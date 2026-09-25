EUA procuram voluntários para viver 3 meses em um farol de 156 anos

Morar três meses à beira do oceano em um farol construído há 156 anos, com internet e lavanderia inclusos, soa como roteiro de filme. O Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos oferece essa oportunidade de verdade, abrindo inscrições para voluntários no farol de Point Reyes, na Califórnia, a pouco mais de uma hora ao norte de San Francisco.
O cargo exige dedicar 30 horas semanais a receber visitantes e compartilhar a história do farol e do parque que o cerca. Em troca, o voluntário ganha moradia privada em um apartamento compartilhado, além de água, gás, internet, lavanderia e estacionamento.
A posição está disponível entre 6 de novembro de 2026 e 1º de fevereiro de 2027, durante o inverno californiano.
Como é o alojamento e o trabalho
O quarto fica a cinco minutos a pé do centro de visitantes, dentro de um apartamento compartilhado que inclui cozinha, sala de estar e eletrodomésticos básicos. O trabalho se distribui em quatro turnos de sete horas e meia, com atendimento a turistas, esclarecimento de dúvidas e palestras sobre a história marítima, a paisagem e a fauna do local.
Quem for selecionado precisará lidar com invernos rigorosos — frio, vento, umidade e neblina são constantes na região. O Serviço de Parques avisa ainda que é obrigatório ter veículo próprio para se deslocar pela área, que animais de estimação são proibidos e que é possível encontrar ratos nas instalações.
O farol e seu entorno natural
Point Reyes começou a funcionar em 1º de dezembro de 1870 e operou como sinal marítimo até 1975, quando uma luz automatizada o substituiu. Hoje funciona como museu dedicado à história marítima, e chegar até ele exige descer 313 degraus. O prédio se tornou um dos pontos mais visitados do parque.
A experiência vai além do edifício histórico: o Parque Nacional de Point Reyes abriga mais de mil espécies de plantas e animais. A região oferece avistamento de cervos, elefantes-marinhos, baleias-cinzentas e diversas aves, além de trilhas entre praias e penhascos ao longo da costa do Pacífico. O programa integra o voluntariado oficial do Governo Federal dos EUA.