A 747 km da Terra, satélite registra fenômeno que não acontecia havia quase 500 anos - Foto: Paul Seling/Pexels

<p>Um vulcão inativo desde aproximadamente 1.550 entrou em erupção após um terremoto de magnitude 8,8 no Oceano Pacífico, próximo à Península de Kamchatka. Em órbita a 747 quilômetros de altitude, o satélite NISAR registrou a lava se espalhando mês a mês por meio de imagens de radar de alta resolução.</p>

<p>O vulcão Krasheninnikov fica na costa russa do Pacífico e é formado por dois vulcões. Segundo o Global Volcanism Program, da Instituição Smithsonian, a última erupção ocorreu por volta de 1.550.</p>

<p>Quando o terremoto de magnitude 8,8 atingiu o oceano, em 30 de julho de 2025, o cone norte do vulcão começou a expelir lava e detritos para o leste.</p><div class="bob-video" style="margin:18px 0"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/BwU0of7ae38" width="560" height="315" frameborder="0" loading="lazy" allowfullscreen="" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe></div><p><br></p>

<h2>Como o satélite captura as imagens</h2>

<p>O NISAR é uma missão conjunta da NASA e da Organização de Pesquisa Espacial Indiana (ISRO). A primeira imagem de Krasheninnikov foi registrada em 25 de dezembro de 2025, encerrando os testes pós-lançamento e iniciando as operações regulares.</p>

<p>Desde então, o satélite volta a passar pelo mesmo local a cada 12 dias: uma vez de sul para norte e outra de norte para sul.</p>

<p>Pesquisadores alinharam 17 desses quadros, coletados até meados de agosto de 2025, e formaram um vídeo em time-lapse. A sequência mostra a lava preenchendo uma pequena tigela no topo do vulcão, transbordando em uma cratera maior e depois se espalhando em leque.</p>

<p>Matthew Pritchard, geofísico da Universidade de Cornell e membro da equipe científica do NISAR, analisou os dados por trás da animação.</p>

<h2>Por que Krasheninnikov surpreendeu</h2>

<p>A maioria dos vulcões de Kamchatka entra em erupção com frequência e tem instrumentos de monitoramento instalados nas encostas, o que permite vigilância contínua. Krasheninnikov não tinha esses instrumentos, e quase cinco séculos de inatividade faziam dele uma prioridade menor de observação. O terremoto que atingiu o oceano também desencadeou um tsunami que cruzou o Pacífico.</p>

<p>A tecnologia de radar do NISAR oferece uma vantagem: consegue penetrar as nuvens. Assim, um dia tempestuoso sobre o vulcão em erupção não impede a captura das imagens.</p>

<p>Além disso, cada pixel do vídeo cobre um quadrado de 10 metros por 10 metros — aproximadamente metade do tamanho de uma quadra de tênis. Essa resolução permite visualizar detalhes da propagação da lava.</p>

<h2>Imagens de radar: como funcionam</h2>

<p>Enquanto orbita, o NISAR dispara milhares de pulsos de micro-ondas por segundo em direção à Terra e captura os ecos. Cada eco traz informações sobre a superfície abaixo, como um instantâneo em tempo real.</p>

<p>A lava se destaca nas imagens porque reflete as micro-ondas de forma mais brilhante do que a neve ou o solo descoberto, dependendo da estação.</p>

<p>O Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Na Califórnia do Sul, foi pioneiro em uma técnica que combina muitas dessas observações da mesma área em uma imagem nítida chamada radar de abertura sintética.</p>

<p>O satélite captura não apenas o fluxo principal. As imagens também revelam um segundo fluxo de lava para o noroeste, que provavelmente se formou antes de o NISAR registrar sua primeira imagem, em dezembro de 2025.</p>