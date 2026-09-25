Levei anos para entender por que não devemos descongelar a carne na pia da cozinha - Foto: Alexas_Fotos/Pixabay

Deixar a carne descongelando na pia parece prático quando a manhã é corrida, mas o calor acelera a proliferação de bactérias perigosas. Por isso, a recomendação no Canadá é evitar que a carne permaneça muito tempo em temperatura ambiente.

Quando fica exposto ao ar, o pacote esquenta rapidamente na superfície, enquanto o interior permanece congelado. Essa diferença cria a faixa de temperatura em que as bactérias proliferam com mais velocidade. O perigo é invisível: microrganismos se multiplicam nessa camada externa e produzem toxinas que resistem ao calor da panela.

Por isso, a aparência de carne bem cozida não garante segurança: o preparo passou por uma temperatura de risco antes mesmo de ir ao fogo. A solução é simples, e o Canadá aponta três métodos eficazes.

Geladeira: o método mais seguro

Guardar a carne na prateleira inferior da geladeira, dentro de uma travessa funda, desacelera a atividade microbiana e permite que o gelo se distribua de forma uniforme. O recipiente evita um risco adicional: líquidos da carne crua não pingam sobre outros alimentos já prontos, o que reduz a contaminação cruzada durante o armazenamento.

Esse método leva horas, dependendo do tamanho da peça, mas mantém a temperatura sob controle. Quem planeja a refeição com antecedência consegue descongelar a carne com segurança, sem pressa nem improviso. Por isso, é o método mais recomendado pelas autoridades de saúde canadenses.

Água Fria: rápido e seguro

Quando o tempo é curto, a imersão em água fria acelera o descongelamento sem comprometer a segurança. A embalagem deve estar bem vedada para impedir a perda de umidade e o contato com impurezas. O recipiente com água fria mantém a temperatura sob controle durante o processo.

A água precisa ser trocada periodicamente para continuar fria, e água morna estimula os microrganismos que queremos evitar. A troca regular do líquido reduz a multiplicação de patógenos e mantém o descongelamento rápido e seguro.

Micro-ondas: agilidade com atenção redobrada

O micro-ondas resolve o problema em minutos, mas aquece de forma desigual: algumas partes esquentam e começam a cozinhar, enquanto outras permanecem congeladas. Essa diferença cria o ponto intermediário de risco em que as bactérias encontram condições ideais para se proliferar. Por isso, qualquer carne descongelada no micro-ondas deve ir direto ao fogo, sem pausa, para ser completamente preparada.

Recipientes de vidro ou cerâmica próprios para aquecimento ajudam a distribuir o calor de maneira uniforme. Retirar todo plástico que não seja indicado para micro-ondas evita contaminação química adicional. A carne também não deve voltar à geladeira ou ao freezer sem antes ser cozida por inteiro.

Guardar uma peça apenas parcialmente aquecida cria condições para a presença de patógenos na refeição.

O risco que a maioria não vê

A contaminação pode causar quadros graves de intoxicação alimentar, com sintomas gastrointestinais dolorosos, mas a origem do risco — o descongelamento incorreto — passa despercebida. Escolher o método correto de descongelamento ajuda a prevenir o problema e protege todos à mesa.