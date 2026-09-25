Adeus, aeroporto: Boeing 727 que foi jato particular agora recebe hóspedes

Um Boeing 727 que saiu de operação comercial há décadas foi transformado em hospedagem de luxo em Bristol, na Inglaterra, onde recebe turistas que podem explorar a cabine de pilotagem durante a estadia.

A aeronave, fabricada em 1967, preserva a decoração dos anos 1980 e oferece acomodações para até quatro pessoas em seus quase 92 metros quadrados de espaço interno. O PytchAir, nome da hospedagem, mantém elementos originais do jato particular, como móveis, revestimentos de madeira e detalhes dourados.

Além das duas salas de estar e do quarto principal com cama king-size, a hospedagem tem dois quartos adicionais, cozinha completa e três banheiros. A acomodação funciona dentro da fuselagem, que já serviu à Japan Airlines e depois foi convertida para uso privado.

Como o avião chegou a Bristol

O Boeing 727 começou a voar em 1967 e integrou a frota da Japan Airlines no ano seguinte. Após décadas em operação comercial, a aeronave foi retirada de serviço e convertida em jato particular de luxo, com acabamentos que refletem o padrão de conforto dos anos 1980.

O empresário britânico Johnny Palmer localizou e comprou a aeronave em um cemitério de aviões no oeste da Inglaterra. Em uma operação que exigiu grandes guindastes, removeu as asas e os motores para transportar apenas a fuselagem até Bristol por via terrestre.

O transporte do avião pelas ruas chamou a atenção de moradores, causou perturbações no trajeto por emergências nas estradas e enfrentou dificuldades para passar sob uma ponte.

Palmer pretendia usar o espaço como área de lazer para os filhos e para festas, mas decidiu transformá-lo em uma acomodação para aluguel de temporada, que também funciona como espaço para eventos e reuniões.

O que os hóspedes encontram no avião

O acesso à cabine de comando é o principal diferencial do PytchAir. Ao contrário do que ocorre em um avião em operação comercial, os hóspedes podem entrar no cockpit e manipular os controles e interruptores originais preservados na estrutura. A hospedagem mantém a experiência de estar dentro de um avião funcional, apesar da ausência de asas e motores.

A área externa também recebeu adaptações: há uma banheira de hidromassagem, sauna e chuveiro sob a fuselagem, além da escada original de embarque, que permanece no local. O imóvel oferece estacionamento e internet e usa energia renovável gerada por mais de 300 painéis solares e armazenada em um sistema com capacidade de 240 kWh.

Quanto custa uma noite no Boeing 727

O preço da diária varia conforme a data da reserva. Em levantamento feito em setembro de 2026, a diária para duas pessoas começava em £ 597 (cerca de R$ 4 mil, na cotação atual), incluindo taxas. A hospedagem está disponível no Airbnb e em outras plataformas de aluguel. O anúncio registra nota média de 4,74 em 5, com 148 avaliações.