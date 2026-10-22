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Reflexão e Filosofia

A reflexão de Sêneca sobre mudanças: "Você deve mudar a alma, não o céu"

Filósofo estoico nasceu por volta de 4 a.C.

João V. Valença

22/10/2026 - 16h09
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Fazer as malas e partir para uma nova cidade pode parecer a solução para tudo. O peso que incomoda por dentro — medos, hábitos e insatisfações — tende, porém, a atravessar as mesmas distâncias que o corpo percorre.

Na Carta 28 a Lucílio, Sêneca questiona quem acredita que basta trocar de endereço para deixar para trás uma vida inteira de desconforto. O filósofo estoico nasceu por volta de 4 a.C., em Córdoba, na Hispânia Romana, e não se opunha a recomeços ou viagens.

O alerta era outro: sem uma mudança genuína de postura interna, qualquer paisagem nova se torna apenas mais um cenário passageiro para a mesma inquietação de antes.

Quem era Sêneca e por que pensava sobre mudanças

Filósofo estoico, escritor, orador e homem público, Sêneca viveu próximo ao centro do poder imperial romano até morrer em 65 d.C., após receber ordem de suicídio do imperador Nero. Sua vida não se limitou a teorias abstratas: ele acumulou fortuna, ocupou cargos políticos de destaque e enfrentou os desafios práticos de quem vive sob pressão.

Nas Cartas a Lucílio — que escreveu no final da vida para um amigo — Sêneca transformava a filosofia em exercício diário. Os temas variavam entre medo, tempo, riqueza, amizade e instabilidade emocional. Sêneca buscava mostrar como alguém poderia reagir de forma mais saudável a desejos, perdas e desconfortos inevitáveis.

O que a Carta 28 diz sobre trocar de lugar

Na Carta 28, conforme tradução preservada no Wikisource, Sêneca escreve a um destinatário que viajou muito sem conseguir se livrar do peso da própria mente. A resposta é direta: é preciso mudar a alma, não o clima.

A ideia não é negar o valor de se deslocar geograficamente, mas reconhecer que nenhuma mudança externa substitui a transformação interna que ainda não aconteceu.

A passagem distingue duas experiências, e viajar pode renovar estímulos e ampliar perspectivas sobre o mundo, mas a mudança de ambiente, sozinha, não apaga hábitos emocionais enraizados. Quando a inquietação permanece intacta, ela transforma até a paisagem mais promissora em um cenário provisório, porque a pessoa leva consigo as mesmas dificuldades que deixou para trás.

Por que o desconforto reaparece em lugares diferentes

Sêneca reconhecia que afastar alguém de um contexto prejudicial pode fazer diferença. Existem relações tóxicas, empregos desgastantes e ambientes que causam sofrimento, e sair deles pode ser necessário. O problema surge quando a pessoa atribui toda a insatisfação ao cenário externo, sem examinar os próprios padrões de comportamento e pensamento.

Para o filósofo estoico, a transformação que realmente muda algo exige exame contínuo, prática repetida e constância, e uma nova vista pela janela não basta.

Quando alguém chega a um lugar novo carregando os mesmos medos, as mesmas expectativas irrealistas e os mesmos hábitos que o tornavam infeliz antes. A história tende a se repetir — porque o cenário mudou, mas a pessoa que o experimenta não.

O que muda na prática quando você aplica a lição de Sêneca sobre mudanças

Se a transformação interna não acompanha a mudança geográfica, você chega a um lugar novo com os mesmos padrões de comportamento que o tornavam infeliz antes. A história tende a se repetir: o cenário mudou, mas a pessoa que o experimenta não.

Por isso, você pode trocar de cidade, emprego ou relacionamento várias vezes sem alcançar estabilidade, ao tentar resolver por fora aquilo que só se resolve por dentro. Aplicar Sêneca, na prática, significa examinar com sinceridade quais hábitos emocionais e padrões de pensamento você carrega antes ou junto com qualquer mudança externa.

O exame contínuo, a prática repetida e a constância produzem resultados duradouros. Um novo lugar pode renovar estímulos e ampliar perspectivas sobre o mundo, mas isso só acontece se você já tiver trabalhado — ou trabalhar ao mesmo tempo — a transformação interior que impede a inquietação de transformar até a paisagem mais promissora em um cenário provisório.

Se Sêneca diz para mudar a alma e não o clima, devo ficar em um ambiente ruim?

Não, e sêneca não dizia que você deveria se resignar a ambientes prejudiciais. O alerta era que mudar de lugar sem mudar os hábitos internos não resolve o desconforto duradouro. A diferença é importante: se você identifica que está em um contexto genuinamente tóxico — uma relação abusiva.

Um trabalho que destrói sua saúde ou um ambiente hostil —, sair é legítimo e pode ser necessário. Mas, se espera que o novo lugar transforme magicamente sua ansiedade, seus medos ou suas expectativas irrealistas, provavelmente chegará lá com os mesmos problemas. O ideal é trabalhar a transformação interna enquanto considera a mudança externa, não uma depois da outra.

Por que Sêneca escrevia sobre transformação enquanto vivia sob pressão imperial

As Cartas a Lucílio não foram escritas por um filósofo isolado em uma torre de marfim. Sêneca foi dramaturgo de sucesso, uma das pessoas mais ricas de Roma, estadista e conselheiro do imperador Nero. Correu riscos, teve grandes feitos e também enfrentou desastre, exílio, saúde frágil e condenação à morte.

Essa experiência de negociar com pessoas poderosas e pouco cooperativas, lidar com o imprevisto e enfrentar o perigo dava credibilidade e urgência ao seu pensamento sobre a transformação interior. Ele não teorizava sobre o estresse: vivia sob essa pressão e registrava nas cartas como alguém poderia manter a sanidade mental e a clareza em situações extremas.

Reflexão

Franz Kafka: "É pela própria estupidez que algumas pessoas têm tanta certeza de si mesmas"

O paradoxo identificado por Kafka persiste.

22/10/2026 14h39

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A convicção excessiva alimenta-se da ignorância, segundo Franz Kafka, escritor que deixou reflexões incisivas sobre a natureza humana e suas contradições: "É só por causa da estupidez deles que eles conseguem ter tanta certeza de si mesmos". A frase, presente, em sua obra O Processo (1925), ecoa nos dias atuais, quando a facilidade de expressar opiniões não é acompanhada pela disposição de questioná-las.

O paradoxo identificado por Kafka persiste: muitos defendem suas convicções sem antes verificá-las. Em vez de buscar a verdade, procuram apenas confirmá-la, mesmo quando evidências sólidas apontam em outra direção. Explorar uma ideia com honestidade intelectual é diferente de blindá-la contra a crítica. É nessa recusa ao questionamento que a estupidez floresce.

Validação em vez de contraste

Essa falsa certeza nasce da rejeição sistemática da verdade. Não é simples desconhecimento: é a escolha de ignorar dados e fatos que contradizem a perspectiva já abraçada. A incompatibilidade entre opinião e realidade enfraquece a própria opinião, mas raramente convence quem se recusa a enxergar.

Essa teimosia acompanha a humanidade desde tempos remotos e persiste na era da informação. O acesso aos dados se tornou abundante, mas a disposição para compreendê-los parece ter diminuído. Ter recursos para verificar e ainda assim escolher validar sem verificar revela a diferença entre uma mente curiosa e uma mente fechada.

A realidade como caminho para compreensão

A realidade se mostra, sem disfarces, em diferentes ocasiões e contextos. Aceitá-la, mesmo quando é desfavorável, permite compreendê-la com mais honestidade e reconhecer seus efeitos sobre a vida. Essa disposição para entender abre espaço para mudanças efetivas, ao contrário da postura de quem prefere blindar suas convicções contra qualquer questionamento.

A honestidade intelectual, portanto, não é apenas uma virtude isolada — é o caminho que diferencia quem cresce de quem simplesmente envelhece prisioneiro de suas próprias crenças.

Reflexão e Filosofia

Rafael Narbona, filósofo espanhol: "Um carro acaba por nos aborrecer; a felicidade é amar e ser amad

O bem-estar verdadeiro nasce de outra fonte.

22/10/2026 13h44

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Foto: Pixabay/Pexels

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Nenhum carro de 300.000 euros garante felicidade duradoura, segundo o filósofo espanhol Rafael Narbona. Aos 63 anos, ele disse, em entrevista ao Cuerpomente, que posses de alto valor tendem a gerar tédio com o tempo e que o bem-estar verdadeiro nasce de outra fonte.

Para Narbona, amar e ser amado está na raiz da satisfação humana, muito mais do que qualquer objeto caro possa oferecer. O filósofo reconhece que cada pessoa tem seus gostos, mas alerta contra deixá-los se tornar o centro da existência. Essa visão coincide com a dos filósofos estoicos, que ressaltam a importância de não desenvolver apego excessivo aos objetos materiais.

Amar e ser amado

O primeiro pilar apontado pelo filósofo é criar laços próximos e dedicar tempo a quem se gosta. Segundo ele, essa conexão afetiva sustenta a felicidade de um modo que nenhuma aquisição material consegue replicar.

Segundo Narbona, pessoas que depositam seu bem-estar exclusivamente em posses materiais podem cair num ciclo de insatisfação contínua. Quando conseguem algo desejado, passam a buscar bens ainda mais caros — uma casa maior, um avião particular ou até um iate.

Ter um projeto de vida

O segundo elemento citado pelo espanhol é manter objetivos e atividades que deem propósito ao cotidiano. Sem esse horizonte, argumenta, a rotina perde sentido, independentemente de quanto alguém acumule em bens. A proposta não é abrir mão dos prazeres, mas impedir que eles dominem toda a existência.

Manter a consciência tranquila

O terceiro ponto levantado pelo filósofo é agir com solidariedade, ajudar outras pessoas e evitar causar mal a alguém. Essa tranquilidade interior completaria, junto aos vínculos afetivos e ao senso de propósito, a base da felicidade descrita por ele.

Narbona resume que o bem-estar não depende só de dinheiro, mas também dos afetos construídos e da forma como cada um se relaciona com quem está ao redor.

Como o estoicismo explica por que bens materiais não satisfazem

O estoicismo ajuda a explicar por que um carro de 300 mil euros deixa de gerar satisfação. A filosofia ensina que as emoções negativas — incluindo a insatisfação — não nascem das circunstâncias externas, mas dos julgamentos que fazemos sobre elas. Ao comprar um bem caro, a pessoa pensa "isso vai me fazer feliz".

Com o tempo, porém, esse julgamento se desgasta, e ela passa a concluir que aquele bem já não é mais suficiente, conforme explicado ao TN.

Os estoicos explicam que o ciclo de busca por posses cada vez mais caras ocorre porque a pessoa tenta controlar a felicidade por meio de algo que está fora de seu controle: os bens materiais.

Segundo essa visão, enquanto depender de objetos externos para se sentir bem, a pessoa estará sempre vulnerável ao tédio e à insatisfação, porque nenhum bem permanece novo ou impressionante para sempre.

A longa tradição filosófica por trás da crítica ao materialismo

A ideia de Narbona não é nova: faz parte de uma tradição que remonta à Grécia Antiga, especificamente ao estoicismo, fundado no século III a.C. Filósofos como Zenão de Cítio estruturaram uma filosofia inteira em torno da ideia de que a virtude, não a riqueza, é o bem supremo.

O estoicismo atravessou os séculos e influenciou pensadores romanos como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, que refinaram essas ideias e as aplicaram à vida cotidiana.

O estoicismo também desenvolveu conceitos específicos para lidar com o apego a bens: a "apatheia" (indiferença ao que não controlamos) e a "ataraxia" (serenidade diante das adversidades). Esses conceitos reconhecem que é humano desejar posses, mas ensinam que a paz interior só vem quando a pessoa deixa de fazer delas o centro da vida.

A reflexão de Narbona, portanto, retoma uma sabedoria testada por milênios.

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