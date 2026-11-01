A reflexão de Friedrich Nietzsche: "Deus é uma criação do homem"

O filósofo alemão Friedrich Nietzsche sustentou que Deus não é uma realidade externa, mas uma invenção humana. Para ele, as pessoas construíram a ideia de um ser superior e de mundos além da vida terrena para suportar a dor e a finitude da existência.

Essa visão aparece de forma central em "Assim Falou Zaratustra", um dos textos mais conhecidos do pensador, no qual ele também apresenta o conceito do Além-Do-Homem. A obra expõe a tentativa de Nietzsche de repensar a moral e os valores que sustentavam a sociedade europeia de sua época.

A Projeção humana por trás da fé

Na leitura do filósofo, a religião nasce de uma necessidade: lidar com a dor, a incerteza e o fim inevitável da vida. Diante disso, o homem teria criado entidades e promessas de um mundo superior como forma de consolo e fuga da realidade concreta.

Esse raciocínio sustenta uma das frases mais repetidas do pensador ao longo do tempo. "Deus está morto" aparece primeiro em "A Gaia Ciência" e depois ganha força máxima em "Assim Falou Zaratustra", sua principal obra.

Nietzsche não discutia a existência de um ser divino em termos científicos. Ele descrevia uma mudança cultural na qual o avanço da razão moderna esvaziou o peso que antes sustentava crenças e certezas religiosas.

A crítica à chamada moral do rebanho

Outro ponto central do pensamento nietzschiano é a rejeição daquilo que ele chamava de moral do rebanho. Segundo essa crítica, as tradições religiosas valorizavam a submissão, a culpa e a negação dos impulsos naturais do indivíduo em troca de uma recompensa prometida em outra vida.

Para o filósofo, esse tipo de moral enfraquecia a capacidade humana de viver com intensidade e autonomia. Em vez de incentivar a força e a criação, ela promovia resignação e conformismo diante das dificuldades do cotidiano.

O vazio deixado pelo fim das certezas

Com o esvaziamento da crença em verdades absolutas, Nietzsche identificava um risco real: o niilismo, a sensação de que nada mais tem sentido. Sem um Deus ou uma ordem externa para seguir, o indivíduo se vê sozinho diante da tarefa de dar significado à própria trajetória.

É nesse ponto que surge o conceito do Além-Do-Homem, o Übermensch. Descrito em "Assim Falou Zaratustra", o conceito se refere a um ser capaz de transcender as limitações convencionais e romper com valores tradicionais que Nietzsche via como restritivos.

Para Nietzsche, o sobre-homem é um ideal de humanidade que busca a autossuperação, a afirmação plena da vida e a criação de sua própria ética, livre das amarras das tradições moralistas.

Responsabilidade humana sobre os próprios valores

Esse ser não espera por respostas prontas vindas de fora; ele assume a tarefa de criar seus próprios valores e viver de acordo com eles. A proposta de Nietzsche não termina na negação da religião, mas segue adiante, cobrando do próprio homem a construção de um sentido para a vida na Terra.

Essa é a base do que ele chamou de autossuperação: transformar a ausência de certezas em espaço para liberdade e criação. A frase "Deus está morto" marca justamente essa virada, o momento em que a razão moderna cobra do indivíduo a responsabilidade de inventar o próprio caminho.

Como a transvaloração funciona na criação de novos valores

Para Nietzsche, o processo pelo qual alguém se torna um sobre-homem não é automático. Ele passa pela transvaloração de todos os valores do indivíduo — ou seja, uma reavaliação radical daquilo em que se acreditava até então. Não se trata apenas de rejeitar valores antigos, mas de examiná-los criticamente e reconstruir uma ética pessoal a partir dessa análise.

Esse processo está ligado à vontade de potência, que se manifesta de forma criativa. A pessoa usa essa energia não para destruir, mas para superar o niilismo (o vazio de sentido), criar ideais genuinamente novos ou reavaliar os antigos com lucidez.

Trata-se de um processo contínuo de superação de si mesmo, não de um destino final que se alcança uma vez.

Quando o conceito de sobre-homem não se aplica

Nietzsche contrastou o sobre-homem com o que chamou de "último homem", seu oposto direto. O último homem é aquele que aceitou confortavelmente as crenças tradicionais sem questioná-las, que vive de forma acomodada e conformista.

Enquanto o sobre-homem sai da "casa no lago" da certeza fácil para as "montanhas de inquietação e solidão", o último homem permanece na zona de conforto intelectual e moral.

Assim, o conceito de sobre-homem não vale para quem não está disposto a passar pela transformação pessoal, pela dúvida e pelo esforço contínuo de autossuperação. Não é uma categoria que descreve a maioria das pessoas; é um ideal, uma tarefa que a humanidade deveria estabelecer para si mesma, não uma realidade generalizada.

Se Deus não existe, para Nietzsche, o que impede as pessoas de fazer o que querem sem limites?

Uma questão frequente é se a morte de Deus, para Nietzsche, significaria o caos moral total. Mas Nietzsche não propõe a ausência de valores — propõe exatamente o oposto. O ser humano, ao perder a bengala externa da religião, deve assumir a responsabilidade de criar seus próprios valores e viver de acordo com eles.

Não é "tudo vale", mas "você é responsável por aquilo que você valoriza". O sobre-homem não faz o que quer, mas faz o que ele mesmo decidiu que tem valor, após uma reflexão profunda. A diferença é que esses valores não vêm de fora (de uma divindade ou tradição herdada), mas são construídos pelo próprio indivíduo com integridade e lucidez.

A frase "Deus está morto" não é original de Nietzsche

Embora Nietzsche seja o filósofo mais associado à frase "Deus está morto", ela não nasceu com ele. A expressão apareceu em escritos anteriores, como no poema "Cristo nas Oliveiras" de Gérard de Nerval em 1854, e até mesmo em Jean Paul no final do século XVIII.

Filósofos alemães como Hegel já discutiam o conceito em suas obras, argumentando que a morte de Deus era parte do ciclo de redenção cristão, não uma negação definitiva da fé.

O mérito de Nietzsche foi transformar essa frase em uma declaração sobre a mudança cultural trazida pelo Iluminismo, mostrando que as crenças religiosas perderam força com o avanço da razão moderna.

Ao popularizá-la em "Assim Falou Zaratustra", Nietzsche deu a ela uma força filosófica e cultural que a separou de seus antecedentes literários e a colocou no centro do pensamento sobre secularização e valores modernos.