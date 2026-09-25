A ilha onde ninguém é bem-vindo: o povo isolado que rejeita qualquer contato com o mundo - Imagem: Reprodução de Youtube O Covil de Jack

Os sentineleses vivem em um território no Oceano Índico chamado Sentinela do Norte, onde a aproximação pode resultar em morte. Eles formam um dos povos mais isolados do planeta e há gerações recusam qualquer vínculo com o mundo exterior.

Para impedir a aproximação de visitantes e pesquisadores, as autoridades indianas criaram uma área de exclusão em torno da faixa de terra, protegida por lei e pela distância. O grupo sobrevive da caça, da pesca e da coleta, usando arcos, flechas e arpões feitos pelos próprios moradores, sem praticar agricultura.

Não há registro de que produzam fogo por conta própria. Em vez disso, preservam brasas ou aproveitam focos que surgem naturalmente e mantêm o fogo aceso quando precisam.

Um idioma ainda sem tradução conhecida

A língua falada por esse povo não tem tradução conhecida, e não se sabe ao certo quantas pessoas vivem na ilha atualmente. Em 2001, um levantamento feito por helicóptero contou 21 homens e 18 mulheres na região. Cálculos mais recentes de organizações como a Survival International estimam uma população entre 50 e 200 pessoas.

Pesquisas genéticas conduzidas em outros grupos das ilhas Andamão indicam que os ancestrais dos sentineleses habitam a área há mais de 60 mil anos. Essa evidência reforça a preocupação com a vulnerabilidade do povo a doenças comuns em outras populações, um risco para quem vive isolado há tantas gerações.

A lei que blinda o território

Uma zona de exclusão de cinco milhas náuticas cerca a ilha e é protegida pela Ley de Protección de las Tribus Aborígenes, aprovada em 1956. A norma impede a aproximação e busca preservar o modo de vida da comunidade sem interferência externa. O governo indiano mantém a política porque o contato poderia ameaçar a existência do povo.

Mesmo assim, houve tentativas de desembarque. Em novembro de 2018, o missionário norte-americano John Allen Chau entrou ilegalmente na área para pregar o cristianismo e morreu após ser atingido por flechas.

Antes de viajar, Chau havia recebido treinamento que incluía simulações de contato com populações hostis. A preparação, porém, não foi suficiente diante da realidade encontrada.

Tentativas recentes de se aproximar

Em março de 2025, o youtuber norte-americano Mykhailo Polyakov conseguiu se aproximar da costa em um caiaque inflável. Ele deixou uma lata de Coca-Cola e um coco como oferenda. A polícia indiana o prendeu pouco depois, e ele passou a enfrentar risco de pena de até cinco anos por violar a zona protegida.

Houve uma exceção nas tentativas de contato com esse povo. A antropóloga indiana Madhumala Chattopadhyay chegou perto da costa em expedições nas quais jogava cocos na água. Os moradores chegavam a se aproximar para recolhê-los. Ainda assim, ela não conseguiu pisar em terra firme e respeitou os limites impostos pelo povo.

Uma escolha respeitada pelo governo

Chattopadhyay sustenta que os sentineleses não precisam de proteção, mas que sejam deixados em paz. Essa visão orienta a postura oficial da Índia, que mantém o isolamento e desestimula novas tentativas de contato com a comunidade.

A ilha continua sendo um dos poucos pontos do planeta onde uma comunidade humana mantém contato praticamente inexistente com o mundo exterior. O isolamento é protegido por lei e pela determinação de seus habitantes em recusar intrusos.