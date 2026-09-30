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El Niño

Alerta no Brasil: Super El Niño pode trazer seis ondas de calor com temperaturas extremas

Fenômeno vem se intensificando no Oceano Pacífico.

João V. Valença

30/09/2026 - 14h01
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O histórico de temperaturas em anos de El Niño indica que o Brasil pode enfrentar ao menos seis episódios de calor extremo entre setembro e dezembro de 2026. No Oceano Pacífico, o fenômeno vem se intensificando, e órgãos de monitoramento climático já classificam o momento atual como de fortalecimento do El Niño.

Em boletim de 10 de setembro, a agência meteorológica dos Estados Unidos calculou em mais de 90% a chance de o El Niño atingir intensidade muito forte nos próximos meses. No trimestre de outubro a dezembro, existe ainda 75% de chance de esse El Niño superar todos os episódios já registrados pela agência desde 1950.

O calor chegou antes mesmo de a estação avançar por completo. Áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul entraram em aviso vermelho, com termômetros até 5°C acima da média por vários dias seguidos.

De onde vem a conta de seis ondas

Uma base de 47 anos de registros de temperatura, cruzada com o padrão de períodos anteriores de El Niño, sustenta a projeção de pelo menos seis episódios de calor extremo até dezembro. Não há data marcada para cada onda. O número pode subir ou descer, dependendo de como a atmosfera reagir.

Estudos do Cemaden mostram que o país já registrava, historicamente, entre 8 e 14 ondas de calor por ano. O Centro-Oeste e o Sudeste tendem a concentrar o risco nos anos de El Niño. O fenômeno altera a circulação atmosférica e favorece longos períodos secos e quentes.

Cuiabá bate quase 41°c na primeira onda

A primeira onda começou no fim de setembro. Desde então, o calor atinge o Centro-Oeste, o Sudeste e o Paraná, com alerta vermelho de grande perigo válido entre 26 e 30 de setembro.

Cidades do Centro-Oeste podem passar dos 40°C, e Cuiabá chegou perto de 41°C nas previsões mais recentes. Municípios de Mato Grosso dentro da área de risco receberam orientações sobre baixa umidade e maior chance de incêndios, enquanto a Defesa Civil de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, avisou sobre temperaturas capazes de superar os 40°C no pico do calor.

Outubro segue com termômetros elevados

Outubro deve trazer temperaturas acima da média em quase todo o país, e é justamente entre Centro-Oeste e Sudeste que os termômetros tendem a fugir mais do padrão histórico. Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais podem registrar médias mais de 2°C acima do esperado para o mês, cenário que também deve se repetir no norte paulista.

Partes do Norte podem alcançar entre 1,5°C e 2°C acima do esperado, enquanto trechos da Bahia, no Nordeste, chegam perto dos 2°C de desvio. A intensificação das ondas de calor e o desconforto térmico devem persistir até 21 de dezembro, fim da estação.

Riscos à saúde e histórico recente de calor

O calor extremo ligado ao El Niño pode provocar cerca de 451 mil mortes adicionais entre junho de 2026 e fevereiro de 2027, conforme projeção de pesquisadores. O Ministério da Saúde recomenda atenção redobrada a grupos mais vulneráveis ao calor durante episódios de temperatura extrema, como idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas.

O país já vivera um alerta parecido em 2024, quando 58 dias tiveram temperaturas iguais ou superiores a 40°C em diferentes localidades, boa parte concentrada entre setembro e outubro daquele ano. A combinação entre El Niño em intensificação e esse histórico recente reforça o cenário de atenção prolongada para as próximas semanas.

Cuiabá, que já chegou perto dos 41°C na primeira onda da primavera, segue entre as cidades mais monitoradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia nos próximos dias.

Inauguração

Dono da Havan constrói estátua gigante de 24 metros que pesa 8 toneladas

Peça será instalada em frente à loja da varejista.

30/09/2026 14h33

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<p>Uma réplica de 24 metros da Estátua da Liberdade chegou a Macapá após percorrer quase 4 mil quilômetros pelo Brasil em apenas 15 dias. A peça de 8 toneladas será instalada em frente à loja da varejista, que abre as portas neste sábado (3).</p>

<p>O percurso começou em 8 de setembro em Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, onde a estrutura foi fabricada. A peça seguiu de caminhão até Belém e depois de balsa pela Amazônia. A empresa estimava que a jornada levaria até 20 dias, mas o transporte foi concluído em 15 dias.</p><div class="bob-video" style="margin:18px 0"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/vOTf_TsOTO8" width="560" height="315" frameborder="0" loading="lazy" allowfullscreen="" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"></iframe></div><p><br></p>

<h2>A unidade número 197 da rede</h2>

<p>A loja em Macapá é a 197ª unidade da Havan no Brasil e marca a expansão da varejista, que projeta fechar o ano com 200 lojas no país. O investimento na cidade ultrapassou R$ 100 milhões e gerou 200 empregos diretos na região.</p>

<p>Com 10 mil metros quadrados, o espaço oferecerá estacionamento, praça de alimentação e mais de 350 mil itens. Imagens da peça já instalada sobre a base foram compartilhadas pelo empresário Luciano Hang na terça-feira (29). A inauguração acontece no fim de semana, após a estátua cruzar o território nacional por terra e água.</p><p>A Havan possui mais de 80 réplicas da Estátua da Liberdade espalhadas por suas filiais no Brasil. As estruturas se tornaram uma das principais marcas visuais da rede varejista e podem ser encontradas em diferentes cidades, geralmente instaladas na entrada das lojas. Inspiradas no monumento original de Nova York, nos Estados Unidos, as réplicas chamam a atenção pelo tamanho e ajudam a identificar as unidades da Havan à distância.</p>

Ciência

Satélites feitos por estudantes brasileiros vão ao espaço em missão da SpaceX

A iniciativa integra o programa AEB - Escola em Órbita.

30/09/2026 13h40

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Foto: Paul Seling/Pexels

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100 jovens de Sorocaba e Fortaleza construíram os satélites educacionais EduSat-2 e EduSat-3, que seguem para a órbita terrestre em novembro deste ano. Os equipamentos nasceram de um curso que combinou montagem prática, programação e definição de missões espaciais.

A iniciativa integra o programa AEB - Escola em Órbita, concebido pela Ideia Space em parceria com a Agência Espacial Brasileira. Os satélites serão enviados pela missão Transporter-18, uma carona espacial da SpaceX que decola da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia.

Nesse modelo, empresas, agências e universidades dividem o mesmo foguete Falcon 9 para reduzir custos e ampliar o acesso ao espaço.

O satélite montado em Sorocaba

Cinquenta alunos do ensino fundamental dois da Escola Municipal Dr. Getúlio Vargas, em Sorocaba, participaram do Curso Avançado de Missões Espaciais e montaram o EduSat-2. Durante a formação, a turma criou seis missões espaciais próprias, além de testar e programar o equipamento que vai para a órbita.

Os estudantes decidiram a aplicação final do aparelho: o EduSat-2 vai ajudar a monitorar alagamentos e melhorar a conectividade em áreas de Sorocaba. O sócio-fundador e diretor de produto e educação da Ideia Space, Matheus Six, destacou ao CNN Brasil a importância de ver os alunos como protagonistas na construção de tecnologia.

E disse esperar que essa seja apenas a primeira de muitas escolas da região a viver essa experiência.

O equipamento criado no Ceará

No Instituto Federal do Ceará e na EEMTI Professor Paulo Ayrton de Araújo, em Fortaleza, outros 50 alunos do ensino médio, técnico e fundamental dois desenvolveram o EduSat-3. Estudantes de diferentes níveis de ensino trabalharam juntos no projeto de construção espacial.

A vivência em laboratório permitiu que os participantes pesquisassem soluções, questionassem processos e propusessem ideias próprias durante a montagem. O analista de Educação da Ideia Space. Kevin, informou à CNN Brasil que experiências práticas como essa abrem novos horizontes para os alunos, estimulando a pesquisa e a descoberta do que a tecnologia e a exploração espacial podem oferecer.

A troca entre estudantes de idades e formações distintas também ampliou a forma como eles enxergam o próprio futuro. Os dois aparelhos devem decolar juntos rumo à órbita terrestre em novembro, levando à mesma missão espacial da SpaceX o trabalho de estudantes de Sorocaba e Fortaleza.

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