentacampeão mundial relatou que problemas com empresários e crises familiares deixaram sua conta bancária zerada. A perda foi repentina.

Na quinta-feira, Roberto Carlos foi dormir sem suspeitar do que aconteceria. Na manhã de sexta-feira, recebeu uma pilha de documentos legais cuja existência desconhecia. Aquele momento marcou o colapso de quase tudo que havia construído durante décadas como atleta profissional.

O colapso financeiro e suas causas

Roberto Carlos atribuiu a crise financeira a problemas com um ex-empresário e a questões familiares. Segundo ele, não houve tempo para reagir: entre uma noite de sono e o dia seguinte, perdeu quase todo o patrimônio.

Aos 53 anos, Roberto Carlos reconheceu erros graves de confiança e gestão patrimonial. Entregou a administração de seus recursos a pessoas próximas sem supervisão adequada. A falta de acompanhamento lhe custou praticamente todo o patrimônio. Aos jogadores mais jovens, deixou um aviso direto: não repetir seus erros com representantes e na preservação do patrimônio.

Reconstrução e legado pós-carreira

Com apoio de um amigo, Roberto Carlos conseguiu reorganizar a vida financeira e pessoal. Atualmente, atua como embaixador do Real Madrid, clube pelo qual disputou 527 partidas e conquistou, entre outros títulos, três Ligas dos Campeões. Pela Seleção Brasileira, disputou 127 partidas e conquistou a Copa do Mundo de 2002.

Roberto Carlos já havia se preparado para a vida após o futebol antes de encerrar a carreira. Quando tomou essa decisão, já tinha licença para atuar como diretor esportivo e colaborava com diversas marcas comerciais.

O plano era construir um legado como jogador e depois monetizar sua imagem. A estratégia funcionou em parte, mas não foi suficiente para impedir a ação coordenada de quem o traiu.

A mensagem aos atletas em ascensão

No Portugal Football Summit, Roberto Carlos pediu aos jogadores mais jovens que não repetissem seus erros. Alertou-os contra a confiança cega em representantes e a negligência na gestão do patrimônio. A mensagem à próxima geração reforçou a necessidade de evitar histórias semelhantes dentro e fora dos vestiários.

O ex-lateral também reforçou que educação financeira e cautela com pessoas de confiança são tão importantes quanto as conquistas em campo. A perda de 99% do patrimônio mostra que uma carreira de sucesso não protege, por si só, os recursos acumulados durante a vida profissional.

Apocalipse

"Fim do mundo" em 74 dias: a conta feita há 66 anos previu o colapso da humanidade

Um ponto sem volta na sexta-feira 13.

25/09/2026 16h01

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Foto: Lucas Pezeta/Pexels

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O cálculo publicado há 66 anos previa que a expansão da população mundial atingiria um ponto sem volta na sexta-feira de 13 de novembro de 2026. A data veio de um estudo divulgado em 1960 na revista Science, assinado por Heinz von Foerster, Patricia M. Mora e Lawrence W. Amiot.

O estudo não previa meteoro nem cataclisma externo para aquele dia. Os três autores calcularam um cenário em que o próprio ritmo de crescimento humano se tornaria matematicamente "infinito". Von Foerster ilustrou esse extremo ao descrever que os tetranetos não morreriam de fome, mas ficariam sufocados.

De onde veio a conta original

Para chegar à data, o grupo reuniu 24 estimativas populacionais que cobriam cerca de 2 mil anos de história humana. Ao analisar essa série, os pesquisadores perceberam que o tempo necessário para a população global duplicar vinha encolhendo a cada século, em um ritmo mais acelerado que o do crescimento exponencial comum.

Os pesquisadores diferenciaram dois momentos da história: antes da industrialização, guerras, fome e epidemias travavam o avanço populacional; depois dela, esse freio praticamente desapareceu, e o crescimento ganhou tração.

Ao projetar essa curva sem mudanças, o intervalo entre as duplicações da população chegaria, em tese, a zero. Esse ponto teórico resultou na previsão para a sexta-feira de 13 de novembro de 2026, data batizada no título do artigo original como "Doomsday: Friday, 13 November, A.D. 2026".

Por que o colapso não se confirmou

Passadas mais de seis décadas, a trajetória real da humanidade tomou outro caminho. A fecundidade recuou em várias regiões do mundo, e o crescimento populacional perdeu velocidade em vez de acelerar como o modelo original sugeria.

O motivo está na própria limitação da conta: o cálculo tratava a expansão como algo capaz de seguir sem freios, sem espaço para transformações sociais que mudassem o comportamento reprodutivo das famílias. Esse tipo de mudança de comportamento — e não um evento único — foi o que rearranjou a curva demográfica nas décadas seguintes.

Estimativas atuais para a população

Órgãos ligados às Nações Unidas hoje trabalham com uma lógica bem distinta da projetada em 1960: nenhum crescimento infinito, mas um pico seguido de estabilização. A expectativa é de que o número de habitantes do planeta continue subindo por algumas décadas, porém em ritmo cada vez mais lento.

As projeções indicam que a população mundial deve alcançar cerca de 10,3 bilhões de pessoas em meados da década de 2080, para depois entrar em uma fase de recuo gradual rumo a 10,2 bilhões ao final do século.

É um roteiro bem diferente daquele que fez a dupla de cientistas apostar numa data específica de colapso: em vez de um ponto de ruptura marcado no calendário. O que se desenha agora é uma curva que sobe, se estabiliza e começa a ceder aos poucos.

O estudo do Instituto de Tecnologia da Geórgia sobre dinâmica populacional reforça esse quadro mais recente ao tratar o crescimento humano como um processo sujeito a ajustes constantes, não como uma equação fixa rumo ao infinito.

A data de 13 de novembro de 2026 segue existindo apenas no papel de 1960 — um marco que a própria realidade demográfica, seis décadas depois, deixou para trás.

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