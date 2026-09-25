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Oportunidade

EUA procuram voluntários para viver 3 meses em um farol de 156 anos

Inscrições para voluntários no farol de Point Reyes, na Califórnia, estão abertas

Henrique Cesaretti

25/09/2026 - 11h17
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Morar três meses à beira do oceano em um farol construído há 156 anos, com internet e lavanderia inclusos, soa como roteiro de filme. O Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos oferece essa oportunidade de verdade, abrindo inscrições para voluntários no farol de Point Reyes, na Califórnia, a pouco mais de uma hora ao norte de San Francisco.

O cargo exige dedicar 30 horas semanais a receber visitantes e compartilhar a história do farol e do parque que o cerca. Em troca, o voluntário ganha moradia privada em um apartamento compartilhado, além de água, gás, internet, lavanderia e estacionamento.

A posição está disponível entre 6 de novembro de 2026 e 1º de fevereiro de 2027, durante o inverno californiano.

Como é o alojamento e o trabalho

O quarto fica a cinco minutos a pé do centro de visitantes, dentro de um apartamento compartilhado que inclui cozinha, sala de estar e eletrodomésticos básicos. O trabalho se distribui em quatro turnos de sete horas e meia, com atendimento a turistas, esclarecimento de dúvidas e palestras sobre a história marítima, a paisagem e a fauna do local.

Quem for selecionado precisará lidar com invernos rigorosos — frio, vento, umidade e neblina são constantes na região. O Serviço de Parques avisa ainda que é obrigatório ter veículo próprio para se deslocar pela área, que animais de estimação são proibidos e que é possível encontrar ratos nas instalações.

O farol e seu entorno natural

Point Reyes começou a funcionar em 1º de dezembro de 1870 e operou como sinal marítimo até 1975, quando uma luz automatizada o substituiu. Hoje funciona como museu dedicado à história marítima, e chegar até ele exige descer 313 degraus. O prédio se tornou um dos pontos mais visitados do parque.

A experiência vai além do edifício histórico: o Parque Nacional de Point Reyes abriga mais de mil espécies de plantas e animais. A região oferece avistamento de cervos, elefantes-marinhos, baleias-cinzentas e diversas aves, além de trilhas entre praias e penhascos ao longo da costa do Pacífico. O programa integra o voluntariado oficial do Governo Federal dos EUA.

Alerta da Defesa Civil

Após alerta de tsunami, ondas de até 3 metros podem atingir litoral brasileiro

Ventos com rajadas devem manter o mar agitado.

25/09/2026 13h00

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Imagem gerada por IA

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Um novo alerta da Defesa Civil de Santa Catarina, publicado em 22 de setembro, prevê ondas de até 3 metros no litoral catarinense, podendo chegar a valores ainda maiores mar adentro. Um dia antes, um raro tsunami meteorológico já havia deixado estragos em cidades do Sul catarinense.

Ventos com rajadas entre 50 km/h e 70 km/h devem manter o mar agitado, formando ondas de 2,0 a 3,0 metros. Segundo a Defesa Civil, o nível de risco para ressaca e mar agitado é moderado.

Pescadores, banhistas e praticantes de esportes aquáticos devem evitar o mar enquanto durar o aviso. A Defesa Civil também recomenda evitar a navegação e a pesca. E redobrar a atenção ao caminhar ou pedalar pela orla se as ondas atingirem a ciclovia, porque elas podem invadir esse trecho.

Água invadiu comércios na praia do Cardoso

Na madrugada de segunda-feira (21), a Praia do Cardoso, em Laguna, foi tomada por um avanço súbito do mar. Móveis foram derrubados, uma porta de vidro de restaurante se quebrou e embarcações de pescadores locais acabaram arrastadas pela força da água.

Segundo relato divulgado pelo Bom Dia Santa Catarina, o mar recuou bruscamente segundos antes de a onda atingir a orla. A mesma praia registrou um tsunami meteorológico em 2023, o que reforça a raridade e a dificuldade de prever o fenômeno no litoral catarinense.

Alagamentos em três municípios do Sul catarinense

Jaguaruna, Laguna e Imbituba sofreram os efeitos mais visíveis do fenômeno, com ruas alagadas, areia espalhada pelas cidades e barcos arrastados pela correnteza. Até o momento, a Defesa Civil catarinense não contabilizou vítimas, embora equipes municipais sigam levantando os prejuízos causados pela água.

No Farol de Santa Marta, em Laguna, pequenas embarcações foram levadas pela correnteza repentina que atingiu a costa. Em Jaguaruna, o mar chegou a atingir ruas e imóveis próximos à faixa litorânea, ampliando os danos já registrados em outros trechos do Sul do Estado.

Defesa Civil confirma o fenômeno raro

O meteorologista Caio Guerra confirmou o episódio em nota da Defesa Civil, relacionando-o a uma linha de instabilidade — uma faixa de tempestades que costuma trazer mudanças bruscas na pressão do ar. Ventos entre 60 km/h e 90 km/h atuaram no momento em que a onda avançou sobre a orla.

O mecanismo por trás do meteotsunami

Nuvens carregadas e rajadas fortes que se deslocam rapidamente sobre o oceano formam pulsos de pressão capazes de gerar pequenas oscilações na superfície da água.

A onda cresce quando a velocidade e a direção dessa força atmosférica se alinham ao movimento natural do mar. Esse processo de ressonância amplia a elevação até provocar uma inundação repentina perto da praia.

Ao contrário dos abalos sísmicos no fundo do oceano, que costumam gerar ondas com maior poder destrutivo, o meteotsunami nasce inteiramente da atmosfera. Essa origem torna o fenômeno raro, pouco compreendido e de previsão limitada, mesmo entre quem vive perto do litoral catarinense.

Tempestades castigaram toda a região Sul

O mesmo sistema meteorológico que gerou o tsunami em Santa Catarina atingiu o Rio Grande do Sul e o Paraná com temporais, vendavais e granizo. No Litoral Norte gaúcho, cidades como Capão da Canoa sofreram rajadas superiores a 100 km/h, com destelhamentos e falhas no fornecimento de energia.

Na Serra Gaúcha, Caxias do Sul e a região vizinha registraram alagamentos, enxurradas e quedas de árvores, com relatos de desalojados. Também houve desaparecidos: um carro com uma mulher de 43 anos, um adolescente de 13 anos e uma criança de 4 anos foi levado pela enxurrada em Parada Cristal, e os três seguem sem localização.

Um homem foi arrastado para uma galeria pluvial no bairro de Farroupilha. A previsão é de que o tempo fique mais seco e frio nos próximos dias, o que diminui as chances de surgir uma nova linha de instabilidade sobre o mar. Mas o aviso de ondas fortes segue valendo até quinta-feira (24).

Espécies inéditas

Nas profundezas do oceano, Canadá encontra criatura azul que parece saída de outro mundo

Pesquisadores da Universidade de Colúmbia Britânica descobriram duas espécies inéditas na costa da Colúmbia Britânica

25/09/2026 12h40

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Foto: Daniel Shipilov/Pexels

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Pesquisadores da Universidade de Colúmbia Britânica descobriram duas espécies inéditas de aranhas-do-mar no mar de Salish, na costa da Colúmbia Britânica. Entre setembro de 2023 e agosto de 2024, os mergulhos alcançaram até 18 metros de profundidade e encontraram invertebrados cuja diversidade permanecia largamente desconhecida pela ciência.

A descoberta incluiu análises genéticas e microscopia para diferenciar as espécies, levando os pesquisadores a produzirem uma chave de identificação para reconhecimento dos animais na região. O resultado foi publicado na revista científica Organisms Diversity & Evolution e marca o retorno de novas aranhas-marinhas ao Mar de Salish após cerca de cem anos.

A Callipallene pilosuspedes e suas características

A Callipallene pilosuspedes tem olhos vermelhos vibrantes, uma característica rara entre organismos que habitam as profundezas oceânicas. Suas patas são cobertas por longas espinhas curvadas que funcionam como órgãos sensitivos e permitem ao animal explorar o ambiente pelo tato.

A espécie tem uma probóscide triangular, usada para se alimentar. O órgão conta com três lábios distintos, revestidos de diminutas estruturas sensoriais — uma configuração anatômica rara entre os artrópodes marinhos. Essas protuberâncias funcionam como receptores e permitem que o animal localize e capture presas nas águas profundas.

Os pesquisadores encontraram apenas um exemplar de Callipallene pilosuspedes, mas conseguiram estudar sua anatomia em detalhes com técnicas de imagem e comparações com outras aranhas-do-mar conhecidas.

Tanystylum kiixin e as características das aranhas-do-mar

A segunda espécie identificada, Tanystylum kiixin, tem características distintas. Seus apêndices usados na limpeza do corpo são menores e menos flexíveis, o que dificulta a remoção da sujeira acumulada. Pesquisadores encontraram repetidamente pequenos parasitas entre esses restos. Cormac Toler-Scott, autor principal do estudo, descreveu essa relação como um ecosistema dentro de um ecosistema dentro de um ecosistema.

O nome kiixin provém de um antigo assentamento indígena próximo ao local onde os primeiros exemplares foram descobertos e alude ao som das ondas quebrando contra a costa.

As aranhas-do-mar não são verdadeiras aranhas. Elas pertencem ao grupo dos artrópodes e estão relacionadas a escorpiões e caranguejos-ferradura. Sua história evolutiva remonta a aproximadamente 500 milhões de anos. Há espécies com menos de um centímetro, enquanto certos exemplares antárticos podem superar 70 centímetros de comprimento. Algumas chegam a desenvolver até 12 patas.

Biologia e reprodução das criaturas marinhas

Esses animais respiram pela pele, e muitos usam uma probóscide para absorver nutrientes de outros organismos. A Callipallene pilosuspedes tem apêndices especializados chamados ovígeros, que cumprem várias funções: envolvem as próprias patas e usam estruturas semelhantes a pentes para retirar a sujeira do corpo. Os pesquisadores observaram essa capacidade de limpeza ao microscópio.

As fêmeas também usam esses apêndices na reprodução: produzem os ovos ao longo de suas extremidades. Depois da postura, os machos recolhem os ovos e os transportam aderidos ao corpo durante todo o desenvolvimento. Esse sistema reprodutivo ilustra a complexidade biológica desses invertebrados marinhos ainda pouco compreendidos pela ciência.

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